5 projektów domów z poddaszem użytkowym. Funkcjonalne domy z poddaszem użytkowym

4. Murator M177 - Czytelny





Projekt domu z poddaszem użytkowym o powierzchni 122,6 m2 z dachem kopertowym i lukarną.

Plusy:

- możliwość etapowej adaptacji poddasza,

- pralnia na poddaszu,

- częściowo zadaszony taras.

Tym, co od razu zwraca uwagę, jest spora lukarna, przełamująca skośną rutynę dachu. Jej zadaniem jest komfortowe doświetlenie oknami fasadowymi łazienki i sypialni na poddaszu. Obszerna pralnia z miejscem do suszenia, zajmująca jedno z narożnych pomieszczeń, umożliwia wygodne oporządzenie prania i roznoszenia ubrań do szaf bez wynoszenia ich ze strefy sypialnej. Pralnia może być również przekształcona w garderobę. Poddasze przewidziano dla rodziny z jednym lub dwójką małych dzieci, ale z możliwością rozwoju adaptacji w miarę potrzeb. Zaprojektowano tu bowiem duży strych, który może początkowo lub stale służyć jako przechowalnia niepotrzebnych sezonowo sprzętów albo strefa wspólnej zabawy, a z czasem – gdyby pojawiła się taka konieczność - zostać wykorzystany na jeden czy nawet dwa pokoje.

Na parterze dom dość wyraźnie dzieli się na trzy strefy. Pierwsza to strefa techniczna, czyli zadaszone wejście, garderoba, przez którą przechodzi się do garażu, a stamtąd do wychodzącej na zewnątrz kotłowni. Druga strefa to umieszczony na uboczu pokój gościnny, łazienka i schody prowadzące na poddasze. Trzecia to oczywiście strefa dzienna, obejmująca półotwartą kuchnię, jadalnię i salon z kominkiem. Z salonu wychodzi się na umieszczony w podcieniu i dzięki temu częściowo zadaszony narożny taras. Dom ma bardzo ładną, dyskretnie elegancką elewację. Szerokie okapy dodają przytulności, a ciekawie wkomponowane powierzchnie klinkierowe zapobiegają wrażeniu przysadzistości i uatrakcyjniają wizualnie budynek.