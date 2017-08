Płytki jak kamień: modne i trwałe elewacje z fakturą

Zalety kamiennych elewacji

Kamień elewacyjny wyróżnia się trwałością, co przekłada się na zadbaną elewację domu, służącą przez wiele lat. Materiał zachowuje swoje walory estetyczne we wszystkich warunkach pogodowych. Dzięki temu barwa kamiennej struktury nie zmienia się pod wpływem dużego nasłonecznienia, a mrozoodporność okładzin Stegu gwarantuje, iż nie ulegną one zniszczeniu w okresie zimowym, kiedy panują niskie temperatury. Oprócz oryginalnej formy, kamień świetnie łączy się zarówno z naturalnymi surowcami, jak drewno czy wykorzystywanymi w nowoczesnym budownictwie – szkłem lub metalem. Jasny materiał o wyraźnej strukturze dodatkowo ociepla przestrzeń posesji.

Materiał może stanowić całkowite pokrycie ścian, służyć jako dekoracja cokołów budynku lub być użyty jedynie do zaznaczenia ważnych stref – oddzielenia przestrzeni tarasu czy dekoracji wejścia. Często jest stosowany do ozdobienia ogrodzenia. Jak podkreślają fachowcy, zaletą materiału jest łatwy sposób montażu, ponieważ elewacje kamieniopodobne występują w formie paneli lub płytek. Można je także przemalować, co daje możliwości oryginalnego wykończenia elewacji.

Wszystko to sprawia, że właściciele zarówno wiejskich domków, jak i miejskich, nowoczesnych budynków coraz częściej decydują się na elewację z okładziną kamieniopodobną w roli głównej.

