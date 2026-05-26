Coraz więcej osób tęskni za swojskim klimatem dawnych ogródków, w których pachniało bzem, a rabaty były pełne kolorowych kwiatów. Powrót do natury, potrzeba stworzenia przytulnej przestrzeni i nostalgia za dzieciństwem sprawiły, że rośliny z ogrodów naszych babć przeżywają prawdziwy renesans.

Dlaczego „babcine” kwiaty znów są na topie?

W dzisiejszym świecie coraz mocniej odczuwamy potrzebę powrotu do natury, autentyczności i prostoty. Ten trend widoczny jest również w ogrodnictwie, gdzie egzotyczne i wymagające gatunki powoli ustępują miejsca roślinom doskonale znanym z ogrodów naszych dziadków. „Babcine” kwiaty, dalekie od perfekcyjnych kompozycji nowoczesnych ogrodów, wnoszą ze sobą powiew świeżości i nostalgii, stając się symbolem nowego podejścia do otaczającej nas przestrzeni. I dlatego zaczynają znów królować w naszych ogrodach.

Jest kilka powodów, dla których te tradycyjne gatunki ponownie zagościły w ogrodach:

sentyment i wspomnienia - dla wielu osób ogród babci to synonim bezpieczeństwa, ciepła i beztroskich wakacji. Kwiaty takie jak malwy, piwonie czy floksy natychmiast przywołują te piękne wspomnienia;

odporność i niewymagająca pielęgnacja - „babcine" kwiaty są zwykle bardzo wytrzymałe, przystosowane do lokalnego klimatu, rzadko chorują, dobrze znoszą zmienne warunki pogodowe i nie wymagają skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych;

ekologia i bioróżnorodność - tradycyjne kwiaty często są świetnym źródłem nektaru i pyłku dla pszczół, motyli i innych owadów zapylających, przyczyniając się do zwiększenia bioróżnorodności w naszych ogrodach;

naturalny urok i obfitość kwitnienia - ogród babci charakteryzował się swobodą oraz bogactwem kolorów i zapachów. Kwitnące rośliny zdobiły przez całe lato;

ekonomiczność - wiele z tych roślin można łatwo samodzielnie rozmnożyć - przez nasiona, podział kęp czy sadzonki, dzięki czemu nie trzeba co roku wydawać pieniędzy na zakup nowych egzemplarzy.

10 kwiatów z ogrodu babci, które musisz mieć!

Do roślin znanych z ogrodów naszych babć, które warto mieć w ogrodzie należą: malwy, piwonie, floksy wiechowate, dalie, ostróżki, nagietki, maciejki, astry, liliowce, bzy lilaki.

Malwy - sadzone przy płotach i ścianach domów

Malwy były nieodłącznym elementem babcinych ogrodów. Często tworzyły malownicze tło dla niższych roślin. Ich wysokie, strzeliste pędy, zakończone okazałymi kwiatami w odcieniach różu, czerwieni, bieli czy żółci, mogą osiągać nawet 2-3 m wysokości. Malwy kwitną od lipca do września, są łatwe w uprawie, preferują słoneczne stanowiska i przepuszczalną glebę. Idealnie nadają się do tworzenia pionowych akcentów w ogrodowych naturalistycznych kompozycjach.

Piwonie - pachnące i eleganckie

Duże, pachnące kwiaty piwonii były dumą każdej gospodyni. Byliny te kwitną na przełomie maja i czerwca. Występują w bogatej gamie kolorów: od śnieżnej bieli, przez delikatne i mocniejsze róże, aż po szkarłatną czerwień. To rośliny długowieczne - raz posadzone, mogą zdobić ogród przez dziesiątki lat. Wymagają słonecznego stanowiska i żyznej, głęboko uprawionej gleby.

Floksy wiechowate - kolorowe obłoki kwiatów

Floksy wiechowate to kolejne obowiązkowy element babcinego ogrodu, uwielbiany za łatwość uprawy i bogactwo kolorów. Kwitną obficie przez całe lato, zachwycając intensywnym zapachem. Ich gęste, stożkowate kwiatostany mają odcienie bieli, różu, fioletu czy purpury. Tworzą piękne, kolorowe plamy, idealne na rabaty bylinowe. Są łatwe w uprawie, preferują słoneczne lub półcieniste stanowiska i umiarkowanie wilgotną glebę. Przyciągają motyle i pszczoły.

Dalie, czyli georginie

Dalii nie mogło zabraknąć w ogrodzie babci. Ich kwiaty zachwycają różnorodnością kształtów, rozmiarów i kolorów kwiatów: od miniaturowych pomponów po gigantyczne, talerzowe kwiatostany. Dalie kwitną od lipca aż do pierwszych przymrozków, stanowiąc główną atrakcję ogrodu pod koniec lata i jesienią. Choć wymagają wykopywania bulw na zimę, ich spektakularne kwitnienie w pełni rekompensuje ten wysiłek.

Ostróżki - niebieskie wieże w ogrodzie

Ostróżki, ze swoimi niebieskimi, fioletowymi, a czasem białymi i różowymi, strzelistymi kwiatostanami, były prawdziwym klejnotem w babcinych ogrodach. Rośliny te osiągają nawet ponad 1 m wysokości, tworząc pionowe akcenty na rabatach. Ostróżki najlepiej rosną na słonecznym stanowisku, najlepiej osłoniętym od silnych wiatrów, które mogłyby połamać ich delikatne, wysokie łodygi. Dlatego warto sadzić je przy płotach czy ścianach budynków lub przy specjalnych podpórkach. Preferują żyzną, przepuszczalną glebę.

Nagietki - piękne i pożyteczne

Nagietki były sadzone przez babcie nie tylko ze względu na urocze kwiaty, ale także na właściwości lecznicze. Dodatkowo odstraszają niektóre szkodniki roślin. Intensywnie pomarańczowe lub żółte kwiaty nagietków rozjaśniają rabaty przez całe lato. Te jednoroczne rośliny są bardzo łatwe w uprawie, same się rozsiewają i doskonale radzą sobie nawet w trudnych warunkach. Lubią miejsca słoneczne i ciepłe. Są miododajne, chętnie odwiedzają je pszczoły.

Maciejki - zapach wieczoru

Maciejka to niepozorna roślina jednoroczna, która w ciągu dnia pozostaje niemal niezauważona. Jej drobne, blade kwiaty otwierają się dopiero wieczorem, roztaczając wokół siebie upojny, słodki zapach, który potrafi zaczarować każdy letni wieczór. Babcie sadziły ją często pod oknami lub w miejscach wypoczynku, by móc cieszyć się jej aromatem. Maciejka kwitnie od czerwca do września, jest łatwa w uprawie z nasion i stanowi idealne uzupełnienie rabat. Do obfitego kwitnienia potrzebuje słonecznego stanowiska i żyznej gleby.

Astry - jesienne gwiazdy ogrodu

Astry, zwane marcinkami, były obowiązkowym elementem jesiennych rabat w babcinych ogrodach. Kiedy większość roślin przekwita, to właśnie astry zdobią fioletowymi, białymi lub różowymi kwiatami. O tej porze roku są cennym źródłem pokarmu dla owadów zapylających. Astry są odporne i łatwe w uprawie. Zdobią ogród aż do pierwszych przymrozków.

Liliowce - kwitnące piękno

Liliowce to wdzięczne i odporne byliny lubiane przez babcie. Rośliny zachwycają różnorodnością kształtów i barw kwiatów. Choć pojedynczy kwiat liliowca kwitnie tylko jeden dzień, roślina tworzy ich tak wiele, że kwitnienie trwa przez całe lato. Są praktycznie bezobsługowe, znoszą różne warunki glebowe i stanowiskowe, choć najlepiej rosną w słońcu. Ich bujne kępy liści stanowią atrakcyjne tło dla innych roślin.

Bez lilak - upojny zapach maja

Lilak pospolity, zwany potocznie bzem lilakiem, to majowy symbol babcinych ogrodów. Jego upojny, słodki zapach jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych aromatów dzieciństwa. Krzew zachwyca stożkowatymi kwiatostanami w odcieniach fioletu, różu czy bieli. Nie wymaga specjalnej pielęgnacji. Raz posadzony, przez dziesiątki lat zdobi ogród.

