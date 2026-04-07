Jeśli lubimy, by nasz ogród często się zmieniał i zaskakiwał nowym wyglądem, powinniśmy pomyśleć o uprawie roślin sezonowych. Należą do nich zarówno rośliny jednoroczne, kwitnące w kilka tygodni po siewie, jak i rośliny dwuletnie, na których kwitnienie trzeba poczekać do następnego roku.

Co to znaczy, że roślina jest dwuletnia?

Roślina dwuletnia to taka, która potrzebuje dwóch lat (a dokładniej dwóch sezonów wegetacyjnych), aby zakończyć swój pełny cykl życiowy. W pierwszym roku po wysianiu skupia się ona na wzroście, tworząc silny system korzeniowy i charakterystyczną rozetę liści tuż przy ziemi, ale jeszcze nie kwitnie. Dopiero w drugim roku, po przejściu zimowego spoczynku, roślina wypuszcza pędy kwiatowe, obficie kwitnie i wydaje nasiona, po czym najczęściej zamiera.

Jakie są najpopularniejsze kwitnące rośliny dwuletnie?

Do najpopularniejszych i najchętniej sadzonych kwitnących roślin dwuletnich, które zdobią polskie ogrody, należą: bratek ogrodowy, stokrotka pospolita, niezapominajka, malwa, naparstnica, goździk brodaty, lak pospolity.

Zasady uprawy roślin dwuletnich

Uprawa roślin dwuletnich nie jest trudna, ale wymaga czasu. Ich nasiona wysiewa się zwykle latem (od czerwca do sierpnia) na rozsadnik, a w dopiero następnym roku wysadza na miejsce stałe. Jedynie malwy i naparstnice, powinny być od razu wysiane na stanowisku docelowym, gdyż nie lubią przesadzania.

Uprawiając rośliny dwuletnie należy jednak pamiętać, że nie wszystkie gatunki znoszą niskie temperatury tak samo dobrze, dlatego warto osłonić je przed chłodem gałązkami stroiszu lub włókniną.

Malwy

Do najbardziej znanych i lubianych roślin dwuletnich należy malwa różowa, kojarzona głównie z ogrodami naszych babć i prababć. W ostatnich latach, malwa wróciła do łask i zaczęła pojawiać się już nie tylko w tradycyjnych ogródkach wiejskich, ale też w wielu innych rodzajach ogrodów. Ze względu na duże zainteresowanie, hodowcy wyprowadzili na rynek szereg odmian malwy, wśród których znajdują się rośliny o kwiatach pojedynczych, pełnych i fryzowanych, w wielu ciekawych kolorach. Malwy to rośliny dość wysokie, dlatego doskonale wyglądają na tle ściany lub płotu i sprawdzają się jako drugie piętro rabaty.

Bratki

Ich przeciwieństwem są niewielkie bratki ogrodowe, które także zalicza się do kwiatów dwuletnich. Bratki dostępne są w dużej liczbie barwnych odmian, a ich kompaktowe rozmiary pozwalają na uprawę w pojemnikach i na obwódkach rabat. Cenione za niezwykłą gamę kolorów i wzorów oraz bardzo wczesne kwitnienie, często już pod koniec zimy. Niezastąpione do tworzenia pierwszych, barwnych kompozycji po zimowej szarości.

Stokrotki

Podobną rolę pełnią też urokliwe stokrotki trwałe, których pełne lub półpełne kwiaty doskonale nadają się do dekoracji rabat, a także balkonów i tarasów. Paleta barw u stokrotek jest dość skromna (białe, różowe i czerwone), ale podobnie jak bratki, rośliny znakomicie nadają się na kwiat cięty. Tworzą niskie, zwarte kępki, idealne na obwódki rabat, do ogrodów skalnych czy do sadzenia w trawie, tworząc efekt kwitnącej łączki.

Niezapominajki

Niezapominajka tworzy przepiękne, błękitne (rzadziej różowe lub białe) dywany drobnych kwiatuszków. Jest idealnym tłem dla tulipanów i narcyzów, wprowadzając do ogrodu romantyczny, nieco dziki klimat.

Lak pospolity

Interesującym gatunkiem rośliny dwuletniej jest także lak pospolity. Roślina wprawdzie nie bardzo nadaje się do wazonu, ale jej przyjemnie pachnące kwiaty pojawiają się na pędach już bardzo wczesną wiosną (marzec-kwiecień). To właśnie intensywny, słodki zapach kwiatów jest największą zaletą rośliny. Kwiaty laku maja ciepłe kolory – od żółci, przez pomarańcze, po odcienie czerwieni i brązu. Idealnie pasują do kompozycji z tulipanami i szafirkami.

Dzwonek ogrodowy

Bardzo atrakcyjną i chętnie uprawianą rośliną dwuletnią jest również dzwonek ogrodowy. To roślina o dużych, dzwonkowatych kwiatach w odcieniach fioletu, błękitu, różu i bieli. Wprowadza do ogrodu klasyczny, nieco staroświecki urok. Świetnie komponuje się z innymi bylinami i roślinami dwuletnimi na rabatach.

Goździk brodaty

Goździk brodaty ceniony jest za gęste, spłaszczone baldachy kwiatów o intensywnych, często dwubarwnych kolorach i słodkim, korzennym zapachu. Jest fantastyczną rośliną rabatową i jedną z najlepszych roślin dwuletnich na kwiat cięty do wazonów.

Naparstnica purpurowa

Naparstnica purpurowa to elegancka i majestatyczna roślina o dzwonkowatych, nakrapianych wewnątrz kwiatach zebranych w wysokie, kłosowate kwiatostany. Dodaje ogrodom wertykalnej struktury i tajemniczości. Uwaga: cała roślina jest silnie trująca.

