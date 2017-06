Nasze poddasze, postanowiliśmy otworzyć na niebo. Było on niefunkcjonalne (bardzo niskie). Dodatkowo chcąc poszerzyć wąski przedpokój, musieliśmy zlikwidować schody, które prowadziły na poddasze. Zresztą, od początku chcieliśmy mieć dom z płaskim dachem. Dom, którego jesteśmy właścicielami mieści się przy dość uczęszczanej ulicy (ruch samochodów, pieszych, rowerzystów). Pomyśleliśmy, że taras na dachu (z attykami ok. 170 cm wysokości) zapewni nam trochę intymności (zresztą jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami 3 dzieci, więc chwile tylko dla siebie są warte urządzenia odseparowanej przestrzeni od ogrodu, gdzie będzie mieściła się strefa zabaw oraz pisków naszych pociech i dzieci uczęszczających do znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola). Taras pokrywa EPDM, na którym ułożone zostanie ok. 16 m2 płytek tarasowych, pozostała część zostanie zasypana kamieniem. Wejście na taras, na chwilę obecną jest od strony ogrodu (dorobimy schody lub znajdziemy jakąś "wypasioną drabinę"). W przyszłości chcemy dobudować garaż i dom, co znacznie podniesie komfort korzystania z tarasu. Już teraz przebywanie na dachu daje nam dużo radości i poczucia obcowania tylko z niebem.