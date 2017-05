Remont stropu drewnianego. Izolacja starego stropu keramzytem

Remont drewnianego stropu belkowego

Jeżeli mieszkanie, które dopiero zakupiliśmy bądź już remontujemy, w przeszłości nie było wielokrotnie zalewane wodą, weźmy pod uwagę remont stropu drewnianego zamiast jego wymiany. Strop drewniany nie narażony na długotrwałe działanie wody lub ognia powinien zachować się w świetnym stanie i wytrzymać kolejne kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset lat. Stare stropy drewniane to wbrew pozorom bardzo wytrzymałe konstrukcje, a zawdzięczają to dużej zawartości żywicy, która wcześniej była rzadko pozyskiwana z drzew. Obecnie większość obrabianego w tartakach drewna, pozbawiana jest żywicy, która de facto stanowi naturalną ochronę drewna przed pasożytami.

Jeżeli belki nośne stropu są zdrowe, niezaatakowane przez szkodniki i grzyby, to można wymienić tylko wypełnienie między belkami, ułożyć nową posadzkę i wykończyć sufit. Dawniej podczas budowy domów stosowano inne technologie niż dziś, do drewnianych belek przybijano listewki, na których układano deski. Podtrzymywały one wypełnienie między belkami składające się zazwyczaj z polepy z gliny, wapna i trocin, a później zasypki z gruzu lub żużla. Ta ciężka mieszanina izolowała piętra akustycznie i termicznie, a wapno odstraszało gryzonie oraz inne szkodniki. Stropy drewniane wykańczano od spodu tynkiem wapiennym na trzcinie.