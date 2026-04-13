Ceny drzewek ozdobnych do ogrodu 2026 – aktualny cennik i trendy

Murator Ogroduje #3: Wiosenne porządki w ogrodzie: przycinanie, nawożenie i ściółkowanie

Drzewka ozdobne 2026: co jest dostępne na rynku?

Na polskim rynku w 2026 roku dostępnych jest kilkaset gatunków i odmian drzewek ozdobnych – zarówno liściastych, jak i iglastych. Oferty szkółek obejmują klasyczne drzewa o walorach ozdobnych, takie jak klony, buki, brzozy, dęby, jarzęby, ambrowce, ginkgo, magnolie, surmie (katalpy), paulownie oraz wiśnie i jabłonie ozdobne. Wśród iglastych dominują jodły, świerki, sosny, modrzewie, cisy, tuje i cyprysiki. Rośliny sprzedawane są w doniczkach C3–C24 lub z gruntu (B+S), w rozmiarach od kilkunastu centymetrów po kilkumetrowe solitery gotowe do sadzenia. Dzięki temu każdy ogród – mały przydomowy czy większy krajobrazowy – może znaleźć odpowiednie drzewko pod względem wysokości, pokroju i wymagań stanowiskowych.

W 2026 roku największą popularnością cieszą się drzewka o dekoracyjnych liściach lub igłach oraz efektownym kwitnieniu. Na czele rankingu znajdują się klony palmowe (zwłaszcza odmiany o czerwonych i bordowych liściach), magnolie, wiśnie ozdobne oraz jarzęby o kolumnowym pokroju. Dużym zainteresowaniem cieszą się też szybko rosnące paulownie i katalpy, a wśród iglastych – jodły koreańskie, tuje ‘Smaragd’ oraz sosny górskie. Te gatunki wybierane są ze względu na odporność na polskie warunki klimatyczne, niskie wymagania pielęgnacyjne oraz walory estetyczne przez cały rok – od wiosennego kwitnienia po jesienne przebarwienia i zimowy pokrój.

Aktualne ceny drzewek ozdobnych w 2026 roku

Klon palmowy Atropurpureum 40-60 cm C3: 65 zł

Jarząb pospolity Fastigiata 80-100 cm C5: 80 zł

Buk pospolity Atropurpurea 50-70 cm C5: 45 zł

Brzoza brodawkowata Fastigiata 250-300 cm C24: 200 zł

Dąb czerwony 180-200 cm C10: 120 zł

Ambrowiec amerykański Gumball obw. 6/8 Pa200 C24: 380 zł

Klon jawor Atropurpureum 100-150 cm C10: 120 zł

Jarząb mączny Magnifica 120-150 cm C5: 45 zł

Buk pospolity Dawyck Gold 50-60 cm C5: 60 zł

Abies koreana 30-40 cm: 20 zł

Ginkgo biloba 60-80 cm: 25 zł

Larix decidua 60-80 cm: 15 zł

Picea pungens 40-60 cm: 30 zł

Thuja occidentalis Smaragd 60-80 cm: 12 zł

Taxus x media Hicksii 40-60 cm: 20 zł

Picea glauca Conica 50-80 cm: 80 zł

Pinus mugo 60-80 cm: 150 zł

Taxus baccata 80-100 cm: 100 zł

Chamaecyparis lawsoniana 30-50 cm: 30 zł

Juniperus communis Hibernica 40-60 cm: 30 zł

Abies alba 25-30 cm: 15 zł

Ginkgo biloba 100-120 cm: 120 zł

W ostatnich latach ceny drzewek ozdobnych w Polsce podlegały wahaniom związanym z kosztami produkcji i transportu. W okresie 2022-2023 odnotowano wyraźny wzrost cen spowodowany wyższymi kosztami energii, nawozów i pracy. W 2024 i 2025 roku rynek się ustabilizował, a w 2026 ceny utrzymują się na zbliżonym poziomie do poprzedniego sezonu.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze drzewek do ogrodu?

Przy wyborze drzewek ozdobnych do ogrodu warto przede wszystkim dopasować gatunek do wielkości działki, rodzaju gleby i nasłonecznienia. Sprawdź odporność na mróz, podatność na choroby oraz ostateczną wysokość i szerokość korony, aby uniknąć problemów w przyszłości. Zwracaj uwagę na jakość sadzonki – zdrowy system korzeniowy, brak uszkodzeń pnia i równomierny pokrój gwarantują lepsze przyjęcie się rośliny. Pamiętaj też o terminie sadzenia i możliwości zapewnienia podlewania w pierwszym roku po posadzeniu.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

Przejdź do galerii: Eleganckie lampy ogrodowe - inspiracje

14