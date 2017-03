Jakie warunki powinien spełniać projekt dachu, aby ułożyć na nim dachówkę ceramiczną?

Projekt dachu a kąt nachylenia połaci

Blachodachówka idealnie nadaje się do pokrycia prostych dachów o dużych połaciach. Dachówka ceramiczna natomiast doskonale nadaje się na dachy o prostym jak również skomplikowanym kształcie, a zawdzięcza to swoim niewielkim wymiarom.

Jak wybrać więc projekt domu, jeśli chcemy, aby dach pokryty był dachówkami ceramicznymi? Producenci dachówek na swoich stronach internetowych podają optymalne i minimalne kąty nachylenia połaci dachu, aby można było ułożyć na nim dachówki.

Co oznaczają te kąty? Kąt optymalny np. 22 stopnie to nachylenie połaci dachu, na którym możemy ułożyć dachówkę ceramiczną bez dodatkowych zabezpieczeń, czyli na folii dachowej. Jeśli kąt minimalny wynosi przykładowo 16 stopni, to na dachach o nachyleniu połaci od 16 do 22 stopni należy wykonać pełne deskowanie z hydroizolacją. Na dachach o nachyleniu mniejszym niż kąt optymalny układania dachówki ceramicznej, może zalegać śnieg i woda, dlatego powierzchnia wymaga dodatkowego zabezpieczenia przeciwwodnego jakim jest papa.