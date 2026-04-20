W dzień niepozorna, wieczorem odurza zapachem. Poznaj sekret maciejki - najpiękniej pachnącego kwiatu lata

Opracowanie: redakcja serwisu Murator.pl
2026-04-20 12:34

W dzień wygląda skromnie, niemal niepozornie. Jednak gdy zapada zmrok, dzieje się magia: wokół unosi się intensywny, słodki zapach, który wydobywa się z drobnych kwiatów maciejki. To świetny sposób na stworzenie w ogrodzie lub na balkonie zmysłowego klimatu. Dowiedz się, kiedy wysiać nasiona, by przez całe lato cieszyć się jej niezwykłym aromatem.

Choć maciejka nie jest rośliną zbyt dekoracyjną, to od dawna jest chętnie uprawiana w ogrodach, na balkonach i tarasach ze względu na przyjemny zapach kwiatów.

Nazwa maciejka jest powszechnie używana wobec dwóch roślin: lewkonii długopłatkowej (Matthiola longipetala) oraz lewkonii dwurożnej (Matthiola bicornis), która jest podgatunkiem lewkonii długopłatkowej.

Jak wygląda maciejka?

Maciejka dorasta do 30–40 cm wysokości. Kwitnie latem: od czerwca do września. Kwiaty są drobne, czteropłatkowe, liliowego lub różowego koloru, zebrane w luźne, groniaste kwiatostany. Kwiaty maciejki otwierają się wieczorem wydzielając intensywny, piękny zapach, a zamykają nad ranem. Małe lancetowate liście maciejki pokryte są popielatym kutnerem.

Warunki uprawy maciejki

Maciejka do prawidłowego wzrostu i obfitego kwitnienia potrzebuje słonecznego stanowiska i żyznej, próchnicznej, umiarkowanie wilgotnej i dobrze spulchnionej gleby, o odczynie od lekko kwaśnego do lekko zasadowego. Roślinę należy podlewać regularnie i umiarkowanie (dobrym rozwiązaniem jest zraszanie). W sezonie roślinę można zasilać nawozami dla roślin kwitnących.

Maciejka



Autor: katerynap/ Getty Images Maciejka kwitnie latem: od czerwca do września

Kiedy siać maciejkę do gruntu?

Maciejka to roślina jednoroczna. Nasiona maciejki wysiewa się wprost do gruntu lub do pojemników w kwietniu lub w maju. Źle znosi przesadzanie, dlatego siać należy od razu w miejscu docelowym. Maciejka nie powtarza kwitnienia. Aby zatem zapach maciejki cieszył całe lato, warto wysiewać roślinę w dwutygodniowych odstępach. Nasiona maciejki wysiewa się w rzędach odległych od siebie o około 30 cm.

Gdzie posadzić maciejkę, by jej zapach był największym atutem ogrodu?

Sadzenie maciejki to strategiczna decyzja – tu nie liczy się wygląd, a lokalizacja. Jej miejsce jest tam, gdzie wieczorem zwalnia tętno życia: tuż przy tarasie, wokół ławki w ogrodzie, pod oknem sypialni czy wzdłuż ścieżki prowadzącej do altany. Pamiętaj, że siła jej zapachu tkwi w grupie. Nie sadź pojedynczych roślin – wysiej całą plamę, by po zmroku otoczyła cię prawdziwa, pachnąca chmura.

Maciejka w doniczce na balkonie i tarasie

Balkon lub taras to idealne miejsce, by w pełni docenić wieczorny zapach maciejki. Pamiętaj jednak, że to roślina, która gra głównie zapachem, a nie wyglądem. Traktuj ją jako pachnący "wypełniacz" i dyskretne tło dla bardziej efektownych wizualnie gwiazd, takich jak pelargonie, surfinie czy portulaka. Dosadzaj ją do nich, a stworzysz kompozycję idealną: piękną za dnia i magicznie pachnącą po zmroku. Pamiętaj tylko, by nie łączyć jej z innymi intensywnie pachnącymi kwiatami – w tej kompozycji to maciejka ma grać pierwsze skrzypce!

