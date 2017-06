5 najlepszych domów dla pary 50+. Wybieramy projekt domu

Projekt domu M141 Szum morza

Ten dom ma tylko 81,6 m2 powierzchni użytkowej, ale po zaadaptowaniu poddasza zyska dodatkowe 48 metrów. Budowa stanu surowego zamkniętego powinna się zamknąć w kwocie 128 tys. zł netto. Oczywiście dochodzi koszt zakupu działki, która w mieście może być droga. Jednak pod taki dom wystarczy, że ma wymiary 24,40 x 17,60 m.

Dzięki dużym oknom wnętrze domu jest dobrze doświetlone. Połączona z salonem kuchnia ma wprawdzie niewielki metraż, ale dla dwóch osób w zupełności wystarczający. Co ważne, w domu są dwie sypialnie (11,8 m2 i 12,8 m2) oraz duże pomieszczenie techniczne. Jednostanowiskowy garaż łatwo powiększyć lub dobudować wiatę.

Zobacz projekt domu: M141 Szum morza >>>

Projekt domu C337 Wakacyjny

Także ten dom, o wyglądzie małego bungalowu z nadmorskiej miejscowości, ma wakacyjny klimat. Powierzchnia użytkowa to tylko 86,4 m2. Niewielki – 102 tys. zł netto - jest też koszt budowy stanu surowego zamkniętego. Działka powinna mieć wymiary co najmniej 20,20 x 18,20 m. Jak na dom rekreacyjny przystało, projektanci zadbali o duży i zadaszony taras, z którego wchodzi się do przedsionka z miejscem na szafę, a stąd wprost do pokoju dziennego z kominkiem. Kuchnia jest otwarta, połączona z pokojem dziennym. Ciekawym rozwiązaniem jest wyspa, która umożliwia wspólne gotowanie.

Mimo niewielkiej powierzchni domku, są w nim aż dwie sypialnie oraz mały, siedmiometrowy pokoik, który może pełnić funkcje gabinetu lub pomieszczenia gospodarczego. Dla samochodu można zbudować wolno stojącą wiatę.

Zobacz projekt domu: C337 Wakacyjny >>>

Projekt domu M189a Magiczny świat (wariant I)

To kolejny przykład domu, którego powierzchnię użytkową - 89,6 m2 - można w przyszłości powiększyć. A to dzięki adaptacji poddasza, które ma aż blisko 75 metrów. Także i ten dom nie wymaga dużej działki - minimum to 21,50 x 22,10 m. Sporo wyższe od dwóch wcześniejszych domów są jednak koszty budowy stanu surowego zamkniętego, bo projektanci ocenili je na 163 tys. zł netto. Po prostu wyższy jest standard tego domu i większa powierzchnia całkowita. Z zewnątrz wyróżnia go wysoka jakość materiałów użytych do wykończenia elewacji oraz ogromny taras. Wewnątrz dom ma świetnie zaprojektowaną strefę dzienną z dużą kuchnią połączoną z salonem. Na granicy kuchni i salonu znajduje się wyspa, do której dosunięty jest stół. W domu są ponadto dwie sypialnie i garderoba. Wystarczająco dużo miejsca na szafę jest też w przedsionku. Rezerwę magazynową stanowi duże pomieszczenie techniczne, z którego jest bezpośrednie wyjście do ogrodu. Co warto podkreślić, oprócz dużej łazienki jest też wydzielone WC. Garaż zaprojektowano tak, żeby zmieściły się w nim dwa samochody.

Zobacz projekt domu: M189a Magiczny świat (wariant I) >>>

Projekt domu M172 Wiosenny powiew

Ten dom jest stworzony dla ludzi, którzy mają sporo rzeczy. W wielu miejscach domu przewidziano bowiem miejsca na szafy wnękowe, z kuchnią sąsiaduje spiżarnia, a wielkie pomieszczenie techniczne można zagospodarować na kilka sposobów, np. można wydzielić schowek-garderobę lub urządzić dodatkowy pokój.

W części parterowej budynku, która ma blisko 100 m2 powierzchni użytkowej, uwagę zwraca duży, bo prawie 40-metrowy salon. Dom ma dwie sypialnie, z których jedna ma wyjście na zadaszony taras. W przyszłości można zaadaptować niespełna 48-metrowe poddasze.

Dodajmy, że dom jest wąski, więc zmieści się na niezbyt szerokiej, miejskiej działce o wymiarach 20,20 x 26,50 m. Budowa stanu surowego zamkniętego nie powinna kosztować więcej niż 196 tys. zł. netto. Jest to najdroższy dom wśród naszych propozycji.



Zobacz projekt domu: M172 Wiosenny powiew >>>

Projekt domu M116 Gwiezdny szlak

Ten jest nieco tańszy, bo budowa stanu surowego zamkniętego pochłonie 179 tys. zł netto. Za to powierzchnię użytkową tego parterowego domu jest zdecydowanie największa - wynosi ona 113,7 m2. Działka powinna zaś mieć wymiary co najmniej 20,60 x 26,40 m.

W tym domu kuchnia może być zamknięta lub półotwarta. Z pokoju dziennego i sypialni można wyjść na taras. Także w tym domu nie brakuje miejsca na szafy. Wspomnijmy tylko, że z największej sypialni jest wejście do garderoby.

To idealny dom do mieszkania i pracy, bo tuż przy wejściu są gabinet i WC. Tak więc można tu stworzyć mini przestrzeń „biurową” do przyjmowania ewentualnych interesantów lub współpracowników. Gabinet może też służyć jako pokój gościnny. Wystarczy WC przerobić na małą łazienkę z natryskiem. Dodajmy, że garaż jest dwustanowiskowy.

Zobacz projekt domu: M116 Gwiezdny Szlak >>>

Porównanie projektów domów: warto wiedzieć

Porównywanie i wybór projektu domu ułatwi porównywarka dostępna na stronie www.projekty.muratordom.pl Znajdź na stronie projekt domu i kliknij w ikonę . Następnie w górnym prawym rogu kliknij w tę samą ikonę porównania, otrzymasz tabelę z wybranymi projektami wraz z kosztami budowy.