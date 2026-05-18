Odpowiednie zagospodarowanie odpadów zielonych

W maju 2026 roku, w okresie intensywnych prac ogrodowych, wielu właścicieli posesji i działek boryka się z problemem zagospodarowania odpadów zielonych. Do tej kategorii zaliczają się przede wszystkim skoszona trawa, opadłe liście, przycięte gałęzie drzew i krzewów oraz inne resztki roślinne.

Zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, bioodpady muszą być segregowane i przekazywane do właściwego przetwarzania, najczęściej w procesie kompostowania. Niewłaściwe postępowanie, w tym spalanie, grozi mandatami. Samorządy oferują różne formy odbioru - od dedykowanych pojemników po punkty PSZOK - a firmy prywatne proponują elastyczne usługi z kontenerami. Ceny w 2026 roku odzwierciedlają rosnące koszty transportu i utylizacji, ale różnią się znacznie w zależności od lokalizacji i skali zlecenia.

Ceny wywozu gałęzi w maju 2026

Wywóz gałęzi zazwyczaj realizowany jest za pomocą kontenerów lub worków typu big-bag. Według aktualnych cenników, średnie koszty wynajmu i odbioru kontenera na gałęzie kształtują się następująco (ceny netto, orientacyjne na 2026 rok):

Kontener 1,7 m³: 150–300 zł

Kontener 2,7 m³: 200–400 zł

Kontener 3,7 m³: 450–600 zł

Większe kontenery (6–8 m³): 450–900 zł

Kontener 18 m³: 700–1200 zł

Ceny wywozu odpadów zielonych (w tym gałęzi) wynoszą średnio 97 zł za m³ na terenie Polski (na podstawie analizy ofert). Najniższe stawki notowane są m.in. w Rzeszowie (ok. 82 zł/m³), wyższe w dużych aglomeracjach jak Kraków (110 zł/m³), Warszawa czy Knurów (do 125 zł/m³). Ostateczna kwota zależy od objętości, odległości do kompostowni, konieczności rozdrabniania (rębakowania) oraz ewentualnego załadunku. Firmy często oferują kompleksowe usługi, w tym cięcie i wywóz, wyceniane indywidualnie.

Ceny odbioru odpadów zielonych

Odpady zielone (trawa, liście, drobniejsze gałęzie) można odbierać w workach lub mniejszych pojemnikach. Średnia cena wywozu w 2026 roku wynosi ok. 97 zł/m³. Usługa obejmuje załadunek, transport i utylizację w kompostowni.

W niektórych gminach bioodpady zielone są odbierane w ramach standardowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w dedykowanych pojemnikach brązowych), jednak przy większych ilościach zaleca się kontener lub PSZOK. Dodatkowe koszty mogą wynikać z opłat składowiskowych (ok. 50–90 zł/m³ w niektórych lokalizacjach). Ceny są wyższe w województwach mazowieckim i małopolskim, niższe w podkarpackim czy lubelskim.

Możliwość oddania gałęzi i odpadów zielonych do PSZOK

Polacy mogą oddawać odpady zielone (w tym gałęzie w stanie umożliwiającym kompostowanie - pocięte, niezgniłe) do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) bezpłatnie w ramach opłaty śmieciowej, po okazaniu dokumentu tożsamości lub kodu QR (wprowadzanego w wielu gminach od 2026 r.). Obowiązują limity ilościowe ustalane lokalnie - nadmiar może być odpłatny (np. ok. 0,79 zł/kg w niektórych punktach).

W PSZOK odpady należy wysypać luzem (bez worków foliowych w wielu regulaminach). W okresie zimowym (grudzień–marzec) niektóre punkty wstrzymują przyjmowanie bioodpadów ze względów technologicznych. Zawsze warto sprawdzić regulamin swojej gminy, ponieważ warunki różnią się lokalnie.

Podsumowując, w maju 2026 najkorzystniejszym rozwiązaniem dla mniejszych ilości pozostaje PSZOK lub kompostowanie, a przy większych - kontener od firmy prywatnej. Warto porównać oferty lokalne, ponieważ różnice cenowe między regionami sięgają kilkudziesięciu procent.

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

