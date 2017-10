Planowana przebudowa i termomodernizacja składają się na całościowy remont budynku, którego celem jest przekształcenie istniejącego stanu w nowoczesną przestrzeń mieszkalną zapewniającą komfort, dopasowaną do potrzeb powierzchnię, ekonomię użytkowania oraz tworzącą spójny i przyciągający uwagę efekt wizualny. Zmiany obejmować będą z jednej strony uporządkowanie układu funkcjonalnego, zdecydowane odnowienie bryły budynku poprzez częściową rozbudowę piętra i przekształcenie go w powierzchnię użytkową (nowa duża łazienka, garderoba, sypialnie z antresolami zamiast strychu) co pozwoli na wydzielenie strefy dziennej na parterze i strefy nocnej na piętrze. Z drugiej strony wykonana zostanie termomodernizacja, która realizowana będzie w szerokim kontekście: zarówno przez docieplenie ścian zewnętrznych i dachu (wraz z wymianą jego pokrycia), ale również ścian fundamentowych, podłogi na gruncie i stropów międzykondygnacyjnych a także przez poprawę parametrów instalacji związanych z budynkiem: w budynku wykonana zostanie instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją, a wszystkie instalacje sanitarne zostaną wymienione na nowe, o zdecydowanie lepszych parametrach sprawności. Instalacja grzewcza z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym, zastąpi dotychczasowe ogrzewanie grzejnikowe, a dotychczasowy kocioł węgłowy zastąpiony zostanie wysokosprawnym kotłem kondensacyjnym gazowym. Zmiany obejmą również instalację wodną: zastosowanie cyrkulacji ciepłej wody użytkowej umożliwi ograniczyć ilość energii potrzebną do podgrzania wody. Wprowadzenie powyższych zmian sprawi, że budynek spełniać będzie standardy energetyczne obowiązujące od stycznia 2017 roku.