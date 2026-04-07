Jak zagospodarować zacienione miejsca w ogrodzie?

Jeśli w ogrodzie mamy zacienione miejsca, nie musimy rezygnować z obsadzania ich roślinami. Możemy założyć tam zacienione rabaty, na których posadzić można wiele ciekawych roślin ozdobnych, także tych kwitnących. Kluczem do tego, by zacieniona rabata była atrakcyjna długo czas, jest właściwy dobór roślin.

Jest dużo gatunków, które do prawidłowego wzrostu nie potrzebują bezpośrednich promieni słońca i wręcz preferują delikatne, rozproszone światło. To właśnie takie rośliny wybierzmy do sadzenia na naszej zacienionej rabacie.

Jakie rośliny dobrze rosną w cieniu?

Są to między innymi wszystkie gatunki roślin występujących w podszyciu lasu. Z powodzeniem nadają się do uprawy w otoczonym ścianami, ocienionym zakątku ogrodu. Można tu posadzić:

funkie, które zwracają uwagę pięknymi liśćmi, u wielu odmian zielono-białymi lub zielono-żółtym

rodgersje, których ogromne liście przypominają ulistnienie kasztanowca

pierzastolistne pluskwice groniaste

parzydła leśne – kwitnące na biało i tworzące okazałe kępy dorastające aż do 2 m wysokości

Godne uwagi są kwitnące późną wiosną orliki (różowe, fioletowe, czerwone, żółte, łososiowe lub białe kwiaty) i serduszki o oryginalnych różowo-białych kwiatach, a także zawilce japońskie, które zakwitają u schyłku lata na różowo, czerwono lub biało.

W lepiej oświetlonej części rabaty dobrze będą się czuły: bodziszki wspaniałe, liliowce, pierwiosnki, przywrotniki ostroklapowe, tawułki i żurawki.

Rośliny płożące do cienia

Między wyższymi roślinami warto posadzić rośliny płożące. Z czasem, gdy się rozrosną, osłonią kobiercem całą powierzchnię rabaty. W cieniu dobrze rosną:

bluszczyk kurdybanek 'Variegata'

dąbrówka rozłogowa

fiołek wonny

kopytnik pospolity

poziomkówka indyjska

tiarella ogrodowa

ułudka wiosenna

Można tu też posadzić konwalię majową i podagrycznik pospolity 'Variegatum', trzeba jednak pamiętać, że łatwo się rozprzestrzeniają i z czasem mogą opanować całą rabatę.

Zacieniona rabata - jak przygotować podłoże?

W zacienionych miejscach ogrodu, szczególnie pod koronami drzew, ziemia często jest sucha i zbita, co nie sprzyja wzrostowi roślin. Przed założeniem tam rabaty trzeba ziemię dobrze przekopać i poprawić jej strukturę, zwiększając w niej zawartość próchnicy. Najlepszym sposobem jest zastosowanie kompostu, który ma wszystkie potrzebne roślinom substancje odżywcze. Dobrze rozłożony kompost (warstwę około 10 cm) należy rozłożyć na rabacie i wymieszać z ziemią. Można też dodać odkwaszony torf. Po posadzeniu roślin podłoże wokół nich można wyściółkować.

Aby zapewnić roślinom dostęp do składników mineralnych w kolejnych latach po założeniu rabaty, należy co roku - najlepiej wiosną - zasilać je rozkładając kilkucentymetrową warstwę torfu. Dobrym sposobem jest również zastosowanie pożytecznych mikroorganizmaów (tzw. EM-ów), które najlepiej dodać do podłoża razem z nawożeniem naturalnym, na przykład z kompostem.

Czy wrzosowate lubią cień?

W osłoniętym ścianami budynku, zacienionym zakątku można też założyć ogród roślin wrzosowatych (jednak pod warunkiem że miejsce to nie jest zimą wystawione na bezpośrednie działanie mroźnego wiatru). W cieniu można posadzić między innymi: różaneczniki, pierisy i kiścienie, a w półcieniu – azalie.

Rośliny te mają podobne wymagania i dobrze się czują we własnym towarzystwie. Przede wszystkim lubią kwaśną i wilgotną glebę. W miejscu, gdzie będą rosły, trzeba wymienić ziemię ogrodową na specjalne podłoże przeznaczone dla roślin wrzosowatych lub przygotować je samemu, mieszając równe ilości kwaśnego torfu, przekompostowanej kory i ziemi liściowej (można zamiast niej użyć kompostu lub żyznej gleby). Warstwa kwaśnego podłoża powinna mieć 40-50 cm grubości.

Jak pielęgnować zacienioną rabatę?

Jeśli przed założeniem zacienionej rabaty dobrze przygotujemy podłoże i posadzimy na niej odpowiednio dobrane rośliny, to późniejsza pielęgnacja tego zakątka nie powinna sprawić więcej zachodu niż dbałość o rabaty założone na innych stanowiskach. Przede wszystkim należy dbać o to, by podłoże na rabacie nie wysychało i było stale lekko wilgotne. Szczególnie ważne jest to w okresie suszy, gdy brak opadów. W miarę rozrastania się bylin warto je odmładzać, a krzewy przycinać. Przykrycie przestrzeni między roślinami ściółką z kory ograniczy rozwój chwastów i zapobiegnie wysuszaniu podłoża. Pamiętajmy też o corocznym zasilaniu roślin kompostem.

Rabata bylinowa pod koronami drzew