Jako nabywca nowego domu stanęły przede mną wezwania dotyczące wykończenia. Niemalże każdy stanął niegdyś przed gołymi ścianami i zaczął zastanawiać się co dalej. Mając większy budżet można zatrudnić projektanta wnętrz, który stworzy nam wnętrza o jakich marzymy nie martwiąc się o ekipę remontową, materiały itp. W moim przypadku kluczem był budżet oraz chęć sprawdzenia siebie w nowej roli. Wraz z mężem zrobiliśmy wizualizację pomieszczenia aby móc zobaczyć jak pomieszczenie będzie wyglądało. Na początku swoją uwagę skupiłam na łazienkach oraz salonie z aneksem kuchennym. Jako pierwszą realizację chciałam zgłosić łazienkę na dole. Pomieszczenie bardzo małe 2,3 x 1,4, a funkcja tego pomieszczenia to WC dla gości, pralnia, kotłownia. Chciałam optycznie powiększyć pomieszczenie oraz rozmieścić tak sprzęty aby zajęły jak najmniej miejsca i stały się niewidoczne. Zrobiłam zmiany względem projektu tj. WC, pralka oraz umywalka zostały przeniesione w inne miejsce. Drzwi do łazienki zostały zmniejszone oraz przesunięte tak, aby na jednej ścianie umieścić pralko-suszarkę, umywalkę wbudowaną w blat. Pod umywalką zaprojektowałam szafkę z dwoma szufladami na np. materiały toaletowe, środki czystości, szafkę z drzwiami przesuwnymi w której umieszczony został wodomierz, stacja zmiękczająca wodę. Szafki w kolorze bieli. Tylna ściana stanowi kolor czarny dzięki czemu odnoszę wrażenie, że pomieszczenie jest dłuższe. W zabudowanej szafce zlokalizowałam wiszący kocioł gazowy, półkę na środki czystości oraz rozdzielacz. W aranżacji zastosowałam WC firmy Koło, bateria umywalkowa Kludi, umywalka Roca, meble według własnego projektu wykonane przez stolarza, płytki podłogowe Max-Fliz, płytki ścienne Tubądzin, grzejnik Zehnder. Sąsiadki przychodzące do mnie są pod wrażeniem, jak duża jest ta łazienka.