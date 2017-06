Witam, Chciałabym zaprezentować moje pierwsze własne mieszkanie, którego jestem szczęśliwa posiadaczką jak również projektantką. A nie było łatwo. Bardzo długo szukałam mieszkania gdyż miałam bardzo duże wymagania i nieduży budżet. Mieszkanie miało być widne, wysokie, na wyższej kondygnacji - najlepiej ostatniej, z widokiem na zieleń, dobrze skomunikowane, bliskie centrum itd. Po rocznych poszukiwaniach stwierdziłam, że nie ma takiego mieszkania! Przygoda dopiero zaczęła się w 2013 roku kiedy to zupełnie przez przypadek znalazłam ogłoszenie w internecie dotyczące sprzedaży mieszkania. Po 5 minutach byłam już umówiona na spotkanie ze sprzedającym. Całe dwa dniu oczekiwania na wizytę ciągnęły się w nieskończoność.. Ale warto było czekać, po przekroczeniu 'progu' wiedziałam! To jest to. Piękne poddasze w starej łódzkiej fabryce papierosów, w zielonej części Łodzi - Polesie, z wystawą okien na południe, widokiem na park, wysokie na 4,27 m, metraż 40 m2. I wtedy się zaczęło... Wyburzenia, obudowy, przebudowy, dobudowy, wymiany, przeróbki instalacji . Długo to trwało. Ale warto było! Warto stawiać sobie cele i wyznania. Zapraszam do obejrzenia zdjęć.