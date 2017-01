Ile kosztuje budowa domu? Projekty małych i tanich domów wraz z kosztami budowy

Jaki wybrać dach do małego i taniego w budowie domu?

Często można spotkać się z opinią, że najtańszy do wykonania jest dach płaski. Z technologicznego punktu widzenia, mogłoby się tak wydawać, ma najmniejszą spośród różnych typów dachów powierzchnię do wybudowania i pokrycia. Jednak jak do tej pory w Polsce trzeba liczyć się z ryzykiem niefachowego wykonania dachu płaskiego, co skutkować będzie licznymi, trudnymi do zlokalizowania przeciekami. Jest to zjawisko powszechne w licznie powstających blokach jak i nowo wybudowanych domach.

Natomiast profesjonaliści w tej dziedzinie drogo sobie liczą za wykonanie szczelnych dachów płaskich, wykorzystując do ich wykonania najdroższe materiały na rynku, których nie znajdziesz w markecie budowlanym. Ekonomicznie i praktycznie pod względem konstrukcji i pokrycia wypadają tu dachy dwuspadowe. Duży kąt nachylenia zapewnia dobre odprowadzanie wody, mniejsza jest ilość połączeń wymagających wykończenia dodatkowymi akcesoriami dachowymi, a skosy zapewniają większą funkcjonalność pomieszczeń znajdujących się na poddaszu niż w przypadku dachu czterospadowego.