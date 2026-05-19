Ogórek siewny (zwyczajny) to warzywo, które zna prawie każdy, ale już ogórek meksykański (łac. Melothria scabra) to prawdziwy oryginał, który spotkać w ogrodach nie jest łatwo. Zasługuje jednak na znacznie większą popularność, gdyż nie tylko rodzi jadalne, smaczne i wartościowe owoce, ale też bardzo efektownie wygląda i do tego jest łatwy w uprawie.

Jak wygląda ogórek meksykański?

Ogórek meksykański to roślina z rodziny dyniowatych (Cucurbitaceae) i ze względu na oryginalny wygląd, bywa nazywany mysim ogórkiem lub mini arbuzem. Jest jednorocznym pnączem. Roślina tworzy bulwy, które można przechować przez zimę w pomieszczeniu, ale nie jest to łatwe. Ogórek meksykański wyglądem przypomina chmiel zwyczajny. Jego wiotkie, długie (dorastające do około 2 m) pędy, pokryte dużymi, głęboko powcinanymi, delikatnie owłosionymi, zielonymi liśćmi, wyrastającymi na długich ogonkach, wspinają się po podporach za pomocą cienkich, elastycznych, spiralnie skręconych wąsów czepnych.

Owoce ogórka meksykańskiego - czy są jadalne?

Od lipca do września w kątach liści pojawiają się niewielkie, żółte, pojedyncze, typowe dla dyniowatych kwiaty, z których rozwijają się małe (długości 2-3 cm), owalne, podłużne owoce. Owoce ogórka meksykańskiego pokryte są ciemnozieloną skórką z jasnozielonym deseniem, przypominające wyglądem miniaturowe arbuzy. Po przekrojeniu owocu, w jego wnętrzu widoczny jest galaretowaty, półprzeźroczysty miąższ z licznymi, drobnymi, podłużnymi pestkami, bardzo podobny do miąższu typowego ogórka.

Owoce ogórka meksykańskiego są jadalne i po dojrzeniu mają ogórkowy smak z wyraźną nutą orzeźwiającej, limonkowej kwaskowości. Można spożywać je razem z chrupiącą skórką na surowo jako przekąskę (jest wprawdzie lekko twardawa, ale trudno ją z tak małego owocu usunąć) lub dodawać do kanapek, twarożków, chłodników, sałatek i surówek, gdyż jest nie tylko smaczny, ale też bardzo efektowny. Jego niewielki rozmiar, oryginalny wygląd i ciekawy smak zachwyci też dzieci, które chętniej po niego sięgną niż po zwykłego ogórka. Meksykański ogórek mimo swoich niewielkich rozmiarów nadaje się też do marynowania i kiszenia.

Przeczytaj też: Miniaturowe warzywa - poznaj warzywa w wersji mini. Są lepsze od tych klasycznych?

i Autor: Getty Images Owoce ogórka meksykańskiego sa jadalne, mają ogórkowy smak z wyraźną nutą limonkowej kwaskowości

Wartości odżywcze owoców ogórka meksykańskiego

Mimo niepozornych rozmiarów, owoce ogórka meksykańskiego to prawdziwa skarbnica cennych składników. Są bogatym źródłem witamin, w tym witaminy C, E, K oraz witamin z grupy B, a także dostarczają minerałów, zwłaszcza potasu. W ich składzie znajdziemy również likopen i beta-karoten – dwa silne przeciwutleniacze, które wspomagają organizm w walce z wolnymi rodnikami. Dzięki dużej zawartości wody i niskiej kaloryczności stanowią idealną, orzeźwiającą przekąskę w upalne dni.

Przepis na kiszone ogórki meksykańskie

W odróżnieniu od tradycyjnych ogórków, ogórek meksykański nawet po ukiszeniu pozostaje twardy i jędrny. Poniżej przedstawiamy prosty przepis na przygotowanie tego przysmaku.

Składniki:

1 kg ogórków meksykańskich

1,5 litra wody

3 łyżki soli kamiennej

1 duży baldach kopru

4-6 ząbków czosnku

kilka ziaren pieprzu i gorczycy

Przygotowanie:

Ogórki dokładnie umyj i osusz. Czosnek obierz z łupin. Wodę zagotuj z solą, aby przygotować solankę. Mieszaj do całkowitego rozpuszczenia soli, a następnie lekko przestudź. Do czystych, wyparzonych słoików wkładaj ciasno ogórki, przekładając je ząbkami czosnku, koprem oraz ziarnami pieprzu i gorczycy. Całość zalej jeszcze ciepłą solanką, tak aby wszystkie składniki były przykryte. Pozostaw około 2 cm wolnego miejsca od krawędzi słoika. Słoiki szczelnie zakręć i odstaw w ciemne, ciepłe miejsce na 3 do 5 dni. Po tym czasie przetwory są gotowe do spożycia lub przeniesienia do chłodniejszej spiżarni.

i Autor: brebca/ Getty Images Ogórki meksykańskie można kisić

Jak uprawiać ogórki meksykańskie?

Uprawa ogórka meksykańskiego nie jest trudna - warto jej spróbować! Roślina nie potrzebuje dużo przestrzeni i może rosnąć zarówno w ogrodzie, jak i w doniczce na balkonie czy tarasie, stając się ozdobą altany, pergoli, siatki ogrodzeniowej lub balustrady balkonowej.

Ponieważ ogórek meksykański jest pnączami, musi mieć zapewnione podpory, po których będzie mógł swobodnie się wspinać. Jego wiotkie pędy są lekkie i cienkie, dlatego podpory nie muszą być mocne i masywne. Roślinie w zupełności wystarczy drewniana kratka, siatka ogrodzeniowa, pręty balustrady balkonowej, a nawet zwykły sznurek. Bez podpory jego pędy zaczną płożyć się po podłożu, tracąc całą swoją urodę i oryginalność. Owoce leżące wprost na ziemi mogą też zagniwać lub chorować, przez co nie będą nadawały się do spożycia.

Wymagania ogórka meksykańskiego: stanowisko i podłoże

Ogórki meksykańskie, podobnie jak inne dyniowate są roślinami ciepłolubnymi i dość wymagającymi. Wprawdzie rzadziej zapadają na choroby niż tradycyjne ogórki i są od nich bardziej odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne, ale jeśli mają bujnie się rozwijać i obficie owocować, potrzebują słonecznego, ciepłego, osłoniętego od wiatru stanowiska oraz żyznej, próchniczej, bogatej w składniki odżywcze, przepuszczalnej i lekko wilgotnej gleby. Nie tolerują cienia, zimnego, ciężkiego podłoża, zalania ani suszy, dlatego miejsce pod ich uprawę trzeba wybrać bardzo starannie.

Jak przygotować rozsadę ogórka meksykańskiego?

Wiosną (w kwietniu) nasiona wysiewamy do doniczek, które ustawiamy w ciepłym, widnym miejscu, np. na parapecie okna lub w inspekcie, gdzie panuje temperatura 22-24 st. C. Kiedy siewki podrosną, wystawiamy rośliny na balkon lub sadzimy na docelowym miejscu w ogrodzie. Można zrobić to jednak dopiero po wiosennych przymrozkach (czyli w drugiej połowie maja), gdyż rośliny są bardzo wrażliwe na chłody.

Podlewanie i nawożenie ogórka meksykańskiego

Ogórki meksykańskie uprawiane w doniczce wymagają systematycznego, ale umiarkowanego podlewania (należy uważać, aby rośliny nie przelać, gdyż wtedy jej korzenie łatwo gniją) oraz zasilania nawozami organicznymi takimi jak np. biohumus.

Przeczytaj też: Zamień swój balkon w miejski ogród pełen ziół i warzyw! To możliwe!

i Autor: Getty Images Ogórek meksykański należy prowadzić na podporach

Te warzywa nie są bardzo popularne. rozpoznaj 10 mniej znanych warzyw Pytanie 1 z 10 To warzywo to: cieciorka fasola groch Następne pytanie

Murowane starcie Taras naziemny - masywny czy lekki. MUROWANE STARCIE