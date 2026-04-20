Choć maciejka nie jest rośliną zbyt dekoracyjną, to od dawna jest chętnie uprawiana w ogrodach, na balkonach i tarasach ze względu na przyjemny zapach kwiatów.

Nazwa maciejka jest powszechnie używana wobec dwóch roślin: lewkonii długopłatkowej (Matthiola longipetala) oraz lewkonii dwurożnej (Matthiola bicornis), która jest podgatunkiem lewkonii długopłatkowej.

Jak wygląda maciejka?

Maciejka dorasta do 30–40 cm wysokości. Kwitnie latem: od czerwca do września. Kwiaty są drobne, czteropłatkowe, liliowego lub różowego koloru, zebrane w luźne, groniaste kwiatostany. Kwiaty maciejki otwierają się wieczorem wydzielając intensywny, piękny zapach, a zamykają nad ranem. Małe lancetowate liście maciejki pokryte są popielatym kutnerem.

Warunki uprawy maciejki

Maciejka do prawidłowego wzrostu i obfitego kwitnienia potrzebuje słonecznego stanowiska i żyznej, próchnicznej, umiarkowanie wilgotnej i dobrze spulchnionej gleby, o odczynie od lekko kwaśnego do lekko zasadowego. Roślinę należy podlewać regularnie i umiarkowanie (dobrym rozwiązaniem jest zraszanie). W sezonie roślinę można zasilać nawozami dla roślin kwitnących.

Maciejka kwitnie latem: od czerwca do września

Kiedy siać maciejkę do gruntu?

Maciejka to roślina jednoroczna. Nasiona maciejki wysiewa się wprost do gruntu lub do pojemników w kwietniu lub w maju. Źle znosi przesadzanie, dlatego siać należy od razu w miejscu docelowym. Maciejka nie powtarza kwitnienia. Aby zatem zapach maciejki cieszył całe lato, warto wysiewać roślinę w dwutygodniowych odstępach. Nasiona maciejki wysiewa się w rzędach odległych od siebie o około 30 cm.

Gdzie posadzić maciejkę, by jej zapach był największym atutem ogrodu?

Sadzenie maciejki to strategiczna decyzja – tu nie liczy się wygląd, a lokalizacja. Jej miejsce jest tam, gdzie wieczorem zwalnia tętno życia: tuż przy tarasie, wokół ławki w ogrodzie, pod oknem sypialni czy wzdłuż ścieżki prowadzącej do altany. Pamiętaj, że siła jej zapachu tkwi w grupie. Nie sadź pojedynczych roślin – wysiej całą plamę, by po zmroku otoczyła cię prawdziwa, pachnąca chmura.

Maciejka w doniczce na balkonie i tarasie

Balkon lub taras to idealne miejsce, by w pełni docenić wieczorny zapach maciejki. Pamiętaj jednak, że to roślina, która gra głównie zapachem, a nie wyglądem. Traktuj ją jako pachnący "wypełniacz" i dyskretne tło dla bardziej efektownych wizualnie gwiazd, takich jak pelargonie, surfinie czy portulaka. Dosadzaj ją do nich, a stworzysz kompozycję idealną: piękną za dnia i magicznie pachnącą po zmroku. Pamiętaj tylko, by nie łączyć jej z innymi intensywnie pachnącymi kwiatami – w tej kompozycji to maciejka ma grać pierwsze skrzypce!

Murator Ogroduje: 5 roślin fioletowych do ogrodu