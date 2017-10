Kwiaty doniczkowe: najładniejsze kwitnące rośliny pokojowe

Kwiaty doniczkowe zielone

Zielone kwiaty doniczkowe ustawione w odpowiednich miejscach wpływają na nas uspokajająco i koją zmysły. Otaczając się zielenią czujemy, że mamy bliższy kontakt z naturą. W szczególności jeśli mieszkamy w dużym mieście. Zielone rośliny doniczkowe wcale nie są nudne, a wręcz przeciwnie są bardzo zróżnicowane. Mają wiele odmian, form, kształtów. Rożne wielkości i czasem bardzo fantazyjne liście są oryginalną dekoracją do każdego wnętrza.

Zielone kwiaty doniczkowe można zebrać w dużą grupę roślin, które stworzą swojego rodzaju tropikalną oazę. Ostatnio w aranżacji wnętrz pojawiły się zielone ściany. To nowość, która zdobywa coraz większa rzeszę fanów. Zielona ściana zbudowana jest ze stelaża i różnych gatunków kwiatów doniczkowych, które mogą być ułożone we wzory. Taką dekorację można również stworzyć z mchu. Ta propozycja jest szczególnie dedykowana wnętrzom nowoczesnym. Bardziej zaawansowane technicznie zielone ściany posiadają własne systemy nawadniania, dzięki którym nie musimy pamiętać o podlewaniu, a dekoracja jest ciągle piękna.

Miedzy wieloma gatunkami zielonych kwiatów doniczkowych są również takie, które są nie tylko piękne, ale i korzystnie wpływają na nasz organizm. Mianowicie produkują tlen, który wzbogaca powietrze w naszym domu. Pochłaniają również zanieczyszczenia w tym formaldehyd - trujący składnik np. płyt meblowych. W naszych domach często możemy spotkać storczyki, a i one mają działanie dobroczynne. W nocy produkują tlen dlatego powinny być ustawione w każdej sypialni.

Rośliny pokojowe kwitnące do kuchni i łazienki



Kuchnia i łazienka mają swoje zalety jeśli chodzi o uprawę roślin: powietrze ma większy współczynnik wilgotności niż w innych pomieszczeniach. Niestety są też wady: problemem zieleni w kuchni mogą być wyziewy z kuchenki, w łazience zaś niewystarczająca ilość światła. Istnieje jednak grupa roślin, która poradzi sobie w takich warunkach.

Storczyki - w jasnej łazience i kuchni (na parapecie) z powodzeniem można uprawiać falenopsis lub dendrobium. To stosunkowo łatwe i mało wymagające gatunki (w porównaniu z grupą). Warto je często zraszać.

Zwartnica - roślina o okazałych dzwonkowatych kwiatostanach powinna być ustawiana na parapecie. Lubi częste nawożenie. Należy unikać przelewania – lekkie przesuszenie jest mniej niekorzystne od nadmiaru wody.

Kalanchoe - to „typowa” roślina parapetowa. Ma duże, błyszczące liście i drobne kwiaty zebrane grupowo. Mogą mieć białą, żółtą, pomarańczową lub czerwoną barwę. Kalanchoe jest łatwe w uprawie - to sukulent. Trzeba go jednak regularnie podlewać.

Kwiaty doniczkowe do słonecznego salonu

Widny salon to dobre miejsce pod uprawię większości gatunków roślin pokojowych, również tych kwitnących. Wiele mniejszych roślin (o ile wystawa okienna nie jest skierowana na południe) można uprawiać na parapecie.

Anturium - roślina najlepiej rozwija się, jeśli zapewni się jej jasne stanowisko (światło rozproszone) oraz dużo przestrzeni. Lubi częste zraszanie, ale nie można przy tym moczyć kwiatów. W zależności od odmiany osiąga wysokość 25-75 cm. Kwitnie na czerwono, różowo, łososiowo lub biało.

Hoja – popularne pnącze o grubych, błyszczących liściach powinno być ustawione w pewnej odległości od okna. Bezpośrednie nasłonecznienie może doprowadzić do poparzenia liści, mało światła natomiast całkowicie hamuje wzrost. Aby hoja zakwitła, powinno się jej podwiązać sznurami pędy (aby promienie światła docierały do nich z każdej strony).

Klonik - to roślina ozdobna zarówno z liści jak i kwiatów. Może osiągać do 2 m wysokości. Kwiaty najczęściej mają różową lub pomarańczową barwę. Klonika nie można przesuszyć – szybko dochodzi do marszczenia liści (proces z reguły jest jeszcze odwracalny). Wadą jest opadanie kwiatostanów po przekwitnięciu.

Kwiaty doniczkowe do sypialni

W sypialni nie powinno się uprawiać wielu roślin pokojowych – to niepraktyczne i nie zawsze korzystne. Istnieje grupa roślin produkująca tlen w nocy i oczyszczająca powietrze. Taka zieleń poprawia samopoczucie i pozytywnie wpływa na zdrowie. Z roślin kwitnących wyróżnia się dwa popularne gatunki:

Kaktus bożonarodzeniowy i kaktus wielkanocny - rośliny są z wyglądu dość podobne do siebie. Różnią się budową kwiatów i oczywiście terminem kwitnienia. Trzeba ustawić je w takich miejscach, aby nie były narażone na dotykanie i przeciągi. Warto wiedzieć, że w tych przypadkach podlewanie wykonuje się znacznie częściej w porównaniu z szeroką grupą „sucholubnych” kaktusów i sukulentów.

Rośliny pokojowe kwitnące - zacienione pomieszczenie

W zacienionych pomieszczeniach niewiele roślin gatunków rozwija się, nie wspominając już o obfitym kwitnieniu. W takich warunkach radzi sobie zaledwie wąska grupa roślin pokojowych.

Skrzydłokwiat - uchodzi za „żelazną roślinę” tolerującą warunki półcieniste i cieniste. Wystarczy mu niewielka ilość światła, aby wytworzyć białe, kolbiaste kwiatostany. Przez pozostałą część roku jest ozdobny z liści.