Dach dwuspadowy: projekt dachu. Zalety dachów dwuspadowych

Dach dwuspadowy: ścianka kolankowa na poddaszu

Na kształcie współczesnych dachów dwuspadowych zaważa funkcja użytkowa, którą coraz częściej pełni poddasze. Gdy wysokość ścianki kolankowej dochodzi do 1 m, znaczna część powierzchni poddasza będzie miała wysokość co najmniej 2,1 m. Jest wówczas szansa, że jego powierzchnia użytkowa będzie wynosiła przynajmniej 2/3 powierzchni parteru. Jednak wysoka ścianka kolankowa pociąga za sobą wyższy dach, co prowadzi do trudności w zachowaniu właściwych proporcji między ścianą a dachem. Nie muszą być one zaburzone, gdy ścianka kolankowa będzie odpowiednio zestawiona z dachem. Można ją ukryć, wysuwając połacie daleko poza krawędzie ścian – wtedy ściana optycznie się obniży i dom zachowa właściwe proporcje. Dodatkowym sposobem jest wykończenie innym materiałem ścian kondygnacji poddasza. Taki podział elewacji sprawi, że zbyt wysoko wyniesiony dach jest postrzegany jako element drugiej kondygnacji.

Światło dzienne – okna szczytowe i dachowe

Najprostszy sposób oświetlenia poddasza to okna w ścianie szczytowej. W małym domu, gdzie każde pomieszczenie ma „dostęp” do ściany szczytowej, okna elewacyjne mogą być jedynym źródłem światła. W większych budynkach okna w ścianach szczytowych trzeba uzupełnić tymi zamontowanymi w dachu: oknami połaciowymi, które wprawdzie przerywają ciągłość pokrycia, ale nie zmieniają kształtu dachu, lub lukarnami, które rozrzeźbiają i urozmaicają prosty kształt zadaszenia. Okno połaciowe daje więcej światła niż pionowe.

Podział przestrzeni pod dachem dwuspadowym

Kształt pomieszczeń zależy od sposobu podziału całej przestrzeni poddasza. Zazwyczaj jedna ściana – ta, do której schodzi połać dachu – jest niższa. Ściany przylegające do niej są wyższe, ale częściowo ścięte połacią. Ściany dzielące pomieszczenia w najwyższej części poddasza mają pełną wysokość.