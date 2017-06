Mały dom. 5 najlepszych projektów małych domów o powierzchni mieszkania (70-80 m2)

Jak wynika z raportów, Polacy najczęściej szukają niewielkich mieszkań dwupokojowych. Dzieje się tak nie dlatego, że kochamy małe metraże, tylko najczęściej nie stać nas na nic większego. Nie chcemy też całego dnia spędzać w tym samym pokoju, dlatego szukamy przynajmniej jednego dodatkowego pomieszczenia na sypialnię lub pokój dziecka. Komfort posiadania dwóch pokoi zamiast jednego jest nieoceniony.

Deweloperzy zauważają te potrzeby i dynamicznie dostosowują się do rynku. Problem w tym, że zamiast obniżać ceny, oferują nam mieszkania dwupokojowe o coraz mniejszych metrażach. Rekordziści są już w stanie pomieścić dwa pokoje na zaledwie 30 metrach kwadratowych! "Salon" o powierzchni 12 m2? Nie brzmi to ciekawie...

Kupno wygodnego mieszkania to duży wydatek

Mieszkania, które są w stanie zapewnić większy komfort i w których można myśleć o założeniu rodziny, zaczynają się tak naprawdę od około 60 m2. Na tej powierzchni deweloperzy często projektują trzy niewielkie pokoje, w których można już zmieścić wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Istnieje też możliwość innej aranżacji wnętrza i stworzenia na przykład przestronnych dwóch pokoi. W mniejszym mieszkaniu nie bardzo jest jak wymyślić lepszą koncepcję, niż proponowaną przez dewelopera.

Niestety, mieszkanie o powierzchni 60 m2 to już duży wydatek, zwłaszcza w większych miastach. Na rynku pierwotnym ciężko będzie nam znaleźć oferty poniżej 200-250 tys. zł, a w Warszawie ceny mogą dochodzić nawet do 500 tys. zł! Oznacza to wzięcie kredytu na kilkadziesiąt lat, który spłacimy, gdy nasze dzieci będą już dawno dorosłe, a my pomału będziemy myśleć o emeryturze.

A może mały dom?

Metr kwadratowy we własnym domu będzie zawsze tańszy od metra kwadratowego mieszkania w bloku. Może warto zatem rozważyć wszystkie za i przeciw, wybrać działkę z dobrym dojazdem do miasta i rozejrzeć się za projektem małego domu? Jeśli dodatkowo dysponujemy już jakimś kawałkiem ziemi (np. od rodziców), lista argumentów za kupnem mieszkania staje się bardzo krótka. Dom tani w budowie jest w zasięgu naszej ręki, szczególnie jeśli kierujemy się kilkoma bardzo ważnymi zasadami przy wyborze projektu, jak wybór konstrukcji dachu, ilości kondygnacji budynku, obecności garażu i płyt balkonowych itp.

Najlepsze projekty domów o powierzchni 70-80 m2

Przedstawiamy nasze propozycje małych domów do 80 m2, które ze swoją powierzchnią plasowałyby się wśród mieszkań z wyższej półki cenowej. Warto przypomnieć, że wszystkie projekty domów można w pewnym zakresie zmodyfikować, aby stworzyć dom dopasowany idealnie do naszych potrzeb. Możemy także zdecydować się na jeden z gotowych wariantów poniższych propozycji - do wyboru są domy większe, mniejsze, z garażem, z wyższą ścianką kolankową itd.