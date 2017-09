Kształt dachu a wnętrza: jak wykończyć poddasze, aby było przytulne

Pomieszczenia ze skosami dzięki swojemu nietypowemu kształtowi są przytulne, gdyż kojarzą się z bezpiecznym schronieniem. Ale nie zawsze tak jest. Największy wpływ na przestrzeń pod dachem ma kąt nachylenia połaci. Zazwyczaj jest to 35-45°. Taki dach zapewnia w miarę przestrzenne i harmonijne pomieszczenia poddasza, w których równoważą się partie niskie i wysokie, a przestrzeń o wysokości mało użytkowej (poniżej 1,4 m) jest stosunkowo nieduża. Najpraktyczniejsze i najłatwiejsze do aranżacji będzie poddasze pod dwuspadowym dachem o dużym kącie nachylenia (większym niż 40º), a najmniej praktyczne – pod wielopołaciowym dachem o małym kącie nachylenia (30º).

Umeblowanie poddasza a kształt dachu

Usytuowanie skośnych połaci dachu często wymusza ustawienie mebli, na przykład biurka albo łóżka, w konkretnych miejscach, podobnie jak kabiny prysznicowej w łazience. Niekiedy też sprawia, że trudno zamontować zwykle (pełnowymiarowe) drzwi wewnętrzne. Decyduje o tym wysokość pomieszczenia; 140 cm to minimum, aby można było wygodnie usiąść. O łatwości aranżacji w przypadku dachu dwuspadowego przesądzają ściany szczytowe. Przy nich bez problemu ustawimy takie meble, jakie chcemy – nawet wysoką szafę. Na poddaszu, które jest ich pozbawione, sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. Aranżację wnętrz ułatwia także – choć w mniejszym stopniu – ścianka kolankowa. Jeśli jej nie ma, najniższa część powierzchni poddasza pozostaje całkowicie nieużyteczna. Dla niektórych wystarczającą rekompensatą jest to, że widać całą podłogę. Inni wolą zrezygnować z tego widoku, aby ułatwić urządzenie wnętrza, i dostawiają tak zwane przedścianki, na których można choćby zawiesić grzejniki albo ustawić przy nich szafki. Wybudowanie przedścianki zmniejsza też kubaturę pomieszczenia, co ma wpływ na wielkość ogrzewanej powierzchni.

Poddasze pod dachem dwuspadowym

Jest najlepsze do zagospodarowania, ponieważ przestrzenie pod skosami biegną jedynie wzdłuż dwóch przeciwległych boków budynku. Pozostałe dwa boki są zamknięte pionowymi ścianami szczytowymi.

jeśli dach dwuspadowy oparty jest na ściance kolankowej, przestrzeń poddasza jest większa i łatwiej ją zagospodarować. Im wyższa ścianka, tym więcej miejsca na poddaszu.

ilość powierzchni użytkowej zależy też od kąta nachylenia dachu – im bardziej płaski dach, tym więcej powierzchni o niepełnej wysokości. Im bardziej stromy – tym większa wysokość pomieszczenia.

kształt pomieszczeń zależy od sposobu podziału całej przestrzeni poddasza.

Zazwyczaj jedna ściana, ta, do której schodzi połać dachu, jest skośna. Ściany przylegające do niej są wyższe, ale częściowo ścięte połacią. Ściany dzielące pomieszczenia w najwyższej części poddasza mają pełną wysokość. Jeśli jednak pomieszczenie zajmuje całą szerokość poddasza, dwie ściany są skośne, pozostałe dwie – częściowo ścięte połaciami dachu.

Wnętrza poddasza pod dachem o kącie nachylenia połaci powyżej 45°

Pod dachami o dużym kącie nachylenia połaci (powyżej 45°) jest dużo przestrzeni użytkowej, ale ze względu na wysokość są one mało przytulne. Aby sprawiały takie wrażenie, wymagają dodatkowych zabiegów projektowych i wykończeniowych. Wysokość takiego pomieszczenia można na przykład obniżyć za pomocą płaskiego sufitu lub dzieląc przestrzeń poddasza dodatkowym poziomem - antresolą. Można też odpowiednio oświetlić wysokie części skosów, by sufit nie ginął w mroku, albo oddzielić kolorystycznie najwyższe partie skosów (wysoko ciemny kolor, poniżej jaśniejszy). Dobrym rozwiązaniem jest też zastosowanie okien połaciowych, które powiększają pomieszczenia i kierują uwagę na przestrzeń na poziomie wzroku, a nie na odległą kalenicę.

Wnętrza poddasza pod dachem o kącie nachylenia połaci poniżej 35°

Inny problem stwarzają dachy o niewielkim nachyleniu połaci. Poddasza pod dachami o spadku połaci poniżej 35° mają niewielką wysokość i dużą powierzchnię nieużytkową. Są trudniejsze do urządzenia, bo przeważają na nich rozległe przestrzenie, których wysokość często wręcz uniemożliwia wyprostowanie się. Stwarza to problemy funkcjonalne i wpływa na atmosferę wnętrza. Zamiast przytulności ma się wrażenie przytłoczenia i ciężkości, a sufit zdaje się wisieć tuż nad głową. Sposobem na to może być oddzielenie niskich części poddasza ściankami, dzięki czemu uzyskamy pomieszczenie o lepszych proporcjach i dodatkowych schowkach. Z kolei wykonanie lukarny podniesie sufit i podzieli przytłaczający skos połaci, a pomalowanie go na jasny kolor i skontrastowanie z ciemnymi ścianami pionowymi da efekt przestrzenności. To samo osiągniemy, wykańczając skosy deskami układanymi pionowo. Unikajmy natomiast deskowania płaskich sufitów - lepsze wrażenie sprawi biały, gładki sufit pod lub nad jętkami.

