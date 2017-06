Remont dotyczy mieszkania o powierzchni 99 m2, które położone jest w zabytkowej kamienicy przy Placu Grzybowskim w Warszawie. Obostrzenia konserwatorskie powodują, że wszystkie planowane prace w lokalu nie mogą ingerować w oryginalną substancję budynku, co jest dodatkowym wyzwaniem dla projektantów i wykonawców. Mieszkanie w oryginalnym układzie posiadało dwie sypialnie, salon, kuchnię oraz łazienkę. Celem remontu jest uzyskanie maksymalnie otwartej, jednolitej powierzchni przystosowanej dla młodej i kreatywnej osoby, dla której miejsce to ma być przestrzenią do pracy i spotkań towarzyskich w gronie znajomych. Projekt zakłada połączenie części sypialnej z otwartą na nią łazienką, stworzenie przestronnej części kuchennej oraz minimalistycznego pokoju dziennego. W mieszkaniu planowane jest odkrycie z tynku oryginalnych ścian z czerwonej cegły oraz wyeksponowanie ponadprzeciętnej wysokości pomieszczeń. W mieszkaniu nie będzie również typowych podłóg drewnianych ani gresów, a zastąpią je posadzki z betonu żywicznego oraz spieki kwarcowe. Elementem dopełniającym będzie gra świateł w postaci listew ledowych przenikających przez ściany, sufit i podłogę. Obecnie w mieszkaniu prowadzone są prace demontażowe, czyli zerwanie starych podłóg, wyburzenie ścian działowych, usunięcie starych sufitów podwieszanych. Kolejnymi etapami jest rozprowadzenie od nowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i centralnego ogrzewania. Przesyłamy zdjęcia ze stanu obecnego oraz wstępną wizualizację jednego z pomieszczeń. Zakończenie prac w lokalu planowane jest do końca sierpnia 2017 roku.