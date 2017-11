Najlepsze projekty domów nowoczesnych: TOP 5

Nowoczesny projekt Zielona ostoja – wariant II (z wentylacją mechaniczną i rekuperacją) to dom z poddaszem, bardzo kompaktowy, o zwartej bryle, z garażem na jeden samochód, nad którym znajduje się taras dostępny z dwóch sypialni na górze. Dom idealnie pasuje do działki z wjazdem od północy, wschodu lub północnego wschodu. Efektownym detalem jest wejście ukształtowane w formie podcienia. Nachylenie dachu (40 stopni) umożliwia zamocowanie na nim paneli słonecznych, co uczyni dom jeszcze bardziej ekologicznym.

Dom ma aż 4 sypialnie na piętrze i 2 na parterze, co czyni go idealną propozycją dla rodziny wielodzietnej. Pewnym mankamentem wydaje się być tylko jedna łazienka na górze oraz stosunkowo mały salon. Dom występuje też w wariantach mniejszych - bez garażu oraz z garażem w bryle domu. Oba warianty zaprojektowano w bardziej tradycyjnym stylu.

Sprawdź:

Projekt domu Jasna przestrzeń M210

Projekt domu Jasna przestrzeń to ostatnia, ale chyba najciekawsza propozycja w naszym zestawieniu - bardzo elegancka, nowoczesna i niebanalna. Dom charakteryzuje się w całości przeszkloną ścianą szczytową (optymalnie gdyby była od południa), przy której zaprojektowany został komin. Co ciekawe, od strony salonu możemy korzystać z kominka, zaś od strony tarasu - z grilla. Uroku nadaje projektowi połączenie bieli i drewna na elewacji oraz wstawki z szarej cegły klinkierowej, którą pokryty jest komin oraz słup przy wejściu do domu.

Dom ma spory, dwukondygnacyjny salon połączony przestrzennie z kuchnią, a oddzielony wizualnie poprzez zastosowanie innej posadzki. Na parterze, poza strefą dzienną, łazienką, garażem i kotłownią, znajduje się też jedna sypialnia, mogąca służyć także za gabinet. Poddasze zostało przez projektantów świetnie przemyślane. Poza sypialnią z garderobą państwa domu, łazienką i 2 pokojami dla dzieci, na poddaszu mamy też pralnię, dzięki czemu nie ma potrzeby znosić i wnosić prania na parter.

Sprawdź: