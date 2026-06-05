Ceny ławek ogrodowych 2026 – ile kosztują popularne modele?

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Ławki ogrodowe – wygoda i relaks w zieleni

Ławki ogrodowe to meble przeznaczone do użytkowania na zewnątrz budynków. Najczęściej wykonywane są z drewna, stali, żeliwa, aluminium, tworzyw sztucznych lub technorattanu. W zależności od konstrukcji mogą posiadać oparcie, podłokietniki, schowek na akcesoria albo formę prostego siedziska bez oparcia. Dzięki dużej różnorodności wzorów można je dopasować zarówno do nowoczesnych, jak i klasycznych aranżacji ogrodowych.

Ławki ogrodowe znajdują zastosowanie nie tylko w prywatnych ogrodach. Spotyka się je również na tarasach, balkonach, terenach rekreacyjnych oraz przydomowych strefach relaksu. Współczesne modele projektowane są z myślą o odporności na zmienne warunki atmosferyczne, co pozwala na ich wieloletnie użytkowanie.

Zalety ławek do ogrodu

Największą zaletą ławek ogrodowych jest możliwość stworzenia komfortowego miejsca do odpoczynku na świeżym powietrzu. Meble tego typu zajmują stosunkowo niewiele miejsca, a jednocześnie pozwalają wygodnie usiąść kilku osobom. Wiele modeli można łatwo przenosić i ustawiać w różnych częściach ogrodu.

Warto również zwrócić uwagę na ich walory estetyczne. Drewniane ławki podkreślają naturalny charakter ogrodu, metalowe dobrze komponują się z nowoczesną architekturą, a modele z technorattanu są cenione za odporność na wilgoć i łatwość pielęgnacji. Dzięki temu każdy może znaleźć rozwiązanie dopasowane do swoich potrzeb oraz budżetu.

Aktualne ceny ławek ogrodowych 2026

Prosta ławka parkowa – od 189,99 zł

Ławka ogrodowa z oparciem – od 209,99 zł

Ławka technorattanowa 122 × 55 × 90 cm – od 317,99 zł

Metalowa ławka ogrodowa – od 329,00 zł

Drewniana ławka ogrodowa 125 cm bez oparcia – 456,00 zł

Drewniana ławka ogrodowa 100 cm – 647,00 zł

Ławka ogrodowa ze schowkiem – od 659,99 zł

Drewniana ławka ogrodowa 150 cm – 753,00 zł

Drewniana ławka ogrodowa 175 cm – 806,00 zł

Drewniana ławka ogrodowa 200 cm – 859,00 zł

Metalowa sofa ogrodowa trzyosobowa – 1 199,00 zł

Ekskluzywna ławka drewniana z drewna dębowego lub jesionowego – od 2 700,00 zł

O czym pamiętać przy wyborze ławki ogrodowej?

Przed zakupem ławki ogrodowej warto zwrócić uwagę przede wszystkim na materiał wykonania, odporność na warunki atmosferyczne, wymiary oraz liczbę miejsc siedzących. Istotne znaczenie mają również wygoda użytkowania, obecność oparcia i podłokietników, a także sposób konserwacji. W przypadku niewielkich ogrodów dobrym rozwiązaniem mogą być modele składane lub wyposażone w schowek, natomiast na dużych posesjach sprawdzą się solidne ławki drewniane i metalowe o zwiększonej trwałości.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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