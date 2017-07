Tynki maszynowe gipsowe i cementowo-wapienne. Wykonanie, koszty i zalety tynków maszynowych

Jak wykonuje się tynki maszynowe cementowo-wapienne?

W przypadku tynków maszynowych cementowo-wapiennych nakłada się dwie warstwy. Jednego dnia wykonuje się obrzutkę, a po jej wyschnięciu właściwą warstwę tynku. Szpryc nie powinien być za rzadki i należy nałożyć go równomiernie, aby pokrył co najmniej 80 procent tynkowanych powierzchni. Wykonana obrzutka powinna być porowata i mieć grubość ok. 4-8 mm. Po wyschnięciu szprycu, co może zająć nawet do 48 godzin, nadchodzi pora tynkowania.

Tradycyjna grubość tynku to 10-15 mm uzależniona od nierówności ścian. Po nałożeniu tynku maszynowego wyrównuje się go wstępnie łatą H, uzupełniając braki, które wystąpiły. Ponownie wyrównuje się i sprawdza powierzchnię poziomnicą. Następnego dnia, gdy tynk zacznie wstępnie wiązać, ale nie jest jeszcze twardy wyrównuje się go łatą trapezową, co pozwala uzyskać równą płaszczyznę do zacierania. Powierzchnia wymaga ponownej kontroli poziomnicą i kątownikiem tynkarskim, po czym można przystąpić do zacierania ręcznego lub mechanicznego.

Tynk zaciera się ręcznie pacą poliuretanową, styropianową lub pacą z gąbką po uprzednim nawilżeniu powierzchni. Po wykonaniu tynków nie należy wietrzyć pomieszczeń ani nakładać na nie innych warstw, chociażby gładzi przez 30 dni w celu ich poprawnego wyschnięcia i stwardnienia. Jeśli ściany mają być bezpośrednio pokryte farbą powinniśmy wybrać tynk cementowo-wapienny o drobniejszym uziarnieniu tj. 0,4-0,5 mm. Takie ściany wymagają zatarcia pacą z gąbką lub filcem i wysokiej jakości wykonania.