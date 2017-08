Styl industrialny: modny wystrój wnętrz

Oszczędnie, ale nie ubogo: cechy stylu industrialnego

Prostota to podstawa wnętrza urządzonego w stylu industrialnym - zarówno w formie, jak i użytych materiałach. Naśladując dawne hale produkcyjne, opieramy się na klasycznej geometrii, w której dominują linie wertykalne, optycznie podwyższające sufity. Nie bójmy się metalu. W głównej mierze to właśnie ten materiał nadaje wnętrzu industrialnego charakteru. Chcąc przenieść styl industrialny do własnego mieszkania dobrze jest postawić na wykonane z metalu lampy wiszące i stojące, grzejniki, ramy dużych grafik, czy elementy wykończenia mebli. Należy jednak pamiętać, że w industrializmie ważny jest minimalizm. Zamierzony efekt uzyskamy również poprzez zastosowanie zimnej, stonowanej kolorystyki - różnych odcieni szarości, aż po czerń - rozjaśnioną bielą.

Styl industrialny, pomimo swojego ascetycznego charakteru, dopuszcza złamanie stonowanej kolorystyki jaskrawym akcentem intensywnej barwy detalu. Może to być żółta poduszka w rogu grafitowej kanapy lub turkusowy hoker na metalicznej nodze przy barowej ladzie. Wszystko zależy od naszej wyobraźni i tego, jakim dodatkiem chcielibyśmy podkreślić indywidualny charakter wnętrza.

W aranżacjach wnętrz w stylu industrialnym ważną rolę spełnia również szkło. Jeśli mieszkanie nie posiada okien z dużymi, niedzielonymi szybami, warto zadbać o surowe, oszklone witryny mebli, blaty stołów lub wyeksponować duże proste żarówki w samych oprawach, zwisające z sufitu na kablach. Mile widziane jest również mleczne szkło. Luksfery, czy ścianki działowe z tego materiału nie tylko wpiszą się w stylistykę wnętrza loftowego, ale również zapewnią odpowiednią ilość światła.