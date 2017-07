Okna dachowe, które wyprzedzają przyszłość. Nowe trendy w dziedzinie okien połaciowych

Nowy standard bezpieczeństwa

FAKRO wyposażyło swoje okna dachowe nie tylko w hartowane szyby, ale także w system wzmocnienia konstrukcji topSafe, który w znaczący sposób podnosi bezpieczeństwo użytkowania okien. System podwyższa odporność okna na włamanie oraz chroni je przed otwarciem podczas przypadkowego nadepnięcia na skrzydło. Okna dachowe FAKRO posiadają co najmniej III klasę bezpieczeństwa dla całego okna, łącznie z szybą (wg EN 13049). Nowe okno dachowe FAKRO FTP-V P2 Secure to produkt szczególnie podnoszący bezpieczeństwo antywłamaniowe pomieszczeń. Okno to zostało wyposażone w system wzmocnienia topSafe, elementy zabezpieczające szybę antywłamaniową przed jej wymontowaniem oraz klamkę z blokadą, która zapobiega łatwemu otwarciu okna z zewnątrz.

Okna dachowe: bezobsługowa wentylacja

FAKRO jako jedyna firma na rynku okien dachowych wprowadziła jako standardowe rozwiązanie do okien drewnianych Profi automatyczny nawiewnik V40P. Poprzez automatyczną regulację wielkości kanału przepływu nawiewnik ten dostarcza do pomieszczenia optymalna ilość powietrza i zapewnia zdrowy mikroklimat na poddaszu oraz oszczędność energii cieplnej.

Rekordowo ciepłe okno dachowe Fakro

Oddzielną klasą okien dachowych przez FAKRO jest okno FTT U8 Thermo o podwyższonych parametrach termoizolacyjności, przeznaczone dla budownictwa pasywnego i energooszczędnego. W oknie tym zastosowano poszerzoną ramę skrzydła oraz superenergooszczędny, trzykomorowy pakiet szybowy. Montaż okna ze specjalnym kołnierzem uszczelniającym z dodatkową termoizolacją EHV-AT Thermo, pozwolił na uzyskanie najlepszego współczynnika na świecie dla całego okna na poziomie Uw=0,58W/m²K. Okno to wyposażone jest również w pakiet kołnierzy izolacyjnych XDK. Kołnierze Thermo mogą być stosowane również do pozostałej, szerokiej oferty okien dachowych FAKRO.

Okna dachowe Fakro: uniwersalny montaż

FAKRO zastosowało w swoich oknach jedyny w swoim rodzaju, przyjazny dla dekarzy uniwersalny system montażu. Umożliwia on łatwy i szybki montaż okna niezależnie od konstrukcji dachu oraz rodzaju pokrycia dachowego. System ten pozwala na montaż okna dachowego FAKRO na trzech różnych głębokościach w konstrukcji dachu (N, V, J) zarówno na łatach jak i na krokwiach. Głębszy montaż okna (V, J) zapewnia lepszą izolację termiczną wokół niego oraz wysoką estetykę przez dopasowanie się do wysokości pokrycia dachowego. Wysokość montażu N umożliwia podniesienie okna ponad płaszczyznę pokrycia dachowego. Jest to szczególnie ważne w eksploatacji domów zlokalizowanych w krajach, gdzie występują obfite opady śniegu.

Zintegrowany, bezprzewodowy system sterowania

Firma FAKRO wprowadziła także na rynek nowy, bezprzewodowy system komunikacji między urządzeniami elektrycznymi pod nazwą Z-Wave, dzięki czemu wszechobecna w domu automatyka (ogrzewanie, oświetlenie, alarmy, sterowanie oknami dachowymi, roletami, bramami garażowymi) jest zintegrowana w jeden system. W 2010 roku podczas największych w branży cyfrowej targów CeBIT, organizowanych rokrocznie w Hannoverze zaprezentowała możliwość sterowania oknem dachowym za pomocą smartfonów oraz przez internet.