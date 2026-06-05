Ceny gazonów ogrodowych 2026. Ile kosztują gazony betonowe?

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Czym są gazony ogrodowe?

Gazon ogrodowy to prefabrykowany element betonowy przeznaczony do aranżacji terenów zielonych. Najczęściej ma formę otwartej od góry i od dołu donicy, którą można wypełnić ziemią oraz obsadzić roślinami. Gazon może pełnić funkcję dekoracyjną, ale również praktyczną – służy do budowy murków oporowych, zabezpieczania skarp, wyznaczania granic rabat czy tworzenia wielopoziomowych kompozycji roślinnych.

Elementy tego typu produkowane są głównie z betonu, dzięki czemu cechują się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, mróz oraz zmienne warunki atmosferyczne. Dostępne są w różnych kształtach, rozmiarach i kolorach, co pozwala dopasować je zarówno do nowoczesnych, jak i klasycznych aranżacji ogrodowych.

Zalety gazonów ogrodowych

Największą zaletą gazonów ogrodowych jest ich wszechstronność. Można wykorzystywać je zarówno jako donice, jak i elementy konstrukcyjne przy budowie murków, schodów terenowych czy obudowy skarp. Dzięki modułowej budowie łatwo tworzyć z nich różnorodne kompozycje dopasowane do wielkości działki i charakteru ogrodu.

Na popularność gazonów wpływa również ich trwałość. Betonowe elementy zachowują estetyczny wygląd przez wiele lat i nie wymagają skomplikowanej konserwacji. Dodatkowo umożliwiają tworzenie efektownych nasadzeń kwiatów, traw ozdobnych czy roślin płożących, które podkreślają walory estetyczne całej posesji.

Aktualne ceny gazonów ogrodowych 2026

Gazon betonowy półksiężyc 34,5 × 27,8 × 20 cm – około 14,59 zł/szt.

Gazon ogrodowy Flora Księżyc 30 × 20 cm – około 14,50 zł/szt.

Gazon betonowy Flora Księżyc 20 × 30 cm – około 17,98 zł/szt.

Gazon betonowy prostokątny 35 × 45 × 22 cm – około 19,00 zł/szt.

Gazon betonowy Reluflor – około 25,99 zł/szt.

Gazon ogrodowy Agaflor wysokość 25 cm – od około 26,20 zł/szt.

Gazon betonowy prostokątny 60 × 40 × 25 cm – około 44,99 zł/szt.

Gazon betonowy Lego 40 × 30 × 20 cm – około 43,49 zł/szt.

Gazon betonowy Lego 40 × 30 × 20 cm (wariant kolorystyczny) – około 41,99 zł/szt.

Gazon betonowy Adelo 50 × 50 × 28 cm – około 75,00 zł/szt.

Gazon betonowy Flora Księżyc 20 × 30 cm (wariant kolorystyczny) – około 19,99 zł/szt.

Gazon ogrodowy Agaflor wysokość 25 cm (cena regularna) – około 30,75 zł/szt.

O czym pamiętać przy wyborze gazonów ogrodowych?

Przed zakupem gazonów ogrodowych warto zwrócić uwagę przede wszystkim na ich wymiary, ciężar oraz planowane zastosowanie. Do budowy murków oporowych i umacniania skarp lepiej sprawdzają się większe oraz cięższe modele, natomiast do tworzenia dekoracyjnych rabat wystarczą mniejsze elementy. Istotne znaczenie mają również kolorystyka, odporność na warunki atmosferyczne oraz koszty transportu, które przy ciężkich elementach betonowych mogą znacząco wpłynąć na całkowity koszt inwestycji.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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