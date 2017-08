Jak urządzić poddasze. Przykład udanej realizacji

Sposób na chłodne poddasze podczas upałów

Nie zawsze mieszkańcy poddasza chcą, by było ono skąpane w świetle dziennym. Typowym ich problemem jest to, jak zasłaniać okna dachowe. Tutaj doświetlenie mogą dostosować do swoich aktualnych potrzeb i nastroju dzięki zamontowanym w oknach plisowanym roletom. Wybrana część okna może być zasłonięta, bo rolety można dowolnie przesuwać w górę i w dół. Rolety wybrane przez gospodynię mają jeszcze jedną bardzo ważną zaletę – chronią pomieszczenia przed przegrzaniem. Pozwala na to umieszczona w ich wnętrzu warstwa aluminium, która zatrzymuje ciepło promieni słonecznych.

– Tak naprawdę, wybierając te rolety, nie myślałam, że sprawię dzieciom frajdę, bo będą mogły zmieniać nasłonecznienie swoich pokoi. Najbardziej zależało mi na ochronie przed przegrzaniem poddasza. Wybrałam plisowane rolety do wnętrz, a nie zewnętrzne markizy przeciwsłoneczne dlatego, że rolety były tańsze. Na szczęście okazały się dość skutecznymi izolatorami – opowiada pani Karolina, mama mieszkańców poddasza.