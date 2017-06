Przedmiotem inwestycji jest adaptacja części poddasza użytkowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, celem jego przyłączenia do lokalu mieszkalnego oraz budowa balkonu. Adaptowana powierzchnia poddasza zostaje przeznaczona na 3 pokoje mieszkalne, łazienkę i pom. techniczno-gospodarcze/kotłownię. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków, jest to 4 kondygnacyjna kamienica mieszkalna, wykonana w konstrukcji tradycyjnej, murowana z cegły pełnej. Konstrukcja stropów i dachu drewniana. Dach o układzie asymetrycznym, dwuspadowym - w części stromej, kryty dachówką oraz w części płaskiej, kryty papą.

Głównym założeniem projektu jest uzyskanie: PRZESTRZENI ENERGOOSZCZĘDNEJ I PRZYJAZNEJ UŻYTKOWNIKOM przez użycie materiałów o bardzo dobrej izolacyjności i niskiej emisji LZO oraz likwidację mostków termicznych, KOMFORTU DOSTĘPU DO ŚWIATŁA DZIENNEGO przez wykonanie okien dachowych sterowanych elektrycznie, WYSOKIEJ JAKOŚCI POWIETRZA przez wykonanie ‘zielonej ściany’ poprawiającej mikroklimat oraz nawiewniki automatyczne i higrosterowane oraz FUNKCJONALNOŚCI m.in. przez budowę dwóch antresol w pokojach dzieci.

Zakres prac obejmuje także: Remont dachu – wymiana opierzeń i dachówki, przebudowa lukarn. Przeniesienie wyłazu i montaż okien w dachu płaskim. Naprawa uszkodzonych elementów więźby dachowej, oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozją. Odciążenie i izolacja stropu – zastąpienie ciężkiej polepy lekką izolacją z wełny mineralnej. Zbicie tynków z fragmentów ścian ceglanych, wykonanie nowego spoinowania i impregnacja muru. Budowa instalacji elektrycznej, wod.-kan., wentylacji, klimatyzacji i c.o. oraz systemu DGP. Izolacja przegród zewnętrznych. Budowa ścianek działowych z płyt GK i MFP. Budowa balkonu w konstrukcji stalowej.