Fasola szparagowa to fasola zwyczajna (łac. Phaseolus vulgaris) uprawiana na zielone bądź żółte strąki. W uprawie spotyka się odmiany tyczne fasoli szparagowej (dorastają nawet do 3 m wysokości i trzeba je uprawiać przy podporach, po których będą się wspinać; okres wegetacji wynosi 70–100 dni) oraz odmiany karłowe fasoli szparagowej (mają krótszy okres wegetacji - 60–90 dni - i nie wymagają podpór).

Jakie powinno być podłoże do uprawy fasoli szparagowej?

Gleba dla fasoli szparagowej powinna być ciepła, próchnicza, żyzna, charakteryzująca się dobrymi stosunkami wodno-powietrznym, o odczynie lekko kwaśnym bądź zbliżonym do obojętnego (pH nie może być niższe od 5,5). Nie należy uprawiać fasoli na glebach zbyt lekkich i o wysokim poziomie wody gruntowej. Fasolkę szparagową sieje się w pierwszym lub drugim roku po zastosowaniu obornika lub kompostu.

Kiedy siać nasiona fasolki szparagowej?

Fasola szparagowa to warzywo ciepłolubne - optymalna temperatura do skiełkowania nasion to 15–18 st.C, a podczas uprawy powinna wynosić 20–25 st.C. Fasola nie lubi przymrozków!

Fasolę szparagową wysiewa się wprost do gruntu od końca maja i w czerwcu, do ciepłej i wilgotnej ziemi w rzędy co 40–45 cm, a w rzędzie gniazdowo, po 3–5 nasion, co 8–10 cm.

Aby zbierać plony dłuższy czas, warto wysiewać fasolkę szparagową kilkakrotnie w odstępach co około 10 dni.

Co posadzić obok fasolki szparagowej? Z czym może rosnąć fasolka szparagowa?

Fasolka szparagowa lubi sąsiedztwo wielu roślin. W ogrodzie warzywnym z korzyścią można ją uprawiać obok selera korzeniowego oraz liściastego, buraka korzeniowego i liściastego, kapusty, kalafiora, kalarepy, pomidorów, ogórków, ziemniaków, rzodkiewki, rabarbaru. Fasolka szparagowa dobrze rośnie również w towarzystwie malin i truskawek. Warto posadzić obok fasolki szparagowej aksamitki, a z ziół szałwię i cząber.

Najgorsi sąsiedzi fasolki szparagowej - unikaj tych roślin, bo zbiory fasolki będą słabe

Są rośliny, których sąsiedztwa fasolka szparagowa nie lubi i źle rośnie w ich towarzystwie. Do najgorszych sąsiadów fasolki szparagowej należą:

koper włoski,

cebula,

czosnek,

por,

szczypiorek,

groch,

kolendra siewna,

estragon.

W pobliżu fasolki szparagowej nie należy również sadzić mieczyków oraz kwiatów z rodziny jaskrowatych. W ogrodzie warto zachować przynajmniej 1,5 m odległości tych roślin ozdobnych od grządki z fasolką szparagową.

Jak pielęgnować fasolkę szparagową?

Fasolę podczas wzrostu należy nawadniać, ponieważ warzywo to jest wrażliwe na niedobór wody w podłożu. Po wzejściu roślin oraz przed kwitnieniem konieczne jest spulchnienie międzyrzędzi. Do momentu zakrycia międzyrzędzi przez rozrastające się rośliny fasoli niezbędne jest także odchwaszczanie.

Kiedy zbierać strąki fasolki szparagowej?

Strąki fasoli szparagowej wysianej na początku czerwca zbiera się w pierwszej lub drugiej dekadzie sierpnia, a wysianej pod koniec czerwca – na początku września. Strąki zbiera się sukcesywnie co kilka dni.

Dlaczego dobre sąsiedztwo na grządce jest ważne?

Planowanie upraw to coś więcej niż tylko zapewnienie roślinom słońca i wody. Kluczem do obfitych zbiorów jest zjawisko allelopatii, czyli wzajemnego oddziaływania na siebie roślin rosnących w pobliżu. Wydzielają one do gleby i powietrza substancje chemiczne, które mogą stymulować wzrost sąsiadów, poprawiać ich odporność, a nawet odstraszać szkodniki. Niestety, niektóre połączenia działają odwrotnie, hamując rozwój i obniżając plony. Zrozumienie tych zależności pozwala stworzyć w warzywniku mały, wspierający się ekosystem.

Fasolka szparagowa odgrywa w tym układzie wyjątkową rolę. Dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi ma zdolność wiązania azotu z atmosfery i wzbogacania nim gleby. Staje się w ten sposób naturalnym „nawozem” dla roślin rosnących obok, które tego pierwiastka potrzebują do bujnego wzrostu. Prawidłowo dobrane towarzystwo to także mniej chorób grzybowych dzięki lepszej cyrkulacji powietrza oraz skuteczniejsza ochrona przed szkodnikami, które są zdezorientowane przez zapach ziół czy kwiatów.

Murator Ogroduje #2: Domowe opryski do roślin - przepisy