Energooszczędność w pakiecie. Uniwersalny kołnierz uszczelniający do okien dachowych

Nowością na rynku jest uniwersalny kołnierz uszczelniający EHV-AT Thermo z dodatkową termoizolacją. To doskonałe rozwiązanie systemowe gwarantujące szczelne i „ciepłe” połączenie okna z połacią dachu. Do tej pory standardowe kołnierze uszczelniające miały za zadanie wyłącznie odprowadzenie wody deszczowej poza okno. Kołnierz Thermo umożliwia dodatkowo docieplenie okien dachowych powyżej drewnianej konstrukcji dachu. Kołnierz posiada przyklejony od wewnątrz elastyczny materiał dociepleniowy, który szczelnie przylega do ościeżnicy okna dzięki czemu po zamontowaniu tworzy termoizolacyjną ramę.

Materiał termoizolacyjny charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami (bardzo dobry współczynnik λ). Kołnierz Thermo izoluje termicznie okno i znacznie poprawia współczynnik przenikania ciepła, nawet do 15%, w zależności od typu okna. Ogranicza ryzyko powstawania ewentualnych mostków termicznych i strat ciepła. EHV-AT Thermo jest uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym i może być zastosowany do wszystkich pokryć dachowych o wysokości profilu do 90 mm. Przeznaczony jest do wszystkich okien dachowych zarówno drewnianych jak i aluminiowo – tworzywowych.

Podczas montażu okna dachowego, szczeliny pomiędzy oknem a konstrukcją dachu trudno jest dokładnie wypełnić materiałem termoizolacyjnym. Do takich celów firma FAKRO oferuje specjalnie przygotowany zestaw izolacyjny XDK. Służy on do szybkiego i szczelnego wykonania izolacji termicznej, paroprzepuszczalnej i paroszczelnej wokół okna. Składa się z kołnierza paroprzepuszczalnego, kołnierza paroszczelnego oraz materiału termoizolacyjnego z naturalnej wełny w postaci: - bloków o przekroju:150x50mm i 70x50mm, - warkocza o przekroju okrągłym o 50mm.