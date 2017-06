5 idealnych domów dla dużej rodziny. Wybieramy projekty dla rodziny 2+3

Wybór projektu domu dla dużej rodziny, która ma swoje wymagania, nie jest łatwy. Jaki dom będzie najlepszy? Każdy z domowników potrzebuje prywatności, a jednocześnie wszyscy chętnie spotykają się w przestrzeni wspólnej. Nie można codziennie kłócić się o dostęp do łazienki, ani unikać przyjmowania gości. Trzeba rozwiązać strefę komunikacyjną, liczbę i układ pomieszczeń tak, żeby nie kolidować ze sobą nawzajem, ale też stworzyć i utrzymać ciepło rodzinnego gniazda.

Wybierając projekt domu dla 5-osobowej rodziny wypada myśleć przyszłościowo, bo potrzeby są inne, dopóki dzieci są małe, a w miarę jak będą rosły - zmienią się wzajemne relacje i oczekiwania. Być może to, co świetnie zdaje egzamin przez pierwsze trzy lata, będzie wymagało modyfikacji. Dom powinien móc ewoluować razem z nami, pasować nam na każdym etapie życia. Wybraliśmy projekty domów, które według nas idealnie wpisują się w wymagania licznej rodziny. Ponieważ każdy ma inne upodobania, postaraliśmy się przeanalizować domy o różnej konstrukcji - parterowe, piętrowe i z użytkowym poddaszem. Oto nasze projektowe TOP 5.

Projekt domu: Murator M75a – Promień słońca – wariant I

Plusy:

6 pokoi, w tym master bedroom na poddaszu i pokój gościnny lub gabinet na parterze

świetnie przemyślana strefa nocna z pralnią na poddaszu

duży garaż połączony z domem

zwarta, nieskomplikowana bryła, łatwa w budowie i eksploatacji

Wyraźnie wydzielona strefa sypialna na poddaszu i dzienna na parterze ułatwiają pogodzenie potrzeb domowników w różnym wieku, ponadto pokoje można adaptować od razu albo dopiero w miarę dorastania dzieci. Wszystkie sypialnie mają wyjścia na balkon, co na pewno docenią nie tylko rodzice, ale też nastoletni domownicy i ich goście. Pralnia umieszczona na poddaszu, czyli bezpośrednio tam, gdzie gromadzi się brudne rzeczy, rozwiązuje problem ich transportu do odległych pomieszczeń technicznych. Gabinet na parterze śmiało można wykorzystać jako pokój gościnny albo nawet do stałego rezydowania babci, można też zlikwidować go i utworzyć przestronny salon. Duża kuchnia z przysłaniającą ją częściowo spiżarnią i zaplanowanym obok stołem jadalnianym zachęca do gromadzenia się przy wspólnych posiłkach. Kuszący ciepłem domowego ogniska, czyli kominkiem, salon ma dobrze rozwiązane, bezkolizyjne wyjście na taras. Korzyścią dodaną jest to, że tarasy są dwa, na dwóch elewacjach, co umożliwia komfortowe korzystanie z nich o różnych porach dnia. Dwustanowiskowy garaż połączony z domem pozwala uniknąć biegania w deszczu z dziećmi wożonymi do szkoły, ułatwia też wnoszenie zakupów. Dobrze doświetlone wnętrze, prosta, nieskomplikowana konstrukcja domu i nienachalna estetyka elewacji sprawia, że łatwo będzie dopasować dom w każde otoczenie oraz zapewnia niskie koszty budowy i eksploatacji.

Projekt domu: Murator M206 - Ukryty w ciszy

Plusy:

dodatkowy pokój i w pełni wyposażona łazienka na parterze

przestronna wspólna strefa kuchni, jadalni i salonu z dwoma wyjściami na dwa różne tarasy

zadaszone wejście

prosta, tania i korzystna energetycznie konstrukcja z dwuspadowym dachem

Pomimo tego, że dom ma nieskomplikowaną bryłę, jego estetyka dzięki drewnianym i klinkierowym wstawkom pozostaje dyskretnie elegancka. Uroku dodają też funkcjonalne w kwestii doświetlenia zespolenia podwójnych okien dachowych i portfenetry w sypialniach oraz w centralnie umieszczonej łazience na poddaszu. Dodatkowy pokój na dole, ulokowany w dyskretnej części domu tuż obok łazienki z prysznicem, może służyć gościom, ale można też zlikwidować go i wykorzystać jako powiększenie salonu. Duża otwarta kuchnia jest wyposażona w spiżarnię pod schodami. Posiłki można wygodnie serwować do stołu stojącego w przejściu między kuchnią a salonem lub na przyległy z tej strony domu taras. Dodatkowym atutem jest bezpieczny widok z kuchni na strefę wejścia do domu. Kotłownia, która jest połączona z garażem i ma również wyjście do ogrodu, może pełnić dodatkowo funkcję pralni lub schowka na meble ogrodowe.

Projekt domu: Murator C316 - Z perspektywą

Plusy:

samowystarczalny parter z master bedroom i osobną łazienką dzieci

możliwość wykorzystania przestronnego poddasza na strefę wspólnych zabaw albo przestrzeń gościnną, bez konieczności jego urządzania

kominek

wstępna mała powierzchnia i niskie koszty budowy, a mimo to świetny układ funkcjonalny

Rozmieszczenie wszystkich czterech sypialni na parterze umożliwia, przy niskim nakładzie finansowym, wygodne zamieszkanie w domu pięcioosobowej rodziny. Poddasze można zaadaptować dopiero po pewnym czasie, wydzielając tam kolejne pokoje gościnne czy gabinet pracy, można też przeznaczyć jego dużą otwartą powierzchnię w całości na wspólną strefę zabaw. Zwarty węzeł sanitarny na parterze sprzyja łatwemu wyprowadzeniu instalacji do przyszłościowej łazienki na górze. Duże pomieszczenie techniczne przy wejściu do domu bez problemu daje się wykorzystać również na pralnię. W całym wnętrzu łatwo operować układem ścian działowych, można na przykład zlikwidować sień, zyskując obszerną strefę wejścia, albo zupełnie otworzyć kuchnię. Niezwykle kuszący dla szukających bliskości domowników jest duży salon z kominkiem, z którego wychodzi się na prosty i dzięki temu potencjalnie dowolnie duży taras. Dom ma też wariant z dobudowanym przy ścianie sypialni, połączonym z domem garażem (Murator C316a – Z perspektywą – wariant I >>>).

Projekt domu: Murator M176b – Nowe możliwości – wariant II

Plusy:

wszystkie pomieszczenia są na jednym poziomie, a jednak z wyraźnie wydzieloną strefą nocną, w tym master bedroom z wyjściem na

taras

bardzo duży, narożny, częściowo zadaszony taras

garaż w funkcjonalny sposób połączony z domem

atrakcyjna wizualnie elewacja

Główną zaletą domu parterowego jest brak schodów, co nie tylko ułatwia budowę, ale też ogranicza stres przy wszędobylskich małych dzieciach. Dla chętnych istnieje możliwość wykonania wyłazu i wykorzystania powierzchni nad parterem na strych. Świetnie zorganizowana strefa nocna, oddzielona od części dziennej dodatkowymi drzwiami, zapewnia prywatność i ciszę w każdych okolicznościach. Duże pomieszczenie techniczne ma przewidziany zlew i wyjście na zewnątrz, dzięki czemu przydaje się podczas prac ogrodowych oraz jako pralnia, z której łatwo wynieść rzeczy do suszenia. Bardzo dobrze doświetlona dużymi oknami strefa dzienna, czyli salon z kominkiem i połączona z nim ogromna jadalnia, ma z każdej strony piękny widok i aż cztery różnie zlokalizowane wyjścia na rozległy, narożny taras. Dzięki narożnej budowie i częściowemu zadaszeniu z tarasu można korzystać w każdych warunkach pogodowych. Dwustanowiskowy, szeroki garaż ma bezpośrednie połączenie z domem, od razu można przejść z niego do kuchni, zostawiając po drodze zakupy w przechodnim schowku. Tym, co wyróżnia dom, jest przepięknie skomponowane zestawienie na elewacjach różnych materiałów. Klinkierowe i drewniane powierzchnie płynnie łączą się z tynkiem, a wielospadowy dach spaja dom w zwartą, przytulną całość.

Projekt domu: Murator M194a - Spokojna wyspa - wariant I

Plusy:

brak skosów w sypialniach ułatwia ich zagospodarowanie

pralnia na piętrze

jadalnia z możliwością rozłożenia stołu na okazjonalne przyjęcia

duży narożny taras o dwóch wyjściach

Reprezentacyjny, atrakcyjny wizualnie pomimo prostej bryły dom, z elewacją wzbogaconą detalami architektonicznymi i połączeniami różnych materiałów, to funkcjonalne, dobrze rozwiązane gniazdko dla pięcioosobowej rodziny. Atutem jest dodatkowy zaciszny pokój ulokowany nieco na uboczu, przy wejściu do domu, tuż obok w pełni wyposażonej łazienki gościnnej, w którym z pewnością chętnie przenocują goście czy babcia. Dwustanowiskowy garaż i sąsiadująca z nim kotłownia, która dzięki dodatkowemu zewnętrznemu wyjściu może też pełnić funkcję schowka na meble ogrodowe, stanowią wspólną strefę techniczną, odizolowaną, ale połączoną z domem przejściem ukrytym pod schodami. Duży narożny taras, na który można wyjść z dwóch stron – z salonu albo z jadalni – umożliwia wygodne spędzanie czasu na zewnątrz. Umeblowanie jadalni przewidziano z myślą o okazyjnych przyjęciach. Stół można łatwo rozłożyć bez potrzeby ingerencji w rozkład wnętrza. Strefa nocna, w całości rozlokowana na piętrze, to aż cztery pełnowymiarowe, wygodne w urządzaniu i świetnie doświetlone przez duże okna pokoje. Ochronę przed nadmiernym słońcem zapewniają tu zacieniające je szerokie okapy dachu. Dwie łazienki, w tym jedna wyłączna rodziców i druga bardzo duża dziecięca, wystarczają do zaspokojenia potrzeb sanitarnych wszystkich domowników. Doskonałym rozwiązaniem jest umieszczona właśnie na piętrze pralnia, która eliminuje problem biegania z brudnymi rzeczami do pomieszczenia technicznego na dole. Dom ma też wariant o mniejszej powierzchni, z jednostanowiskowym garażem (Murator M194 – Spokojna wyspa >>>).