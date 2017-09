Sposoby na optyczne powiększenie poddasza: triki aranżacyjne

Poddasze budzi emocje. Większość osób je uwielbia, niektórzy nie znoszą. Co budzi takie skrajne reakcje? Skosy! Skośne połacie dachu bardzo wyraźnie definiują przestrzeń. Podpwiadamy, jak dobrze urządzić takie wnętrza. Obecnie nowe technologie, rozwiązania budowlane i architektoniczne dają duże możliwości zaprojektowania niepowtarzalnego i wygodnego poddasza. Podczas urządzania pomieszczeń pod skosami, warto zastosować triki aranżacyjne, które sprawdzają się w małych pomieszczeniach i pozwalają jego mankamenty przemienić w atuty. Przede wszystkim unikajmy wydzielnia małych pomieszczeń na poddaszu, gdzie większość powierzchni to "martwe" metry, trudne do wykorzystania ze względu na niedostateczną wysokość. Pozostawiając wnętrze jednoprzestrzenne, z przegrodami nie sięgającymi "krzywego" sufitu, zyskamy ciekawe, przestronne lokum. Na małym poddaszu postawmy przede wszystkim na jasne kolory i tworzywa, szklane drzwi i lustra, lekkie meble, dekoarcyjne oświetlenie i koniecznie schowki.

Optyczne powiększanie poddasza: kolory

Niezawodnym sposobem na optyczne powiększenie poddasza jest zastosowanie jasnych kolorów. Ściany warto pomalować na kolor biały lub pastelowy, np. rozbielony błękit, lawenda, mięta, odcienie kremowe. Takie barwy to przy okazji doskonałe tło dla innych elementów wystroju wnętrza. Biel sprawdzi się zwłaszcza na poddaszach o skomplikowanym układzie dachu. Ponadto stonowane kolory wprowadzają ład do aranżacji wnętrza.

Pamiętaj! Urządzając ciasne poddasze, że:

nie należy malować skosu na mocny kolor - bo to jeszcze bardziej przytłoczy pomieszczenie,

nie należy odcinać intensywną barwą ścianki kolankowej - bo to również zacieśnia wnętrze.

Wybierając kolory na poddasze pamiętajmy także o kolorze i wzorze podłogi. Dobrze jest w aranżacji poddasza tak połączyć materiały i barwy, aby pasowały do siebie, dzięki temu nie będzimy niepotrzebnie wydzielać nimi przestrzeni. W ciasnych i niskich pomieszczeniach unikajmy dużych i wyraźnych wzorów. Dlatego posadzka, nawet gdy jest jasna, nie powinna mieć wyraźnego rysunku słojów, żeby nie zdominować aranżacji poddasza. Warto wiedzieć, że wykończenie naturalnymi deskami skosów i sufitów optycznie obniża pomieszczenia. Takie rozwiązanie lepiej zastosować tylko jeśli pomieszczenie jest wysokie. Podpory dachu czy odsłonięta więźba stracą ciężar, gdy się je pomaluje na biało. Brak kolorystycznych kontrastów w aranżacji dodaje wnętrzu przestronności.

Triki aranżacyjne powiększające wnętrza: szkło i lustra

W aranżacji pomieszczeń na poddaszu w celu optycznego powiększenia przestrzeni sprawdzą się duże lustra i przeszklenia. Świetliste płaszczyzny dodają wnętrzom przestronności. Pomieszczenia zyskają przestrzeń, jeśli oddzieli się je drzwiami przeszklonymi lub z mlecznego szkła. Niektóre meble, np. blat stołu też mogą być szklane.

Sprawdź też:

Nic tak nie powiększy optycznie i rozświetli ciasnego wnętrza na poddaszu jak duża tafla lustra. W łazience warto ją nakleić na ścianę nad wanną lub umywalką, docinając taflę do skosów dachu. Wtedy złudzenie jest najlepsze. Kinkiety zamontowane na płaszczyźnie lustra podwoją efekt świetlny. Można też lustro umieścić tak, by odbijało widok z okna lub ładny fragment wnętrza.

Meble praktyczne i mobilne

Jeśli zależy nam na optycznym powiększeniu wnętrza poddasza postawmy też na mobilne i funkcjonalne meble, które łatwo przestawiać i nie wyglądają "ciężko" w aranżacji. Sprawdzą się sprzęty ażurowe lub z tworzywa sztucznego. Sprawiają wrażenie lekkich, oprócz swojej podstawowej funkcji, mogą też pomóc w podziale wnętrza zastępując ściankę działową. Jeśli na poddaszu brakuje miejsca na komfortowy aneks jadalniany, skorzystajmy z mebli składanych. Takie krzesła, gdy się ich nie używa, można składować nawet w niskich schowkach pod skosami. Stół na co dzień będzie w wersji mini, a duży jedynie na specjalne okazje. Sporo problemów aranżacyjnych rozwiążą również meble modułowe, bo łatwiej je wpasować pod skosy niż te standardowe. Warto też wybrać sprzęty na kółkach (komody, szafki, skrzynie). Łatwo się je przestawia, co na małej przestrzeni jest szczególnie cenne i wysuwa, dzięki czemu mamy łatwy dostęp do ich zawartości.