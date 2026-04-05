Kiedy decydujemy się na uprawę warzyw, zwykle wybieramy rośliny znane i sprawdzone, unikając gatunków o oryginalnym wyglądzie lub dziwnej nazwie. Jeśli jednak mamy w ogrodzie trochę wolnego miejsca, spróbujmy zaryzykować i posadzić choćby jedno z takich warzyw, gdyż może się okazać, że jego smak lub wygląd mogą nas miło zaskoczyć.

Zielony jarmuż

Jedną z roślin rzadko uprawianych, a wartych szczególnej uwagi jest jarmuż. Ta oryginalna odmiana botaniczna kapusty jest mało wymagająca, łatwa w uprawie i posiada wysoką wartość odżywczą, a jej liście zbiera od jesieni aż do wiosny. Jego charakterystyczne, mocno kędzierzawe liście są przy tym niezwykłą ozdobą zimowego ogrodu. Co więcej, jest to jedno z niewielu warzyw, którego smak poprawia się po przymrozkach – staje się wtedy słodszy i traci charakterystyczną goryczkę. W kuchni jest niezwykle wszechstronny: od zdrowych chipsów, przez pożywne koktajle, aż po dodatek do zup i sałatek.

i Autor: Getty Images Jarmuż, które w ostatnich latach wróciło do łask

Czarna skorzonera

Innym ciekawym i bardzo wartościowym, choć nieco zapomnianym warzywem jest też skorzonera, znana też jako wężymord. Jej długi, mięsisty, biały, pokryty ciemną skórką korzeń, po obraniu i ugotowaniu przypomina w smaku szparagi. Korzeń należy jednak obierać pod bieżącą wodą (najlepiej w rękawiczkach), aby sok mleczny nie pobrudził nam dłoni.

To smaczne warzywo wprawdzie dobrze znosi niskie temperatury, ale oczekuje bardzo dobrej gleby oraz sporej wilgotności. Korzenie wykopuje się późną jesienią lub wczesną zimą i przechowuje w chłodnym miejscu, najlepiej przysypane lekko wilgotnym piaskiem. Zbiór należy prowadzić ostrożnie, gdyż korzenie są bardzo kruche i łatwo się łamią.

i Autor: Getty Images Korzenie skorzonery mają gładką, niemal czarną skórkę oraz biały miąższ

Aromatyczny koper włoski

Jarmuż i skorzonera nie są jednak w naszym kraju zupełną nowością, gdyż dawniej były często uprawiane i wysoko cenione, czego nie da się już powiedzieć o bardziej egzotycznym fenkule czyli koprze włoskim. Liście kopru włoskiego przypominają dobrze nam znany koper, ale mają zupełnie inny smak i aromat (kojarzony z anyżem). Latem u podstawy liści roślina tworzy mięsiste zgrubienie, które jest jej najbardziej wartościową częścią jadalną. Fenkuł z racji swojego pochodzenia jest rośliną dość wymagającą i aby mógł prawidłowo się rozwijać, oczekuje dużo ciepła i słońca oraz żyznego, próchniczego i dostatecznie wilgotnego podłoża.

i Autor: Getty Images Koper włoski

Fasolnik chiński

Podobne wymagania cieplne ma także bardzo smaczny i oryginalny fasolnik chiński, znany też jako fasolka wężowa, tworzący niebywale długie strąki. To warzywo charakterystyczne dla kuchni azjatyckiej. W smaku jest podobny do zwykłej fasolki szparagowej, jednak ma bardziej chrupiącą konsystencję i delikatnie orzechowy posmak. Poza walorami smakowymi, fasolnik chiński jest również dobrym źródłem witamin, minerałów i błonnika.

Egzotyczna okra

Okra, czyli piżmian jadalny, to prawdziwa ozdoba warzywnika, która zachwyca nie tylko jadalnymi owocami, ale też dużymi, kremowymi kwiatami podobnymi do hibiskusa. Jadalne są młode, palczaste strąki, które zbiera się, gdy osiągną długość 7-10 cm. Okra jest ceniona w kuchni kreolskiej, afrykańskiej i azjatyckiej. Po ugotowaniu wydziela charakterystyczny śluz, który naturalnie zagęszcza zupy (jak słynne gumbo) i gulasze. Jeśli nie lubisz tej konsystencji, wystarczy ją krótko obsmażyć lub grillować. Jako roślina ciepłolubna, okra wymaga bardzo słonecznego i osłoniętego od wiatru stanowiska. Najlepiej uprawiać ją z rozsady przygotowanej w domu, a do gruntu wysadzać dopiero po ostatnich przymrozkach.

i Autor: Getty Images Okra nadaje się do gotowania, duszenia, marynowania oraz smażenia

Miechunka pomidorowa

Miechunka pomidorowa, znana jako tomatillo, tworzy owoce zamknięte w charakterystycznej, papierowej osłonce przypominającej lampion. Gdy osłonka wysycha i pęka, odsłania zielony lub fioletowy, lekko lepki owoc. W smaku jest on kwaskowaty i orzeźwiający, zupełnie inny niż słodkie pomidory. To kluczowy składnik słynnej salsy verde, ale świetnie sprawdza się też w sosach, gulaszach i przetworach. Uprawa jest bardzo podobna do uprawy pomidorów – roślina potrzebuje słońca, żyznej gleby i podpór. Pamiętaj, by posadzić co najmniej dwie sadzonki obok siebie, ponieważ do zapylenia kwiatów potrzebny jest pyłek z innej rośliny.

Ciekawe odmiany rzodkiewki, kalafiora, fasolki

Jeśli jednak nie chcemy decydować się na tak egzotyczne warzywa, ciekawych odmian możemy też poszukać wśród roślin bardziej popularnych.

Na uwagę zasługują między innymi oryginalne odmiany rzodkiewek o białych, żółtych lub fioletowych zgrubieniach (np. 'Whitella F1', 'Zlata', 'Śnieżka', 'Jutrzenka'), kalafiory w kolorze zielonym lub fioletowym ('Di Sicilia Violetto', 'Romanesco') czy fasolka szparagowa o fioletowych strąkach ('Purple Teepee').

i Autor: teresadiemme/ Getty Images Kalafior o fioletowych różach

#MuratorOgroduje: Sposoby na zdrowe rośliny kapustne