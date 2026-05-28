Jeszcze kilka lat temu wanna w ogrodzie kojarzyła się z luksusowym hotelem. Dziś Polacy masowo urządzają własne SPA pod chmurką – nawet na małych działkach i tarasach. W trendach są prysznice solarne, wanny retro i kąpiele wśród roślin.

Prysznic czy wanna w ogrodzie? Co sprawdzi się lepiej na małej działce?

Dobra wiadomość: nie musisz wybierać! Jeśli jest miejsce, stwórz zewnętrzną łazienkę z wanną i osobnym prysznicem. Przy braku odpowiedniej (np. osłoniętej) przestrzeni, wybierz prysznic, który zmieści się na niewielkiej powierzchni. Innym wariant to wanna wyposażona w stojący panel prysznicowy, np. zamocowany na ścianie budynku czy belce.

Dlaczego warto zrobić prysznic lub wannę w ogrodzie? Relaks, wygoda i efekt luksusu

Prysznic lub wannę w ogrodzie na pewno docenimy w gorące dni, kiedy to można po prostu się postać pod chłodnym strumieniem czy poleżeć w wannie z letnią wodą z pływającymi kwiatkami i ziołami... Taka „wakacyjna łazienka” ma też walor praktyczny – gdy pracujemy w ogrodzie, można umyć się od razu, nie brudząc podłóg i domowej łazienki. Prysznic i wanna mają też... walor dekoracyjny, bo efektownie zaaranżowane staną się interesującą ozdobą.

i Autor: Na Temat Piękna/ Materiały prasowe Wanna na lwich łapach z baterią retro (Leroy Merlin) stanęła wśród zieleni w ogrodzie Dziennego SPA Na Temat Piękna na warszawskich Bielanach (Natematpiekna.pl). Do stworzenia naturalnej aranżacji wykorzystano deski, z których m.in. zrobiono podest, zapewniającą intymność ściankę oraz schowek na boljer elektryczny. Jesienią spuszcza się wodę z instalacji, a wannę przykrywa. Wiosną deski są myte kärcherem i olejowane. Bogactwo roślin i śpiew ptaków oraz kąpiel z pianką zapewniają wspaniały relaks…

Czy prysznic ogrodowy trzeba podłączyć do kanalizacji? Ważne zasady i przepisy

Jeśli chcesz brać prysznic i kąpiel na serio, tzn. z założeniem kąpania się z detergentami, to należy zadbać o odprowadzenie wody ze środkami myjącymi do kanalizacji miejskiej, szamba czy własnej oczyszczalni ścieków. Jeżeli prysznic ma służyć tylko ochłodzie, a wannę będziesz traktować jak minibasen, to woda może swobodnie wypływać i np. nawadniać trawnik. Warto jednak w tym przypadku zadbać albo o odpowiednie przygotowanie gruntu w obrębie spływu wody (patrz niżej), albo podłączyć elastyczną rurę czy szlauch, które ułatwią rozprowadzanie wody po większym i dalszym obszarze.

i Autor: Getty Images Strefa z wanną jest zadaszona. Być może, jest to część SPA albo łazienka z przeszkloną ścianą, z której można przejść pod prysznic na zewnątrz. Rozwiązanie, które może zainspirować! Naturalne materiały oraz proste formy i minimalizm spajają wizualnie obie strefy.

Gdzie najlepiej ustawić prysznic lub wannę w ogrodzie? Najlepsze miejsca i praktyczne wskazówki

Najlepsze miejsce pod nasze prywatne SPA? W miarę ustronne i nasłonecznione. Ściana budynku czy altany to dobra osłona przed wiatrem. Wybrane miejsce można jednak po prostu otoczyć płotkiem czy panelami z wikliny zaimpregnowanymi przed wilgocią. Posadzone rośliny zaś staną się naturalnym parawanem. Jeśli nikt nie widzi, można zrezygnować z zasłon, ewentualnie zaopatrzyć się w składany parawan.

Miejsce kąpieli można zadaszyć. Daszek zrób z drewna albo tworzywa sztucznego (barwiony, przezroczysty), przymocowany na stałe albo rolowany, np. z maty bambusowej. Prysznic i wanna mogą być zlokalizowane tuż przy budynku (jeśli po drugiej stronie ściany jest np. łazienka czy pralnia, łatwo poprowadzić instalację) albo w zacisznym zakątku ogrodu. Wanna może też stanąć na tarasie albo w pobliżu!

Najprostszy prysznic ogrodowy DIY. Tani sposób na ochłodę w upały

Najprostsza wersja to kupiony gotowy prysznic ogrodowy podłączony do węża i kranu – wystarczy ustawić go na trójnogu w dowolnym miejscu na trawniku. Jego zaletą jest szybki montaż, cena oraz mobilność. Możesz też ustawić go w specjalnie przygotowanej „strefie kąpielowej”. Mając do dyspozycji tylko zimą wodę, kup... długi wąż! Układaj go na trawie w słońcu – woda szybko się nagrzeje, ale uwaga: w szczególnie słoneczne dni może błyskawicznie staje się wręcz gorąca!

Prysznic ogrodowy z ciepłą wodą. Solarne i elektryczne rozwiązania

Warto wiedzieć, że są takie modele wyposażone w elektryczne albo solarne podgrzewacze wody. Te podłączane do sieci wymagają przestrzegania ścisłych reguł bezpieczeństwa i łączą się z kosztami podgrzewania wody, ale uniezależniają nas od tego, czy świeci słońce…

Najprostszy solarny prysznic składa się z czarnego zbiornika z tworzywa sztucznego o objętości kilkudziesięciu litrów wody, która ogrzewa się od słońca. Jego główną wadą jest niemożność regulowania jej temperatury. Lepszą wersję stanowi prysznic z kolektorem słonecznym, drugim zbiornikiem z zimną wodą i mieszaczem ciepłej i zimnej. A więc… prysznic wybrany!

Jak zrobić prysznic w ogrodzie krok po kroku? Prosta instrukcja DIY

Wiesz już, jaki chcesz mieć prysznic i gdzie będzie zainstalowany. Czas zgromadzić materiały i przygotować grunt pod prysznic. Jeśli grunt w miejscu kąpieli jest bardzo przepuszczalny, można „nic nie robić”. Jeśli jednak chcesz mieć pewność, że woda będzie wsiąkała, miejsce pod prysznic trzeba przygotować.

Zrób wykop o głębokości co najmniej 35 cm

Wysyp warstwę drobnego gruzu lub kamieni, na to warstwy grubego żwiru, drobnego i na koniec piach

Na nim ułóż płyty kamienne czy betonowe, deski, panele tarasowe itp.

Miejsce lepiej przygotować z zapasem, czyli np. o średnicy większej o kilkanaście centymetrów niż zakładane pole, na które będzie się lała woda z deszczownicy. Potem zabierz się za budowę osłon.

Paliki, a zwłaszcza część, która ma być zakopana, trzeba najpierw zabezpieczyć przed wilgocią. Może to być np. preparat na bazie smół drzewnych i oleju lnianego (Ektotep 148) czy środek bitumiczny (Ultrament).

Paliki wkop głęboko (ok. 50 cm), by były stabilne

Paliki przytnij na wybraną wysokość, np. piłą szablastą

W każdym paliku wywierć otwór

Przewlecz przez każdy miękki, ale mocny drut, łącząc paliki ze sobą

Przykręć do palisady rurę doprowadzająca wodę do deszczownicy

Podłącz do niej wąż ogrodowy, a ten do kranu z wodą

Niestety, będzie to woda zimna albo… bardzo zimna. Czy jest na to rada? Najprościej „podgrzejesz” wodę, układając wypełniony nią wąż na trawie i słońcu. Ale uwaga – woda może z kolei może się nagrzać za bardzo, trzeba więc uważać. Można też pobierać wodę nie z kranu ogrodowego, lecz ze zbiornika z wodą odstaną (siłą rzeczy będzie miała o wiele cieplejsza niż ta z wodociągu czy studni). Wtedy potrzebna będzie jeszcze niewielka pompa. Idąc dalej – wodę w zbiorniku można dodatkowo podgrzewać np. za pomocą paneli solarnych.

i Autor: Bosch/ Materiały prasowe W wykopie ułóż warstwami: gruz, gruby żwir, żwir drobniejszy, piasek i po wyrównaniu powierzchni - drobny żwirek (ponownie wyrównaj powierzchnię).

Modne aranżacje prysznica i wanny w ogrodzie. Inspiracje jak z luksusowego SPA

Miejsce kąpielowe w ogrodzie można urządzić na sto sposobów – począwszy od wersji dość prymitywnej, po wręcz luksusową. Możesz zaaranżować je z mniejszym albo większym rozmachem oraz... w różnych stylach. Wszystko zależy od potrzeb, oczekiwań i gustu. Nie myśl o tym projekcie, jak o miejscu do kąpieli, lecz prywatnym SPA, w którym będziesz się relaksować w upalne dni.

Wanna i prysznic z odzysku. Jak stworzyć modne SPA w stylu zero waste

Aranżując strefę kąpielową w ogrodzie, możesz nastawić się na kupno nowych materiałów i produktów. To wygodne, wybierasz, co chcesz, z gwarancją jakości itp. Marzysz o wannie z piecem na drewno do podgrzewania wody (np. Clubgarden.pl, Outdoorsparke.pl) czy jacuzzi (np. Totalspa.pl, Allegro.pl) albo prysznicu z hydromasażem? Na rynku znajdziesz wiele ofert od „budżetowych” po klasę premium.

Warto jednak wziąć pod uwagę recykling. Dlaczego by nie wykorzystać materiałów, sprzętów, baterii i ceramiki z odzysku? Może coś pozostało po remoncie w domu albo u znajomych, a jeśli nie, poszukaj w outletach budowlanych i na aukcjach internetowych. Za niewielkie pieniądze stworzysz fantastyczne miejsce relaksu. Nieważne, że wanna ma rysy i obtłuczenia, a kran stracił już swój blask – potraktuj te wady jako zalety, bo naturalna patyna jest w cenie!

Wyszukaj ocynkowaną wanną albo balię (będzie się też nadawać na brodzik), jakiś kran z drugiej ręki, jeszcze trochę blachy, trochę drewna, trochę roślin i trochę ozdób, i – gotowe! Dla urody ustaw pod ścianą ocynkowany cebrzyk jako minioczko wodne z roślinami, dodaj solarne lampiony – będzie zjawiskowo.

Nie wszystko musi być perfekcyjnie zrobione i dobrane. Niech będzie wygodnie i pomysłowo, a całość się obroni. Nawet rdza wygląda malowniczo! Nie przejmuj się, że pod prysznicem coś tam obłazi z farby czy rdzewieje – w tym tkwi urok, a z czasem przyjdzie nowe…

Ekologiczny prysznic w ogrodzie. Jak oszczędzać wodę i nie szkodzić roślinom

Biorąc prysznic czy kąpiel w ogrodzie, działaj odpowiedzialnie. Kusi cię użycie mydła i szamponu? Jeśli prysznic ogrodowy nie ma połączenia z kanalizacją ani swojej minioczyszczalni, to zrezygnuj z detergentów. Opłucz się wodą lub, ostatecznie, sięgnij po mydło potasowe, czyli tzw. szare. Jest przyjazne dla skóry i włosów, ba, ma walory lecznicze oraz nie szkodzi środowisku, tak jak mydła sodowe. Jego wersja jest używana w ekoogrodnictwie m.in. do mycia narzędzi i jako wsparcie w walce ze szkodnikami i chorobami roślin.

Ile kosztuje prysznic ogrodowy i wanna w ogrodzie? Ceny gotowych rozwiązań

Koszt stworzenia prywatnego SPA w ogrodzie zależy od wybranego rozwiązania i standardu wykończenia. Najprostsze prysznice ogrodowe podłączane do węża można kupić już za około 100–200 zł. Popularne modele solarne z podgrzewaniem wody kosztują zwykle od 400 do 1500 zł, natomiast bardziej designerskie prysznice ze stali nierdzewnej lub drewna mogą kosztować od 2 do nawet 6 tys. zł.

Wanna w ogrodzie wcale nie musi być dużym wydatkiem — wiele osób wykorzystuje modele z odzysku lub stare wanny po remoncie. Nowe wanny wolnostojące kosztują zazwyczaj od około 1500 zł wzwyż, a modne balie ogrodowe i wanny z piecem opalanym drewnem to wydatek od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Efektowną strefę relaksu można jednak stworzyć także niewielkim kosztem — często największe wrażenie robią rośliny, oświetlenie i pomysłowa aranżacja

