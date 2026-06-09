Ceny pomp ogrodowych 2026 – ile kosztują popularne modele?

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Czym są pompy ogrodowe i do czego służą?

Pompy ogrodowe to urządzenia służące do pobierania, tłoczenia oraz transportowania wody z różnych źródeł, takich jak studnie, zbiorniki na deszczówkę, beczki czy oczka wodne. Najczęściej wykorzystuje się je do podlewania trawników, rabat, warzywników oraz zasilania automatycznych systemów nawadniania. Na rynku dostępne są między innymi pompy powierzchniowe, zanurzeniowe oraz hydroforowe, różniące się konstrukcją i przeznaczeniem.

Dlaczego warto zainwestować w pompę ogrodową?

Zakup pompy ogrodowej pozwala znacząco ograniczyć zużycie wody wodociągowej, szczególnie gdy korzystamy z deszczówki lub własnego ujęcia wody. Dzięki temu można obniżyć koszty utrzymania ogrodu, a jednocześnie zadbać o środowisko naturalne. Nowoczesne pompy oferują wysoką wydajność, umożliwiając szybkie podlewanie dużych powierzchni oraz współpracę z systemami zraszaczy. Dobrze dobrane urządzenie zwiększa komfort codziennej pielęgnacji ogrodu i pozwala efektywniej gospodarować zasobami wodnymi.

Aktualne ceny pomp ogrodowych 2026

Pompa ogrodowa o wydajności około 3000 l/h – około 273 zł

Pompa do wody z beczki o wydajności około 3800 l/h – około 320 zł

Akumulatorowa pompa ogrodowa o wydajności około 1800 l/h – około 419 zł

Pompa ogrodowa o wydajności około 4700 l/h – około 380 zł

Pompa ogrodowa o wydajności około 5900 l/h – około 760 zł

Pompa ogrodowa o wydajności około 6100 l/h – około 1193 zł

Powierzchniowa pompa ogrodowa o wydajności około 4600 l/h – około 219 zł

Zestaw hydroforowy z 24-litrowym zbiornikiem – około 459 zł

Pompa hydroforowa o mocy 1300 W – od około 287 zł

Zestaw hydroforowy z 50-litrowym zbiornikiem – około 629 zł

Pompa ogrodowa klasy premium o wydajności około 5300 l/h – od około 1370 zł

Zaawansowany zestaw hydroforowy o wysokiej wydajności – około 2403 zł

O czym pamiętać przy wyborze pompy do ogrodu?

Przy wyborze pompy ogrodowej należy zwrócić uwagę przede wszystkim na wydajność urządzenia, maksymalną wysokość podnoszenia wody, rodzaj źródła zasilania oraz przeznaczenie pompy. Istotne znaczenie ma również głębokość zasysania, odporność na warunki atmosferyczne i możliwość współpracy z systemem nawadniania. W przypadku większych ogrodów warto rozważyć zakup wydajniejszej pompy lub zestawu hydroforowego, który zapewni stabilne ciśnienie w instalacji.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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