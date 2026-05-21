Zanim posadzimy krzewy na skarpie

Warto pamiętać, że zanim posadzimy krzewy na skarpie, trzeba dobrze przygotować podłoże oraz właściwie wykopać dołki pod rośliny we wzniesieniu. Aby rośliny rosły w odpowiedni sposób, muszą one być tak przygotowane, by bryła korzeniowa rośliny była umieszczona pionowo. Jednak nie każda skarpa nadaje się do obsadzenia roślinami, ponieważ powierzchnie obsadzane roślinami nie powinny mieć dużego spadku. Zwykle przyjmuje się, że aby rośliny miały warunki do wzrostu, nie powinien on przekraczać około 45–60%.

Umacnianie skarp za pomocą nasadzeń roślinnych najkorzystniej jest łączyć z jednoczesnym ściółkowaniem (skarp o silnym nachyleniu nie ściółkuje się) lub zabezpieczaniem geowłókninami, matami szkółkarskimi, siatkami. W takim przypadku najpierw układa się włókniny, a następnie wycina w nich się otwory, w których sadzi się rośliny.

Jakie krzewy wybierać na skarpy?

Do nasadzeń na skarpach najlepiej wybrać gatunki roślin o dosyć silnym wzroście, dające jednocześnie odrosty korzeniowe i pędowe, które wiążą i umacniają podłoże. Wśród szerokiej gamy dostępnych obecnie na rynku krzewów można znaleźć zarówno iglaki, jak i krzewy liściaste. Ponadto, znajdziemy również rośliny, które poradzą sobie na terenie zacienionym, a także w pełnym słońcu. Dodatkową zaletą umacniania skarp za pomocą krzewów, jest możliwość dobrania odmian o ciekawym pokroju lub barwnym ulistnieniu.

Jak sadzić krzewy na skarpie?

Niemniej ważna jest także przemyślana i odpowiednio dobrana (zgodnie z tempem wzrostu i osiąganymi rozmiarami danego gatunku) rozstawa roślin na skarpie, tak by w ciągu kilku pierwszych sezonów miały one miejsce do rozrastania się. Jeśli nie zachowamy rozstawy przy sadzeniu krzewów na skarpie, w przyszłości będą rosły w silnym zagęszczeniu, co wiążę się ze zniekształceniem ich pokroju oraz pojawieniem się chorób grzybowych.

Warto trzymać się ogólnej zasady, aby mocno rosnące gatunki sadzić w rozstawie od 1 do 3 sztuk/m², a słabiej rosnące (mniejsze) – od 3 do 5 sztuk/m².

Ważne! Gdy zamierzamy obsadzić skarpę gatunkami roślin o różnym pokroju i wielkości, trzeba pamiętać, aby rośliny docelowo osiągające większe rozmiary umieścić na szczycie skarp lub w ich górnej części. Niżej rosnące gatunki umieszczamy na tle wyższych, aby zaplanowana kompozycja była przejrzysta, a rośliny miały zapewniony dostęp światła.

Uniwersalne krzewy na skarpy

Istnieje grupa krzewów i krzewinek, które od lat z powodzeniem stosuje się do umacniania skarp. Ich zaletą są niewielkie wymagania glebowe i siedliskowe, więc poradzą sobie zarówno w pełnym słońcu, jak i w lekkim cieniu. Do tej grupy zaliczamy głównie krzewy nisko rosnące, płożące gatunki i odmiany.

Oto polecane krzewy na skarpy:

irga Dammera (Cotoneaster dammeri) i odmiany 'Coral Beauty', 'Eicholz', 'Radicans'

irga pozioma (Cotoneaster horizontalis)

jałowiec pospolity (Juniperus communis) - odmiany 'Green Carpet', 'Repanda'

jałowiec płożący (Juniperus horizontalis) - odmiany 'Wiltoni', 'Golden Carpet'

jałowiec sabiński (Juniperus sabina) 'Tamariscifolia'

jałowiec pośredni (Juniperus xmedia) 'Old Gold', 'Pfitzera Compacta'

jałowiec łuskowaty (Juniperus squamata) - odmiana 'Blue Carpet'

sosna górska (kosodrzewina, Pinus mugo) i jej odmiana 'Pumilio'

róża pomarszczona (Rosa rugosa)

berberys Thunberga (Berberis thunbergii) – odmiany 'Atropurpurea Nana', 'Bagatelle',

pięciornik krzewiasty (Potentilla fruticosa) – szczególnie odmiany 'Gold Star', 'Goldfinger'

odmiany trzmieliny Fortune'a (Euonymus fortunei) – odmiany 'Emerald`n Gold', 'Emerald Gaiety'

Do tej grupy polecanych krzewów na skarpy można dodać jeszcze inne pożyteczne, urozmaicające skarpy nasadzenia, które dobrze wiążą podłoże – są to np.:

tawuła japońska (Spiraea japonica) w odmianach: 'Goldflame', 'Golden Princess', 'Little Princess', 'Goldmound'

śnieguliczka Chenaulta (Symphoricarpos xchenaultii) 'Hancock'

róże okrywowe (Rosa), np. odmiany 'The Fairy', 'Red Fairy', 'Alba Meidiland'

Krzewy i krzewinki na skarpy w cieniu

Jeżeli skarpa w ogrodzie znajduje się w cieniu przez większą część dnia lepiej wybrać rośliny dobrze czujące się w takich warunkach. Do obsadzania takich stanowisk na skarpie dobrze nadają się niskie krzewinki i rośliny płożące, np.:

bluszcz pospolity (Hedera helix)

runianka japońska (Pachysandra terminalis)

barwinek pospolity (Vinca minor)

dereń kanadyjski (Cornus canadensis)

cis pospolity (Taxus baccata) 'Repandens'

Murator Ogroduje #2: Ogród naturalistyczny