Znakomitym pomysłem na obsadzenie ogrodzenia jest posadzenie pnączy, które utworzą żywopłot. Przed posadzeniem żywopłotu z pnączy, starannie dobierzmy gatunek i przygotujmy miejsce. A potem nie zapomnijmy o systematycznej pielęgnacji pnączy.

Jak sadzić pnącza przy ogrodzeniu?

Ziemia powinna być urodzajna i przepuszczalna. Ta wzdłuż ogrodzenia zwykle nie jest najlepszej jakości, dlatego trzeba ją użyźnić. W miejscu, gdzie będą rosły pnącza, wykopuje się doły o średnicy i głębokości 50 cm i wypełnia gotowym żyznym podłożem lub ziemią z ogrodu wymieszaną pół na pół z dobrze rozłożonym obornikiem albo kompostem.

Jeśli grunt jest słabo przepuszczalny (na przykład gliniasty), dół powinien być trochę głębszy, a na jego dnie ułożony drenaż ze żwiru grubości około 10 cm. Rośliny sadzi się 30 cm od cokołu ogrodzenia, w odległości 1-1,5 m jedna od drugiej. Powojniki warto umieścić w glebie mniej więcej 5 cm głębiej, niż rosły w pojemniku. To sprzyja ich dobremu ukorzenieniu w nowym miejscu.

Uwaga! Przed posadzeniem pnączy trzeba zakonserwować i ewentualnie naprawić ogrodzenie. Później, kiedy spowiją je pędy, wszelkie remonty staną się trudne i będą wymagały znacznego przycięcia roślin.

Podlewanie pnączy posadzonych przy ogrodzeniu

Podlewanie pnączy. Na przesychanie wrażliwe są głównie młode pnącza, i to one przede wszystkim muszą być regularnie nawadniane. Jeżeli jednak długo utrzymuje się bezdeszczowa pogoda, trzeba podlewać także dorosłe rośliny, szczególnie te rosnące w łatwo przesychającej piaszczystej glebie czy przy ogrodzeniach o południowej ekspozycji. Brak wody przyczynia się nie tylko do gorszego wzrostu i kwitnienia roślin, ale sprawia też, że są one częściej atakowane przez szkodniki (na przykład mszyce i przędziorki) oraz wrażliwsze na choroby i mróz. Żeby zmniejszyć parowanie wody z podłoża, powierzchnię wokół pnączy ściółkuje się korą (która dodatkowo chroni glebę przed wzrostem chwastów, a zimą korzenie roślin przed mrozem).

Nawożenie pnączy posadzonych przy ogrodzeniu

Nawożenie pnączy. Zasilanie pnączy należy rozpocząć w drugim roku po posadzeniu pnączy w ogrodzie. Dobrym nawozem jest kompost. Rozkłada się go wczesną wiosną 2-centymetrową warstwą (jeżeli gleba jest wyściółkowana korą, trzeba ją odgarnąć i po rozłożeniu nawozu z powrotem ułożyć wokół rośliny). Można też stosować nawozy mineralne. Najlepsze są wolno działające. Dodaje się je do gleby tylko raz – wiosną, a zawarte w nich związki są sukcesywnie uwalniane, w miarę jak pobierają je korzenie. Tradycyjne wieloskładnikowe nawozy mineralne lepiej działają, jeśli są podzielone na trzy dawki dostosowane co miesiąc, ale nie później niż do końca czerwca (nawożone zbyt późno rośliny gorzej zimują). Nigdy nie wolno przekraczać ilości nawozu zalecanej przez producenta.

i Autor: Alexander Denisenko/ Getty Images Bluszcz to pnącze, które doskonale może spełniać rolę żywopłotu

Jak zabezpieczyć przed mrozem pnącza przy ogrodzeniu?

Przy ogrodzeniach warto sadzić tylko sprawdzone, przystosowane do lokalnych warunków pogodowych pnącza (pamiętając o tym, że nie wszystkie rośliny, które można uprawiać na południowym zachodzie kraju i Pomorzu, będą dobrze rosły w górach czy na północnym wschodzie). Jednak początkowo należy je także chronić przed mrozem. Wymagają tego delikatne młode rośliny, które nie są jeszcze dobrze ukorzenione w nowym miejscu. Przed nadejściem zimy ich podstawy obsypuje się kopczykiem kory lub ziemi; części nadziemne można osłonić stroiszem albo słomianą matą.

Ochrona pnączy przy ogrodzeniu przed chorobami i szkodnikami

Zamiast pryskać, lepiej przeciwdziałać. Zadbane, rosnące w sprzyjających warunkach rośliny są silniejsze i mniej narażone na atak chorób i szkodników. Dobrze jest co jakiś czas przejrzeć pędy i liście roślin, by usunąć pojawiające się źródła infekcji, zanim obejmą całą roślinę. Porażone fragmenty najlepiej oberwać i zniszczyć – spalić, zakopać, ale nie kompostować.

Jak przycinać pnącza posadzone przy ogrodzeniu?

Tuż po posadzeniu pnącza należy skrócić wszystkie jego pędy o połowę lub trochę więcej. To zmotywuje roślinę do wypuszczania nowych i sprawi, że będzie od samego dołu bardziej rozkrzewiona. W późniejszych latach usuwa się pędy chore, przemarznięte, połamane albo te, które rosną zbyt ekspansywnie i zagrażają na przykład posadzonym blisko ogrodzenia roślinom czy wspinają się na słupy energetyczne. Niektóre pnącza (powojniki, glicynie, milin, róże) wymagają specjalnego cięcia, które zwiększy kwitnienie.

i Autor: Tatiana Stepanishcheva/ Getty Images Pnącze na ogrodzeniu

Tytuł: Murator Ogroduje #2: Pnącza na balkon i do ogrodu