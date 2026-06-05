Najlepsze i najciekawsze pnącza na ogrodzenie - charakterystyki

Pnącza doskonale nadają się do obsadzania siatki, płotu panelowego czy muru, ponieważ szybko rosną, wspinają się po podporach i tworzą gęstą osłonę. Najczęściej wybierane są gatunki odporne na polskie warunki, mrozoodporne i łatwe w uprawie.

Winobluszcz pięciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia) to absolutny hit - szybko rośnie (1–2 m rocznie), ma piękne jesienne przebarwienia na czerwono i jest całkowicie mrozoodporny. Idealny na siatkę, nie ma dużych wymagań glebowych i tworzy gęstą zieloną ścianę.

Bluszcz pospolity (Hedera helix) zapewnia zimozieloną osłonę przez cały rok. Rośnie wolniej (ok. 0,5–1 m rocznie), ale jest bardzo trwały, lubi cień i świetnie okrywa betonowe lub metalowe ogrodzenia. Odmiany jak 'Goldheart' dodają dekoracyjnych akcentów.

Powojniki (Clematis), zwłaszcza grupy Viticella lub Tangutica, zachwycają obfitym kwitnieniem. Dają kolorowe kwiaty latem i jesienią, są łatwe w uprawie i dobrze wspinają się po siatce. To świetny wybór dla miłośników romantycznego ogrodu.

Wiciokrzew (Lonicera) - pachnące, kwitnące pnącze, które przyciąga motyle i ptaki. Odmiany jak zaostrzony czy japoński mogą być półzimozielone i szybko rosną.

Rdest Auberta (Fallopia baldschuanica) to rekordzista prędkości - przyrasta nawet 6 m rocznie i w jedno lato może całkowicie okryć ogrodzenie białymi kwiatami.

Inne ciekawe opcje to hortensja pnąca (wolniejszy wzrost, ale piękne kwiaty) czy glicynia (spektakularne kwitnienie, ale wymaga mocniejszej podpory).

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Aktualne ceny pnączy na ogrodzenie

Ceny sadzonek pnączy są bardzo przystępne, zwłaszcza w porównaniu do efektu, jaki dają. Najczęściej kupuje się rośliny w doniczkach C2–C5.

Winobluszcz pięciolistkowy: sadzonki 20–40 cm kosztują 19–35 zł/szt., większe okazy ok. 35–50 zł. Przy zakupie większej ilości cena jednostkowa spada.

sadzonki 20–40 cm kosztują 19–35 zł/szt., większe okazy ok. 35–50 zł. Przy zakupie większej ilości cena jednostkowa spada. Bluszcz pospolity: od 15–30 zł za sadzonkę, odmiany dekoracyjne (np. 'Goldheart') 25–40 zł.

od 15–30 zł za sadzonkę, odmiany dekoracyjne (np. 'Goldheart') 25–40 zł. Powojnik (Clematis): popularne odmiany w doniczce C2 25–40 zł, większe lub rzadkie odmiany 40–70 zł.

popularne odmiany w doniczce C2 25–40 zł, większe lub rzadkie odmiany 40–70 zł. Wiciokrzew: 25–45 zł za sadzonkę w zależności od odmiany.

25–45 zł za sadzonkę w zależności od odmiany. Rdest Auberta: jedna z tańszych opcji – 20–35 zł za sadzonkę.

Dla 30 metrów ogrodzenia wystarczy zazwyczaj 6–10 sadzonek (rozstawa 3–5 m), co daje koszt roślin na poziomie 200–800 zł w zależności od wyboru gatunków. Kombinacja winobluszcz + bluszcz + powojnik to popularne combo za ok. 800–1200 zł.

Praktyczne porady - jak sadzić i pielęgnować pnącza na ogrodzeniu?

Aby pnącza szybko przyjęły się i stworzyły gęstą, efektowną osłonę na ogrodzeniu, warto przestrzegać kilku prostych, ale ważnych zasad. Najlepszym terminem sadzenia jest wiosna (kwiecień–maj) lub jesień (wrzesień–październik), kiedy gleba jest wilgotna, a temperatury umiarkowane. Przed posadzeniem wykop dołek o wymiarach około 40x40 cm, wymieszaj ziemię z dojrzałym kompostem lub obornikiem i dodaj garść nawozu o spowolnionym działaniu. Rośliny sadź nieco głębiej niż rosły w doniczce, aby zachęcić je do wytwarzania dodatkowych korzeni. Po posadzeniu obficie podlej i ściółkuj korą lub kompostem - to pomoże utrzymać wilgoć i ograniczy wzrost chwastów. W pierwszym roku po posadzeniu regularnie podlewaj (nawet 2–3 razy w tygodniu podczas suszy), ponieważ pnącza potrzebują dużo wody do prawidłowego ukorzenienia.

Rodzaj pnącza dobierz do sposobu wspinania się i stanowiska: winobluszcz i bluszcz (pnącza czepiające się wąsami lub korzeniami przybyszowymi) świetnie radzą sobie na siatce i murach, natomiast powojniki i wiciokrzewy (pnącza owijające) wymagają czasem dodatkowego poprowadzenia pędów. Zimozielony bluszcz wybieraj na zacienione ogrodzenia, a kwitnące powojniki, wiciokrzewy i rdest na stanowiska słoneczne lub półcieniste. Regularne cięcie jest kluczem do gęstego wzrostu - już w drugim sezonie przycinaj pędy o 1/3 długości wiosną, a latem usuwaj przekwitłe kwiaty i zbyt długie przyrosty. Nawożenie wykonuj dwa razy w roku: na początku wiosny nawozem uniwersalnym lub azotowym (dla wzrostu liści), a w czerwcu–lipcu nawozem do roślin kwitnących bogatym w potas i fosfor. W ten sposób już po 2–3 latach uzyskasz bujną, zieloną ścianę, która skutecznie zasłoni ogrodzenie i doda uroku całemu ogrodowi.

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*Artykuł powstał przy użyciu AI.