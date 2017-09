Domy parterowe – TOP 5 najciekawszych projektów. Czy dom parterowy jest zawsze najtańszy?

Czy dom parterowy jest najtańszy?

Do tej pory zakładano, że dom parterowy jest zawsze najtańszym możliwym wyborem. Ostatnio jednak, tańsze okazują się domy z poddaszem użytkowym. W takich budynkach dopłacamy za wybudowanie ścian szczytowych, kolankowych, postawienie schodów, montaż okien i wykończenie poddasza. Jednak dzięki przeniesieniu części pomieszczeń na górę, nasz dom będzie miał znacznie mniejszą powierzchnię zabudowy. Zyskamy zatem na pracach ziemnych, fundamentach, więźbie dachowej oraz pokryciu dachu. Przy założeniu tej samej powierzchni użytkowej, dom z poddaszem użytkowym może być nawet kilkanaście procent tańszy w budowie, niż dom parterowy. Jeśli dysponujemy do tego niewielką działką, to dom z poddaszem użytkowym pozwoli zaoszczędzić miejsce, które przeznaczymy na urządzenie ogrodu.

A może dom piętrowy?

Dom z poddaszem użytkowym posiada na piętrze skosy, które jednym mogą się podobać, innym niekoniecznie. Na pewno ich obecność ograniczy nam możliwości umeblowania pomieszczeń.

Dzięki oknom dachowym, które wpuszczają do wnętrza więcej światła niż okna pionowe, pomieszczenia na poddaszu są klimatyczne i bardzo dobrze doświetlone. Jednak jeśli nie zadbamy o odpowiednią izolację oraz zabezpieczenia w postaci, np. rolet, to latem temperatury mogą stać się nie do wytrzymania.

Z kolei budowa pełnoprawnego piętra bez skosów to najdroższe rozwiązanie. Dom parterowy wydaje się być zatem złotym środkiem pomiędzy ceną, a funkcjonalnością.

W domu parterowym też można wydzielić strefę dzienną i nocną

Błędne jest myślenie, że tylko schody skutecznie oddzielą strefę dostępną dla wszystkich od strefy prywatnej. Niektóre projekty domów parterowych umożliwiają nawet wstawienie drzwi na granicy tych dwóch części. Mamy wtedy pewność, że pokażemy w naszym domu tylko to, co chcemy.

Dodatkowym plusem domów parterowych jest to, że jeśli tylko będziemy mieć takie marzenie, możemy zrobić wyjście do ogrodu z każdego pokoju. Wtedy ogród staje się naturalnym przedłużeniem wnętrza.

Czy naprawdę warto mieć w domu schody?

Dobrze wykonane schody są niewątpliwie elementem, który dodaje uroku we wnętrzu, jednak z czasem, ich użytkowanie może okazać się sporym utrapieniem. Wielu inwestorów na etapie wyboru projektu myśli, że te kilkanaście stopni w górę i w dół nic nie znaczy oraz, że "trochę ruchu nie zaszkodzi". Późniejsze doświadczenia pokazują jednak, że chodzenie po schodach często staje się tak znienawidzoną rzeczą, że mieszkańcy planują rano co będą potrzebowali z góry, aby wszystko znieść za jednym razem i nie wracać tam aż do pójścia spać. Natomiast w trakcie dnia zbierają wokół schodów rzeczy, które będzie można wynieść wieczorem. Aby ułatwić sobie trochę życie, niektórzy kupują, np. drugi odkurzacz, aby mieć po jednym na piętrze i nie musieć go nosić po schodach za każdym razem.

Niestety nie ma żadnej rady na nasze roztargnienie, więc jeśli kilka razy zapomnimy przed wyjściem czegoś, co zostało na piętrze, nasza irytacja będzie dużo większa niż w przypadku domu parterowego.

Dom parterowy jest od samego początku przystosowany również na wszelkie wypadki losowe. Wiadomo, że każdy planuje być w pełni sprawny do późnej starości, ale życie może zweryfikować te plany i z dnia na dzień możemy stracić możliwość wchodzenia po schodach - trwale lub czasowo. Wtedy czeka nas podjęcie decyzji: albo będziemy spać w salonie, albo przeniesiemy się na poddasze i będziemy odizolowani od życia rodzinnego.

Częściowym wyjściem z tego problemu jest zaplanowanie na parterze w pełni wyposażonej łazienki oraz dodatkowego pokoju, który mógłby zostać zamieniony w awaryjną sypianię.

Jaki dom parterowy wybrać?

Zobacz 5, wybranych przez nas, projektów domów parterowych. Wśród propozycji znajdują się zarówne małe, budżetowe domki, jak i projekty o większym metrażu. Każdy z nich ponadto występuje w kilku wariantach, aby jak najlepiej trafić w gust inwestorów. Jeśli jednak nie znajdziemy nic, co by nam odpowiadało, możemy zaproponować własne zmiany do projektu.