Poddasze w drewnie: patent na klimatyczne wnętrza

Aranżacja poddasza z elementami drewnianymi

Odsłonięta konstrukcja dachu we wnętrzach w stylu rustykalnym powinna mieć naturalną lub przyciemnioną barwę, w sielskich – najlepiej pomalować ją na pastelowy kolor. W pomieszczeniach nowoczesnych nie musi tworzyć czytelnego rytmu konstrukcji. Można nadać jej np. mocny, czarny kolor i nietypową funkcję, choćby wieszaka na ubrania.

Zróżnicowanie faktur naturalnych materiałów świetnie je podkreśla i zapobiega powstawaniu aranżacyjnej monotonii. Elementy konstrukcji drewnianej i podłogę z drewna dobrze jest zestawić z idealnie gładką ścianą, np. zrobioną z płyt karton g-k pomalowanych na neutralny biały kolor. Ale nie wszystkie ściany i skosy muszą być takie. Jedna z nich, lub jedynie ich część można pokryć tynkiem strukturalnym. Chodzi o to, by odegrała rolę akcentu dekoracyjnego, ale nie przytłoczyła pomieszczenia. Podobnie zadziała ceglany mur odkryty spod starych powłok farb i tynków. Pamiętaj tylko, że trzeba go zaimpregnować – zyska nowy blask i nie będzie ulegał zniszczeniu.