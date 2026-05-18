Pomidory uprawia się z rozsady

Pomidory to warzywa pochodzące z cieplejszej niż nasza strefy klimatycznej i w Polsce wysiane wiosną do gruntu nie zdążyłyby w odpowiedniej porze wydać owoców. Żeby przyspieszyć cykl wegetacyjny, pomidory uprawia się z rozsady, którą należy przygotowywać od lutego w ciepłym inspekcie, szklarni lub w domu na parapecie.

Można też kupić gotową rozsadę pomidorów w sklepie lub centrum ogrodniczym, na targu bądź od lokalnych producentów. Wybierając rozsadę pomidorów do posadzenia w ogrodzie przydomowym zwróćmy uwagę na jej jakość:

rośliny powinny być jędrne i krępe,

nie mogą być wybiegnięte,

powinny mieć dobrze wybarwione na zielono liście,

liście nie mogą być jasnozielone lub bardzo ciemnozielone,

liście nie mogą mieć podwiniętych brzegów oraz plam,

pędy nie mogą być zgrubiałe.

Jakie stanowisko i podłoże lubią pomidory?

Pomidory lubią stanowisko dobrze nasłonecznione, osłonięte od wiatru, np. pod żywopłotem, obok wysokiej fasoli czy kukurydzy, przy murze.

Pomidory najlepiej rosną na glebach piaszczysto-gliniastych, które dobrze utrzymują wilgoć. Odczyn podłoża powinien być lekko kwaśny (pH 5,5–6,5). Pomidorów nie należy uprawiać bezpośrednio po sobie oraz po innych warzywach psiankowatych, takich jak papryka, oberżyna czy ziemniaki. Na tym samym miejscy pomidory można uprawiać co 3–4 lata.

W zależności od odmiany i typu gleby pomidory uprawia się w pierwszym lub w drugim roku po oborniku. Pomidory odmian wczesnych, karłowych uprawia się w pierwszym roku po oborniku, natomiast pomidory odmian wysokich – w drugim roku po oborniku. Dobrze rozłożony obornik dodaje się wczesną wiosną, a obornik mniej rozłożony – jesienią roku poprzedniego. Obornik dodaje się w dawce: 3–4 kg/m2. Gleby, które mają pH niższe od 5,0 trzeba zwapnować jesienią roku poprzedniego.

i Autor: Getty Images Pomidory sadzimy do wcześniej przygotowanych dołków, rozkładając w nich korzenie tak, aby nie były podwinięte i załamane

Kiedy i jak sadzić pomidory w gruncie?

Pomidory są bardzo wrażliwe na przymrozki, dlatego bezpiecznie jest wysadzać rozsadę pomidorów do gruntu po 15 maja, kiedy gleba jest już dobrze ogrzana (w szklarni lub tunelu – pod koniec kwietnia). Przed sadzeniem rozsadę pomidorów trzeba zahartować, wystawiając ją na parę godzin na zewnątrz.

Pomidory sadzimy na wcześniej przygotowane zagony. Przed posadzeniem sadzonek pomidorów glebę trzeba spulchnić i zasilić nawozami. Na grządce przeznaczonej na pomidory wykopujemy dołki w rozstawie około 40 cm. Przy każdym dołku – około 10 cm od niego – wbijamy palik, do którego później przywiążemy krzew pomidora.

Rozsadę pomidorów sadzimy do wykopanych dołków nieco głębiej niż rosła w doniczce. Pomidory sadzimy tak, aby najniższe liście znalazły się na poziomie gleby – wtedy roślina w dolnej części łodygi wypuści nowe korzenie, dzięki czemu będzie mogła lepiej pobierać z ziemi wodę i sole mineralne. Trzeba pamiętać, aby nie obsypać ziemią dolnych liści.

Sadząc pomidory należy uważać, aby korzenie nie zostały podwinięte – powinny być luźno rozłożone w dołku. Jeśli korzenie są zbyt długie, można je nieco przyciąć. Obsypujemy roślinę ziemią, dociskając ją do korzeni. Po posadzeniu pomidory należy obficie podlać, kierując zawsze strumień wody na glebę, a nie na rośliny.

Warto wiedzieć Autor: Getty Images Sadzonki pomidorów gotowe do sadzenia Zakup gotowych sadzonek w centrum ogrodniczym to świetny start, ale kluczem do sukcesu jest świadomy wybór. Nie każda roślina da obfity plon. Skup się na sadzonkach o krótkich, grubych i mocnych łodygach oraz intensywnie zielonych liściach bez żadnych plam. Jeśli masz możliwość, zerknij na korzenie – powinny być białe, gęste i wilgotne, co świadczy o zdrowiu rośliny. Unikaj okazów wybujałych, wiotkich i z żółknącymi liśćmi, ponieważ ich potencjał do obfitego owocowania jest znacznie mniejszy. Dobrze wybrana rozsada to fundament przyszłych, udanych zbiorów.

Pielęgnacja krzewów pomidorów po posadzeniu

Pomidory wymagają obfitego podlewania, jednak nie lubią bezpośredniego polewania wodą liści ani zbyt dużej wilgoci w powietrzu (glebę wokół nich dobrze jest wyściółkować słomą, a jeśli uprawiamy pomidory w szklarni lub tunelu, codziennie należy je wietrzyć). Optymalna temperatura do wzrostu pomidorów wynosi 22-27 st. C.

Pomidory to rośliny obcopylne. Jeśli uprawiamy pomidory w tunelu czy szklarni, codziennie otwieramy osłony, żeby dać możliwość pracy owadom zapylającym, możemy też sami potrząsać kwiatami pomidorów, żeby pyłek uniósł się w powietrze, lub przenosić pędzelkiem pyłek z jednej rośliny na drugą.

W miarę wzrostu pędów usuwamy dolne liście, zwłaszcza gdy pojawią się na nich jakiekolwiek plamy lub przebarwienia. Kiedy owoce pomidorów są już dobrze ukształtowane, możemy usunąć osłaniające je liście, żeby dotarło do nich więcej słońca, bez którego te warzywa nie nabiorą smaku i aromatu.

i Autor: Svetlana Verbitskaya/ Getty Images Po co przeprowadza się ogławianie pomidorów?

Prawidłowe prowadzenie krzewów pomidorów

Prawidłowe formowanie krzewów, zwłaszcza odmian wysokich (o niekończącym wzroście), jest kluczowe dla uzyskania obfitych i dorodnych plonów. Najważniejszym zabiegiem jest regularne usuwanie pędów bocznych, tzw. „wilków”, które wyrastają w kątach liści, między łodygą główną a liściem. Pozostawienie ich prowadzi do nadmiernego zagęszczenia krzaka, co ogranicza cyrkulację powietrza i dostęp światła do owoców, a także osłabia roślinę, która zużywa energię na rozwój zbędnej masy zielonej zamiast na owocowanie.

Pomidory wysokie najczęściej prowadzi się na jeden, dwa lub maksymalnie trzy pędy. Prowadzenie na jeden pęd polega na pozostawieniu tylko pędu głównego i systematycznym usuwaniu wszystkich „wilków”. Aby uzyskać dwa pędy, oprócz głównego, pozostawia się jeden silny pęd boczny wyrastający pod pierwszym gronem kwiatowym. Pod koniec sezonu, zazwyczaj w drugiej połowie sierpnia, zaleca się wykonanie tzw. ogławiania, czyli usunięcia wierzchołka wzrostu nad ostatnim dobrze rozwiniętym gronem. Zabieg ten zatrzymuje dalszy wzrost rośliny i pozwala jej skierować całą energię na dojrzewanie już zawiązanych owoców przed nadejściem jesiennych chłodów.

Choroby pomidorów

Pomidory są wrażliwe na wiele chorób, zwłaszcza grzybowych. Profilaktycznie można je co tydzień opryskiwać wywarem z czosnku (główkę posiekanego czosnku powoli gotować około 20 minut w 1 litrze wody), a w czasie owocowania mlekiem rozcieńczonym wodą (1:4). Pomidory lubią towarzystwo pietruszki, czosnku i aksamitek, a nie lubią sąsiedztwa kopru, kalarepy i rzodkiewek.

Pomidory w kuchni Pomidory są świetnym składnikiem każdej diety. Mają małą wartość energetyczną i niską zawartość białka, ale są bogatym źródłem witamin i soli mineralnych. Piękny kolor zawdzięczają karotenoidom, naturalnym barwnikom roślinnym, będącym prowitaminami A. Wśród nich aż 83 proc. stanowi czerwony likopen. Jest to aktywny przeciwutleniacz, związek szczególnie cenny dla zdrowia człowieka, gdyż wykazuje działanie hamujące rozwój komórek rakowych chroniące przed zawałem serca. Owoce zawierają duże ilości witamin C oraz B1 i B2. Pomidory są dobrym źródłem soli mineralnych, szczególnie potasu, wapnia, fosforu, magnezu i żelaza.

Pomidory - co o nich wiesz? Pytanie 1 z 11 Skąd pochodzą pomidory? Z Ameryki Północnej Z Europy Z Ameryki Południowej Następne pytanie