Wykończenie wnęki okiennej wokół okna dachowego z zastosowaniem szpalet: instrukcja

Najbardziej widocznym objawem złego wykończenia wnęki okiennej jest niewystarczające doświetlenie pomieszczeń na poddaszu. Jeśli przestrzeń przy suficie i w narożnikach pokoju pozostaje ciemna, a jasny jest tylko niewielki fragment wnętrza w okolicy okna, to znak, że światło załamuje się na krawędziach ościeża i nie może prawidłowo się rozproszyć. Nie jest to jednak najbardziej dotkliwy skutek błędnego rozwiązania. W znacznie gorszej sytuacji są mieszkańcy poddaszy, na których z powodu złej budowy ościeża dochodzi do nieodpowiedniej cyrkulacji powietrza wokół okna dachowego i w jego narożnikach gromadzi się pleśń.

Wykończenie zewnętrzne wnęki okiennej decyduje o końcowym efekcie estetycznym, ale też wspomaga znajdujące się pod nim warstwy izolacyjne. Do wykończenia można zastosować obudowy z płyt gipsowo-kartonowych lub gotowe obudowy z tworzywa lub z drewna, tak zwane szpalety. Wykonuje się je na zamówienie z giętego PCW albo z płyt drewnianych fornirowanych lub powlekanych. Po jej osadzeniu uzyskuje się estetycznie wykończone i łatwe do utrzymania w czystości ościeże. Dodatkową zaletą maskownic jest ochrona narożników wnęki przed uszkodzeniem.

Ocieplenie wokół okna dachowego musi być bardzo dobrze chronione przed wilgocią. Zawilgocenie materiału powoduje bowiem pogorszenie jego właściwości termoizolacyjnych. Dlatego od wewnątrz należy zamontować folię paroizolacyjną, która zatrzyma ciepłe, wilgotne powietrze. Trzeba też dążyć do ograniczenia wszelkich nieszczelności na połączeniu folii wokół ramy okiennej i tej pod skosami. Warto wykorzystać specjalny kołnierz paroszczelny z folii polietylenowej. Jego krawędzie mocuje się w wyfrezowanym rowku w ościeżnicy przygotowanym do montażu szpalety. Do każdego okna dobiera się odpowiedni rozmiar kołnierza paroszczelnego. Sprzedaje się go w zestawie z klejącą taśmą butylową do połączenia z ościeżnicą okna oraz odporną na wilgoć i starzenie jednostronnie klejącą taśmą do połączenia kołnierza z folią paroizolacyjną pod okładziną skosów.