Najlepsze projekty domów drewnianych. Czy warto zdecydować się na budowę domu z drewna?

Domy szkieletowe najczęściej funkcjonują w naszym języku jako „kanadyjczyki”. Tak ochrzczono je na początku lat 90. i choć dziś buduje się domy szkieletowe nie tylko ściśle według wzorców kanadyjskich, ale częściej metodami skandynawskimi, nazwa ta przylgnęła do nich na dobre. Konstrukcja takich domów to drewniany szkielet, wypełniony izolacją termiczną i zabudowany z obu stron. Po wykończeniu, takie domy mogą zupełnie nie przypominać budynków drewnianych, bo często ich elewacje są tynkowane, obmurowywane lub wykańczane płytkami klinkierowymi.

Zalety domów szkieletowych

Domy szkieletowe zyskują popularność głównie dzięki temu, że ich budowa trwa szybko. Dzięki minimalnej ilości prac mokrych, znacznie ograniczona jest liczba przerw technologicznych przeznaczonych na wiązanie zapraw lub betonu.

W ścianach o konstrukcji szkieletowej łatwo możemy osiągnąć bardzo niskie, a więc korzystne współczynniki przenikania ciepła U. Do osiągnięcia są wartości wynoszące 0,13 W/(m²K), a w szkieletowych domach pasywnych nawet 0,088 W/(m²K). Norma obowiązująca od 2017 roku wymaga, aby ten współczynnik wynosił maksymalnie 0,23 W/(m²K), a od 2021 roku - 0,20 W/(m²K). Widać więc, jak znakomite parametry może osiągać dom szkieletowy. Na pewno odczujemy to w portfelu, w postaci niskich rachunków za ogrzewanie.

Dom drewniany jest znacznie lżejszy od murowanego, dlatego nie wymaga bardzo solidnych fundamentów. Mniej użytych materiałów to oszczędności na etapie budowy.

Dom szkieletowy można łatwo naprawić, rozbudować lub przebudować. W przypadku konstrukcji murowanej, jest to o wiele trudniejsze, ponieważ chęć przestawienia ściany wiąże się z wyburzeniem starej i postawieniem nowej. Drewniany szkielet można natomiast przenosić w całości lub wyciąć do takiej formy jaka będzie nam odpowiadać.

W ścianach szkieletowych łatwo ukryć przewody i inne elementy instalacji wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych. Nie trzeba kuć świeżo wymurowanych ścian, wystarczy przykryć instalacje płytami poszycia.

Wady domów szkieletowych

Tak naprawdę, zdecydowana większość wad, jakie zgłaszają użytkownicy domów szkieletowych, wynika ze złego montażu. Wiele pierwszych domów szkieletowych wzniesiono, popełniając karygodne błędy. Nie trzeba więc było długo czekać, żeby rozeszła się fama, iż domy szkieletowe są kiepskie, nietrwałe, uciążliwe w eksploatacji i trzeba je ciągle naprawiać. Dziś jednak nie brakuje projektantów i solidnych wykonawców domów o takiej konstrukcji.

Jeśli szkielet jest właściwie zbudowany i usztywniony, elementy konstrukcji będą pracować w minimalnym zakresie. Żadna okładzina wówczas nie pęknie, ani w ciągu 10, ani 110 lat. Duży wpływ na powstawanie problemów z okładzinami ma ich niewłaściwy montaż – używanie złych łączników, niewłaściwe budowanie rusztów i konstrukcji nośnych, niepoprawne spoinowanie płyt. Podobne problemy dotyczą okładzin gipsowo-kartonowych także w domach murowanych.

Dobrze zbudowany i wzmocniony dom szkieletowy, powinien być także odporny na najsilniejsze wiatry. Jeśli jednak nawiedzi nas trąba powietrzna (coraz częstsze zjawisko w naszym kraju), wtedy nawet dom murowany ulegnie poważnym uszkodzeniom.

Jak często trzeba coś naprawiać w domach szkieletowych?

Naprawia się to, co jest zepsute lub źle zbudowane. Jeśli dom szkieletowy zostanie zbudowany fachowo, naprawy będą sporadyczne. Dobrze dobrane spiralne gwoździe nie wyjdą ze ścian, elementy nie rozłączą się, jeśli fachowcy dobrze dobiorą łączniki do drewna i solidnie dokręcą wkręty. Wszystko to wpływa na końcową jakość konstrukcji domu oraz na jego wykończenie. Jeśli więc prace zostaną właściwie wykonane, gipsowo-kartonowe okładziny ścienne nie będą się paczyć ani wilgotnieć, a okna i drzwi pozostaną proste i przez lata będą dobrze funkcjonować.

Sprawdź też:

Projekty domów drewnianych

Dzisiaj, budowa domu szkieletowego wiąże się ze znacznie mniejszym ryzykiem niż w latach 90. Może zatem warto rozważyć odejście od tradycyjnej konstrukcji murowanej? Zobaczcie 5 naszym zdaniem najciekawszych projektów domów drewnianych.