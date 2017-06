Dom na czasie - wysokie okna, duże przeszklenia

Wysokie okna. To jest modne!

Dawniej projektowano okna zaczynające się 70 cm nad podłogą. Teraz schodzą jak najniżej – najpopularniejsze są te bez progu przy posadzce. To one odróżniają powstające obecnie projekty od tych sprzed lat. Pasują zarówno do dużych luksusowych willi, jak i małych domów, do architektury nowoczesnej i tradycyjnej. Sekret ich popularności jest prosty – powiększają optycznie pomieszczenia i łączą je z ogrodem. Za ich sprawą staje się on częścią wnętrza domu – towarzyszy mieszkańcom przez cały rok.

Elewacja ze szkłem w roli głównej

W domach jednorodzinnych wyraźnie zmieniły się proporcje powierzchni okien i muru. W nowych jest znacznie więcej szklanych przegród niż jeszcze kilkanaście lat temu. Modne i coraz powszechniejsze stają się przeszklone elewacje ogrodowe. O tym, jak ważne są dziś duże okna w architekurze, świadczy nie tylko ich coraz większa powierzchnia, ale także to, że pełnią ważną funkcję kompozycyjną. Duże okna są traktowane jako największa ozdoba elewacji. Aby je wyeksponować, zestawia się je kontrastowo z mniejszymi oknami lub murem. Dzięki temu stają się bardziej widoczne. Często to wystarcza, by powstała prosta, oszczędna, ale atrakcyjna estetycznie kompozycja.