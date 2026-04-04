Rośliny cebulowe i bulwiaste niezimujące w gruncie

Wśród roślin cebulowych i bulwiastych niezimujących w gruncie większą popularnością cieszą się jedynie mieczyki, dalie i begonie. Inne gatunki rzadziej pojawiają się w naszych ogrodach. Może dlatego, że sprawiają wrażenie egzotycznych i kapryśnych. Tak naprawdę nie mają wielkich wymagań.

Cechami wspólnymi roślin cebulowych i bulwiastych niezimujących w gruncie są piękne kwiaty, bajeczne kolory, nieco egzotyczny wygląd i to, że są wrażliwe na mróz. Posadzone w kwietniu lub na początku maja zakwitną latem, a niektóre będą kwitły aż do jesieni. Najładniej wyglądają, jeśli są posadzone w grupach po kilka-kilkanaście roślin. Można je też uprawiać w pojemnikach, szczególnie te, które długo i obficie kwitną. Ich kwiaty nadają się do wazonu. Ich cebule i bulwy można bez trudu kupić wiosną - to wtedy jest czas ich sadzenia w ogrodzie.

i Autor: Getty Images Zefirant

Gdzie posadzić rośliny cebulowe niezimujące w gruncie?

Podłoże. Najlepiej rosną w glebie żyznej, obfitującej w próchnicę i przepuszczalnej, dlatego przed ich posadzeniem warto wzbogacić glebę w ogrodzie nawozem organicznym, na przykład kompostem (jeżeli mamy pryzmę w ogrodzie) lub ziemią kompostową, którą można kupić w sklepach ogrodniczych. Nawozy należy rozłożyć warstwą 3-centymetrową i wymieszać z podłożem.

Stanowisko. Rośliny cebulowe wymagają stanowisk słonecznych, ale niektóre dobrze rosną także w półcienistych. Do pierwszej grupy należą: agapant, babiana, mieczyk (galtonia), kanna (paciorecznik), krokosmia, nerina, sparaksis, sprekalia, tritonia, zefirant. Bardziej tolerancyjne są: acidantera, kalla, dalie, ismena, tygrysówka i zawilec wieńcowaty.

Jak sadzić cebulki i bulwy?

Aby rośliny zdrowo rosły, cebule i bulwy nie mogą być sadzone ani zbyt głęboko (będą podatne na choroby), ani zbyt płytko (rośliny mogą się wywracać). Należy się trzymać zasady, że głębokość sadzenia odpowiada trzykrotnej wysokości cebuli lub bulwy, z tym że na glebach ciężkich sadzi się je nieco płycej. Również duże cebule trzeba posadzić płycej, niż to wynika z obliczeń, ale zawsze muszą być okryte kilkucentymetrową warstwą gleby.

Wszystkie cebule i bulwy – a zwłaszcza te, które sami przechowywaliśmy przez zimę w pomieszczeniu – warto przed posadzeniem moczyć w roztworze preparatów chroniących rośliny przed groźnymi chorobami występującymi w glebie.

i Autor: Getty Images Kłosowate kwiatostany krokosmii tworzą efektowną dekorację w ogrodzie

Jak pielęgnować rośliny cebulowe niezimujące w gruncie?

Rośliny cebulowe nie wymagają szczególnej pielęgnacji. Jeżeli zostaną posadzone w żyznej, dobrze uprawianej glebie, wystarczy zasilić je na początku wegetacji nawozem wieloskładnikowym (40 g/m²), a potem powtórzyć zabieg przed kwitnieniem.

Podłoże wokół roślin trzeba starannie odchwaszczać, warto je też od czasu do czasu spulchniać. Zabiegi te muszą być przeprowadzane delikatnie, bo cebule i bulwy korzenią się stosunkowo słabo i łatwo można je uszkodzić.

Podlewać należy tak często, aby ziemia wokół roślin nadmiernie nie wysychała, ale też nie wolno ich zalewać. Ponieważ po zakończeniu kwitnienia cebule i bulwy rosną jeszcze przez kilka tygodni, w tym czasie również trzeba podlewać rośliny. Tym bardziej że wiele z nich ma efektowne trawiaste liście, które tworzą ozdobne kępy (na przykład acidantera, agapant czy krokosmia). Po przekwitnięciu warto obrywać zaschnięte kwiaty. Wzmocni to roślinę i sprawi, że cebule lub bulwy będą znacznie większe, a dzięki temu kwiaty w przyszłym sezonie okazalsze.

Co zrobić z cebulami i bulwami po wykopaniu?

Rośliny cebulowe i bulwiaste wykopywane jesienią powinny być wysuszone w przewiewnym ciepłym miejscu i po oczyszczeniu przechowywane aż do wiosny w suchym pomieszczeniu, w temperaturze 5-8°C. Cebule i bulwy ułożone w skrzyneczce jedną warstwą warto przykryć piaskiem, trocinami lub torfem. Wiosną przed sadzeniem trzeba je starannie obejrzeć i pozbyć się wszystkich zapleśniałych, gnijących, z plamami szaro-czerwonymi lub suchymi czarnymi.

#MuratorOgroduje: Dalie – co zrobić żeby pięknie rosły?