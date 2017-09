Organizacja przestrzeni poddasza: planujemy jasne i wygodne wnętrza pod dachem

Wnętrza pod spadzistym dachem mają niezaprzeczalny urok. Jednak ze względu na skosy trudno je urządzić. Kluczem jest odpowiedni podział przestrzeni, czyli dobre rozplanowanie pomieszczeń oraz efektywne wykorzystanie trudnych miejsc pod skosami na różnego typu schowki i zabudowy. Wybierając projekt domu, zwracajmy uwagę na to, ile powierzchni poddasza naprawdę da się wykorzystać. Im bardziej płaski dach i wyższa ścianka kolankowa, tym lepsza funkcjonalność wnętrz. Wysokość pomieszczenia w najwyższym punkcie poddasza powinna wynosić przynajmniej 190 cm. Pełną informację o tym, jaka jest rzeczywiście funkcjonalna wielkość przestrzeni poddasza, uzyskamy na podstawie dwóch wielkości: powierzchni obliczanej według pomiarów podłogi oraz powierzchni pod sufitem na wysokości ponad 1,9 m. Na przykład sypialnia ma 24 m2 (po podłodze) i 10 m2 (h < 1,9 m), łatwo policzyć, ile miejsca można wygospodarować pod skosami. Najmniejsza funkcjonalna wysokość to 75 cm. Taką ma standardowa szafka, stół, blat, przy którym można usiąść - oczywiście w pewnej odległości od krawędzi stykającej się z pochyłym sufitem.

Urządzamy poddasze: dobry projekt

Tradycyjnie na poddaszu projektowane są sypialnie i łazienki. Jednak coraz częściej umieszcza się tam też biblioteki, pracownie, gabinety czy pokoje do zabaw dla dzieci. Przestrzeń poddasza może być standardowo podzielona na pokoje. Można też zdecydować się na otwartą przestrzeń z małą liczbą podziałów, która będzie zorganizowano wokół jednego, wiodącego elementu konstrukcyjnego, np. komina. Urządzenie jednoprzestrzennego pomieszczenia pod skosami jest łatwiejsze, od zorganizowania na poddaszu funkcjonalnego mieszkania dla rodziny. Otwartą przestrzeń poddasza najłatwiej jest uzyskać i zaranżować pod dachem dwuspadowym. Jeśli ktoś szuka studia, z powodzeniem zmieści się prawie na każdym poddaszu - wystarczy, by na powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych wnętrze było na tyle wysokie, by można wygodnie stanąć.

Kłopoty zaczynają się wtedy, gdy poddasze ma pełnić funkcję mieszkania kilkuosobowej rodziny. Przykładowo, na wąskim długim poddaszu o wymiarach podłogi 18 x 10 m, pod prostym dwuspadowym dachem o spadku 45° zaczynającym się tuż nad stropem, powierzchnia przydatna do zamieszkania (wysokość powyżej 1,4 m) wynosi blisko 120 m2. Dla osób potrzebujących dużego, otwartego studia taka przestrzeń będzie idealna, i to właściwie niezależnie od miejsca usytuowania wejścia. Jednak jeśli chcielibyśmy urządzić mieszkanie dla kilku osób i podzielić je na wiele pomieszczeń z kuchnią i łazienkami, takie poddasze będzie trudne do adaptacji. Mimo dużej powierzchni podłogi wydzielenie wielu pomieszczeń może się okazać karkołomne – korytarze zabiorą dużo powierzchni, a pokoje będą za wąskie.

Podział przestrzeni poddasza krok po kroku

Plan adaptacji poddasza trzeba zacząć od ustalenia liczby kominów, optymalnych miejsc dostępu do kanalizacji i rozważenia możliwości umiejscowienia schodów. Piony kanalizacyjne wyznaczają dogodne położenie łazienek, a usytuowanie wejścia na poddasze determinuje układ komunikacyjny. Najpierw planujemy rozmieszczenie pomieszczeń względem ścian zewnętrznych i usytuowanie drzwi do nich. Między kominami i spadkami poszukujemy miejsc na największe i najpotrzebniejsze zamykane pomieszczenia na poddaszu - zwykle są to sypialnie domowników. Dążymy do tego, aby korytarze były jak najkrótsze, co najczęściej jest możliwe przy centralnym położeniu schodów i wejścia na poddasze. Wtedy górny podest schodów może być po prostu prostokątem podłogi otoczonym ścianami z drzwiami do kilku pokoi przylegających do niego narożnikami. W najekonomiczniejszym rozwiązaniu zagospodarowania przestrzeni poddasza z podestu jest wejście do czterech-pięciu pomieszczeń i ma on nie więcej niż 2 m2. Dopiero po wyznaczeniu usytuowania na poddaszu najważniejszych pomieszczeń sprawdzamy, gdzie zmieszczą się te małe: łazienki, WC, garderoby, schowki. Możemy nimi oddzielić najważniejsze pomieszczenia i wykorzystać na nie ciemne nieforemne miejsca. Bądźmy otwarci na różne możliwości. Zwykle - jeśli chcemy mieć kilka zamkniętych sypialni na poddaszu - pokój dzienny lub jadalnia z kuchnią wypadną nam w centrum planu przy schodach. Ale sprawdźmy także inne rozwiązania, bo duże pomieszczenia udaje się czasem z powodzeniem usytuować przy ścianach zewnętrznych na końcach dostępnej przestrzeni poddasza. Efekt może być nawet lepszy niż przy układzie tradycyjnym.

Spośród instalacji poddaszowych tylko kanalizacja jest naprawdę istotnym ograniczeniem aranżacji i podziale przestrzeni, bo wymaga spadków i nieprzekraczalnych odległości miski ustępowej czy zlewu od pionu prowadzącego przez urządzone pomieszczenia poniżej. Przewody doprowadzające wodę i wentylacyjne na poddaszu możemy przenieść w stosunku do układu z niższych kondygnacji. Te pierwsze prowadzimy dowolnie - w posadzce lub na ścianach. Zawsze możliwe jest też dorobienie wywiewu w dowolnym miejscu, bo przecież jesteśmy pod dachem i ogranicza nas tylko wpływ dodatkowego komina na wygląd budynku. Oczywiście nie przestawimy ściany kominowej, w której znajdują się przewody wentylacyjne z dolnej kondygnacji.

Przestrzenna oszczędność miejsca na poddaszu

Czasem problemem jest rozplanowanie pomieszczeń na poddaszu niewielkim lub takim, którego wnętrze w miejscu najwyższym i najatrakcyjniejszym do zamieszkania dzielą kominy i bloki przewodów z niższych kondygnacji. Adaptując poddasze potraktujmy istniejące przegrody jako jedyne elementy ograniczające i dzielące przestrzeń. Będą przydatne, bo mogą za nimi zniknąć sprzęty: lodówka za słupem, zlew za kominem, łóżko za ścianą. Rozplanowując przestrzeń poddasza warto połączyć salon z jadalnią i kuchnią. Szukajmy niestandardowych rozwiązań, starając się nie zamykać przestrzeni i tak już ograniczonej ścianami. Możemy uciec się do kilku prostych sposobów oszczędzania miejsca. Przykładowo zamiast jednej dużej garderoby, robimy kilka schowków. Mogą się one zmieścić w nietypowych kącikach za kominami bądź pod narożnikami połaci przy zewnętrznej ściance kolankowej. Jest to zgodne z podstawową zasadą zapewnienia większej przestrzeni we wnętrzach na poddaszu, w których spędzamy więcej czasu. Poza tym jeśli umieścimy łazienkę lub garderobę w niższych partiach poddasza - przy krawędzi dachu, pod połaciami - i będzie miała wejście z pokoju, to nie musi ona mieć dodatkowych drzwi w korytarzu, a wtedy może on być mniejszy. Wykorzystujemy dwukrotnie tę samą powierzchnię na poddaszu - powiększa ona pokój, a zarazem jest drogą dojścia do łazienki lub garderoby. Innym sposobem oszczędnego wykorzystania miejsca w najwyższych partiach poddaszy jest powiększanie pomieszczeń wspólnych i ograniczanie tych, które wymagają zamknięcia, na przykład sypialni.

Jeśli na poddaszu nie mieszczą się wszystkie pokoje i korytarze do nich, trzeba szukać niestandardowych rozwiązań. Część funkcji prywatnych sypialni z powodzeniem przejmą umieszczone w centrum duża bawialnia, otwarta przestrzeń do pracy czy nauki, biblioteka albo pokój telewizyjny. Możemy wtedy zrezygnować z biurek, miejsc do zabawy, osobnych szafek i półek w pokojach, ograniczając je do tego, co niezbędne do odpoczynku i snu. Na małe indywidualne sypialnie można przeznaczyć ciaśniejsze przestrzenie na zewnątrz rzutu, z dala od schodów i krótkiego korytarzyka prowadzącego tylko do niezbędnych drzwi, bo pomieszczenie wspólne pełni też funkcję komunikacyjną. Także schody można usytuować bezpośrednio tam. Dzięki zrezygnowaniu z korytarza zyskamy nie tylko więcej otwartej przestrzeni. Taki podział pozwoli także domownikom na wspólne spędzanie czasu oraz da więcej okazji do rozmowy i kontaktu budującego rodzinną więź. Te pokoje prywatne w niektórych skrajnych koncepcjach zagospodarowania przestrzeni poddasza bywają wręcz ograniczone do niszy na łóżko i malutkiej przestrzeni na niezbędne rzeczy osobiste. Mogą się też otwierać przesuwnymi ścianami do wspólnej przestrzeni. Takie rozwiązanie okaże się przydatne zwłaszcza wtedy, gdy jest nią bawialnia dla dzieci w podobnym wieku. Zyskujemy przestrzenne wrażenie wielkiego poddasza, a nie musimy stawiać wielu ścianek i unikamy ciemnych korytarzy w miejscu najatrakcyjniejszym przestrzennie.