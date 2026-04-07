Groszek pachnący wraca do łask!

Cenione przez nasze babcie i prababcie groszki pachnące, mimo całego swojego uroku na wiele lat popadły w zapomnienie. W ostatnim czasie znów jednak powróciły do łask i coraz częściej zaczęły pojawiać się w ogrodach. Groszki pachnące to szybko rosnące, jednoroczne pnącza (wys. 1,5 – 2,5 m, odmiany karłowe 20-30 cm), rozwijające nieduże, ale liczne, barwne kwiaty motylkowe, zebrane po klika w luźne grona.

i Autor: Getty Images Groszek pachnący to jedna z najpopularniejszych roślin pachnących uprawianych w ogrodach

Atrakcyjne odmiany groszku pachnącego

Ze względu na urodę i rosnącą popularność, groszki pachnące doczekały się obecnie mnóstwa atrakcyjnych odmian, różniących się miedzy sobą wysokością i pokrojem oraz barwą kwiatów. W sprzedaży ich nasiona oferowane są najczęściej w postaci wieloodmianowej mieszanki, ale nowsze odmiany można też kupić oddzielnie.

Do ciekawszych odmian groszku pachnącego należą:

groszek pachnący 'America' - kwiaty pstre, biało-czerwone, wys. ok. 1,2 m,

groszek pachnący 'Senator' - kwiaty kremowe ozdobione marmurkowym, bordowo-fioletowym deseniem, wys. ok. 1,2 m,

groszek pachnący 'Beaujolais' - kwiaty ciemnobordowe, wys. ok. 1,2 m,

groszek pachnący 'Pink Cupid ' - kwiaty biało-różowe, wys. ok. 20 cm,

groszek pachnący 'Kenneth' - kwiaty intensywnie czerwone, wys. ok. 2,5 m,

groszek pachnący 'Matucana' - kwiaty fioletowo-bordowe, wys. ok. 1,2 m,

- kwiaty fioletowo-bordowe, wys. ok. 1,2 m, groszek pachnący 'Villa Roma White' - kwiaty białe, wys. 20-30 cm.

Jakie stanowisko lubi groszek pachnący?

Wprawdzie wymagania uprawowe groszku pachnącego są dość wysokie, ale jeśli tylko zapewnimy roślinom odpowiednie warunki, będą wspaniale i obficie kwitły przez całe lato.

Zanim rozpoczniemy uprawę groszku pachnącego, musimy wybrać dla niego odpowiednie miejsce. Najlepsze do tego celu będzie słoneczne i osłonięte od wiatru stanowisko oraz żyzne, próchnicze, lekko wilgotne podłoże bogate w wapń (o obojętnym lub zasadowym odczynie pH).

Groszki rosną bardzo szybko i zawiązują mnóstwo kwiatów, dlatego potrzebują dużo substancji odżywczych. Z tego względu w sezonie powinny być systematycznie zasilane nawozami dla roślin kwitnących, a ich stanowisko przed rozpoczęciem uprawy powinno być wzbogacone dobrze rozłożonym kompostem.

i Autor: Getty Images Groszek pachnący, słonecznik i fasola ozdobna - mocne filary wiejskiego ogrodu

Jak i kiedy siać groszek pachnący?

Groszek pachnący kwitnie dość krótko (od końca czerwca do sierpnia), ale okres ten można przedłużyć, wysiewając ich nasiona sukcesywnie co dwa tygodnie począwszy od kwietnia do początku czerwca. Dzięki temu kwiatami groszków będziemy mogli cieszyć się od początku czerwca aż do jesieni.

Z siewem nasion groszku nie musimy zwlekać, gdyż rośliny nie są szczególnie wrażliwe na zimno i można wysiewać je wprost do gruntu już w kwietniu, a w sprzyjających warunkach nawet pod koniec marca. Nasiona wysiewamy po 2-3 do jednego dołka, zachowując odstęp 15-20 cm miedzy dołkami (odmianom karłowym wystarczy odstęp 10 cm w rzędzie). Dla lepszego kiełkowania przed siewem nasion dobrze jest moczyć je w ciepłej wodzie przed dobę.

Jak uprawiać groszek pachnący?

Groszek pachnący to nie tylko roślina piękna i aromatyczna, ale też łatwa w uprawie.

Kiedy rośliny wzejdą, mogą wymagać przerywki, ale nie zawsze jest to konieczne. Podrośnięte, 10-15-centymetrowe siewki warto uszczknąć - dzięki temu lepiej się rozkrzewią. Trzeba natomiast zapewnić im odpowiednie podpory, gdyż są pnączami i potrzebują wsparcia dla swoich długich, cienkich, wiotkich łodyg (odmiany wysokie). Po podporze mogą wspinać się samodzielnie za pomocą wąsów czepnych, ale lepiej jest im trochę pomóc, podwiązując ich pędy do prętów lub kratek. Dzięki temu rośliny w miarę rozwoju nie będą tworzyć chaotycznej, zmierzwionej gęstwiny, ale ładną, uporządkowaną, kwitnącą zasłonę.

Należy dbać o stałą wilgotność podłoża, podlewając groszek regularnie i obficie, zwłaszcza w czasie upałów i kwitnienia. Kluczem do długiego i obfitego kwitnienia jest częste ścinanie kwiatów do bukietów, co pobudza roślinę do tworzenia coraz to nowych pąków.

i Autor: Getty Images Groszek pachnący był obecny kiedyć prawie w każdym przydomowym ogródku

Groszek pachnący w ogrodzie - gdzie sadzić, z czym łączyć

Niewielkie, ale barwne i pięknie pachnące kwiaty groszku, idealnie nadają się do dekoracji płotu, pergoli, altany, siatki, furtki, łuku czy balustrady. Rośliny uprawiane na odpowiednim stanowisku ładnie się rozrastają, w krótkim czasie tworząc uroczy, kwitnący parawan, osłaniający miejsce wypoczynku w ogrodzie, altanę lub taras.

Pędy groszku pachnącego są bardzo delikatne, dlatego rośliny nie wymagają solidnych podpór i mogą wspierać się nawet na lekkich, ażurowych kratkach lub drabinkach. Na rabacie idealnie komponują się z kosmosem podwójnie pierzastym, ślazówką, liliowcami czy lawendą.

Groszek pachnący nadaje się także do uprawy w pojemnikach na balkonach i tarasach. Może być też wykorzystywany na kwiat cięty, bo chociaż nie jest zbyt trwały, ale ze względu na piękny aromat warto umieścić go w salonie lub sypialni.

