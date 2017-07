Dom do 100 / 110 m2. Top 5 projektów domów, które zbudujesz z programem MdM

Co prawda przyjmowanie wniosków na dofinansowanie zakupu mieszkania w programie MdM zostało wstrzymane do 1 stycznia 2018 roku, ale nie dotyczy to osób budujących dom systemem gospodarczym. Jeszcze do 31 grudnia 2018 roku przyjmowane są wnioski o częściowy zwrot podatku VAT od materiałów budowlanych. W tym przypadku, pojęcie "system gospodarczy" oznacza tyle, że to my musimy kupować materiały do budowy naszego domu. Faktury za zakupy muszą być wystawione na osobę fizyczną, która będzie składać wniosek o częściowy zwrot podatku VAT.

Jak otrzymać zwrot VAT z programu MdM?

Wniosek o zwrot należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej do 31 grudnia roku, w którym przystąpiono do użytkowania wybudowanego domu. Do wniosku należy załączyć kopie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy i faktur dokumentujących poniesione wydatki. Zasady umożliwiające skorzystanie z tej formy wsparcia są następujące:

powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci*),

budowa została zrealizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. albo na podstawie zgłoszenia budowy dokonanego po 1 stycznia 2014 roku,

ubiegający się o zwrot nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę albo dokonano zgłoszenia budowy. W przypadku małżeństwa liczy się wiek młodszego małżonka. Ten warunek nie dotyczy osób wychowujących (w dniu wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy) przynajmniej 3 dzieci*,

osoba fizyczna może jednorazowo ubiegać się o zwrot części wydatków, ujętych na fakturach wystawionych od dnia uzyskania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy maksymalnie do 30 września 2018 r., do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków,

osoba fizyczna (a w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę - dotyczy obojga małżonków) nie była:

właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

warunek dotyczący nie posiadania innego mieszkania nie dotyczy osób wychowujących w dniu wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy przynajmniej 3 dzieci*.

Zainteresowane osoby, po przystąpieniu do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego mogą zgłaszać się z odpowiednimi dokumentami (kopie: pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy oraz faktur dokumentujących zakup materiałów) do właściwych urzędów skarbowych.

Źródło: http://mib.gov.pl/2-Budowadomujednorodzinnego.htm

Za jakie materiały otrzymamy zwrot i jak wyliczyć jego wysokość?

O częściowy zwrot podatku VAT możemy się ubiegać w przypadku materiałów, które były do dnia 30 kwietnia 2004 r. opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. sa opodatkowane podatkiem VAT.

Pełna lista takich materiałów jest dostępna tutaj >>

Kwota zwrotu jest limitowana i zależna od regionu, w którym się budujemy. Maksymalny możliwy zwrot obliczymy ze wzoru:

70 × cena 1 m2 x 0,12195

Cenę 1 m2 powierzchni użytkowej można sprawdzić na stronie GUS. Należy wybrać kwotę, która obowiązywała przed kwartałem, w którym został przez nas złożony wniosek.

Natomiast kwotę zwrotu obliczymy z prostego wzoru: wartość podatku VAT na fakturze × 0,6522.

Przeczytaj też: Kosztorys inwestorski i kosztorys ślepy - jak je wykorzystać przed i w trakcie budowy domu?

Co można wybudować w programie MdM?

Prezentujemy 5 domów do 100 / 110 m2, które można wybudować z częściowym zwrotem VAT na materiały budowlane. Dwa z nich mają więcej niż 100 m2 powierzchni użytkowej, więc są przeznaczone dla rodzin wychowujących przynajmniej 3 dzieci*.

* dzieci do 18 lat, dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, dzieci pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, które się uczą.